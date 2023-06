Kraftselskapa Ymber og Troms Kraft har vore på jakt etter ein stad å byggje ein ny vindkraftpark.

Dei har gjennomført ein moglegheitsstudie der dei konkluderer med at fjellet Olmmairassa i Kvænangsbotn er best eigna for vindkraft i Nord-Troms.

– Det er det området som har aller størst potensialet for effektiv vindkraft i Nord-Troms. Det vil seie at vi bruker eit lite areal i forhold til vindkrafta vi får produsert, seier konsernsjef Semming Semmingsen i Troms Kraft.

Semming Semmingsen i Troms Kraft. Foto: Øystein Antonsen / NRK

Arealet for kraftproduksjon er 13 kvadratkilometer, og kan gi nær 1 TWh fornybar kraft til innbyggjarane og næringslivet i Troms og Finnmark, hevdar dei to selskapa.

– Vi vil lenkje oss fast for å hindre at anleggsmaskinene tek seg inn på fjellet og set i gang arbeidet, viss utbygging blir vedteken, seier Mikkel Mathis Hætta, som driv reindrift i området.

Tilbyr deleige

Konsernsjef Semmingsen forstår skepsisen frå reineigarane, men håpar at dei snur.

Han vil tilby dei å vere medeigarar som ein kompensasjon for tapt inntekt på grunn av vindkraftparken.

– Det kjem ikkje på tale. Det har vi ikkje snakka om ein gong, seier Hætta.

– Vi håpar vi kan få hjelp av høgsterettsdommen frå Fosen, legg Henrik til A. Sara, nestleiar i Abborassa reinbeitedistrikt til.

Fjellet Olmmairassa i Kvænangsbotn. Her vil kraftselskapa Ymber og Troms Kraft byggje vindkraftpark. Foto: Øystein Antonsen / NRK

Leiar i reinbeitedistrikt 34, Nils Ante Gaup, seier dei allereie har tapt beiteland til vasskrafta og at dei ikkje har ein meter å gi bort.

– Vi kan ikkje selje bort land som barna våre skal overta, seier han.

– Tek store område

Samane som tilhøyrer reinbeitedistriktet trur området som blir ramma av utbygginga blir mykje større enn 13 kvadratkilometer.

– Det er ikkje medrekna alt av veg, og viss ein tek med unnvikelsessonen for reinen blir det ramma området langt større enn det kraftselskapa hevdar, seier Gaup.

Leiar i reinbeitedistrikt 34, Nils Ante Gaup, meiner utbygginga blir mykje større enn 13 kvadratkilometer. Foto: Øystein Antonsen / NRK

Han fortel at fjellområdet ved Olmmairassa er spesielt godt eigna for kalving og sommarbeite for reinen, fordi det lenge ligg snøflekker i området kvar reinane trekkjer for å kjøle seg ned og bli kvitt insektplaga.

Også dei to andre reinbeitedistrikta som har dyr i området er imot å få ein vindmøllepark midt inne på fjellet der reinen kalvar og beitar.

For å komme vidare med planane må det blir laga ein konsekvensanalyse for å sjå kor hardt vindmøllene råkar reindrifta og friluftslivet i Kvænangen. Det arbeidet vil ta fire–fem år.

Nor det er gjort er det opp til kommunestyret å seie ja eller nei.

Inntekter til kommunen

Dei to kraftselskapa seier vindparken på Olmmairassa vil gi store inntekter til kommunen. 48 millionar kroner i året frå produksjonsavgift og eigedomsskatt. I tillegg kjem kompensasjon til reinbeitedistrikta og grunneigar.

Ordførar i Kvænangen, Eirik Losnegaard Mevik, fortel at dei ikkje har tatt ei avgjerd. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

– Kvænangen har gode inntekter både frå vasskraft og oppdrett. Før vi tek ei avgjerd om bygging av vindkraftpark - for eller imot - må vi ta ein nøye avveging, seier ordførar Eirik Losnegaard Mevik.

Han vil ikkje på noverande tidspunkt ta eit standpunkt i saka.