Disse bildene stammer fra den omfattende overvåkningen som Statens naturoppsyn gjør på Varangerhalvøya. Der er fjellrevbestanden blitt forsterket med en rekke dyr avlet fram i fangenskap. I tillegg får revene litt ekstra mat som hjelp til å overleve.

Tolv hi og 20 fôringsautomater er utstyrt med kameraer. De blir utløst av en sensor når et varmblodig dyr nærmer seg. I tillegg tas det bilder med jevne mellomrom sånn for sikkerhets skyld.

I løpet av fjoråret ble det tatt 330.000 bilder. Christer Michaelsen i SNO har hatt den blandende fornøyelsen å granske alt. Det meste er helt verdiløst, men innimellom er det noe som virkelig skinner.

En kongeørn flyr av sted med en liten fjellrevvalp. Bildet er tatt ved et hi 29. juni. Foto: Statens naturoppsyn

Jakter jevnlig på hiet

En bildeserie fra 16. august i fjor er den mest dramatiske.

– Det er et individ som går foran automaten, og plutselig dukker dette opp, sier Michaelsen og viser ørnen med den livløse fjellrevvalpen i klørne.

Kameraet tar flere bilder før jeger og bytte kommer ut av synsfeltet.

En annen bildeserie tatt fire dager senere viser hvordan en ørn kommer tilbake til det samme hiet tre ganger i løpet av en dag.

– Det vil ikke være usannsynlig at du har kongeørnindivider som spesialiserer seg på dette og ser at det er en grei matkilde, sier Michaelsen.

Ørnene spiser gjerne åtsler, så trafikken kan også skyldes at de ser etter rester av fjellrevens bytte.

Tross ørnenes jakt ble fjellrevfamilien værende på stedet. De hadde slått seg til i gangen til en foringsautomat, og hadde kort vei til en nær utømmelig matkilde.

Denne fjellrevvalpen hadde så vidt begynt å utforske livet utenfor hiet da rødreven overrasket den. Foto: Statens naturoppsyn

Skyter rødrev

Prosjektet for å redde fjellreven har blant annet gått ut på å skyte store mengder rødrev. Den konkurrerer om mye av den samme maten, og er i tillegg en direkte trussel.

Beviset for det siste er blant annet et bilde fra 22. juni fjor.

– Det er rundt sankthans at valpene begynner å bevege seg utenfor hiet og at vi får bilder av dem, sier Michaelsen.

– Her er det en som kanskje har vært litt uforsiktig og gått litt for langt unna inngangen. Så har det vært en rev i nærheten som har oppdaget den og tatt den.

Michaelsen antar at rødreven er en hannrev, ut fra størrelse og positur.

Kameratrøbbel

Michaelsens SNO-kollega Arne Petter Sarre har vært med på fjellrevprosjektet siden starten. Han forteller at de har måttet justere litt på kameraoppsettet.

– Kameraene ble tygget opp av valpene. De herjet og beit, sier Sarre.

– Det er lurt å bruke sikkerhetsboks. Vi begynte med det i år. I fjor hadde vi fire kameraer som ble gnaget sønder og sammen.

De har også opplevd at ravnene har bitt av ledningen til kameraenes strømforsyning. Nå har de pakket dem inn etter beste evne.

– Hvis de finner ut at de skal bite, gjør de det. Men man trenger ikke friste dem.

Fjellrevene tar i stor grad lemen og andre smågnagere, men kan også la seg friste av kadavre og fugler.

Selv svaneegg har Sarre opplevd å finne på hiene.

– De har vært tøffe når de har turt å knabbe egg fra sangsvanene. De er jo dobbelt så store som fjellreven.