Her spiser måken ei due

Det var på vei gjennom Tromsø sentrum at Even Kristiansen så måken som forsynte seg av en død due.

– Jeg kom akkurat rundt svingen, og så at måken lå og hakket på dua, sier han.

Kristiansen tok fram mobilen for å filme.

– Det er ingenting jeg misliker mer i Tromsø sentrum enn måker, sier han.

Det var iTromsø som omtalte saken først.

–Hvis du har sett en hyene som knasker på en sebra er ikke det heller et pent syn, sier zoologen Petter Bøckman. Foto: NRK tipser

Lite sannsynlig at måken har drept dua

Zoolog ved naturhistorisk museum, Petter Bøckman, har aldri sett en måke spise ei due. Likevel er han overbevist om at måken ikke har drept dua.

Han forklarer at duer er mye bedre flyvere enn måker:

«Se for deg at måken og duen var to fly istedenfor to fugler. Ett fly med lange og tynne vinger sånn som et seilfly, og ett fly med litt korte og stumpete vinger som en Spitfire. Så kan du begynne å se for deg hvem som hadde vunnet en dogfight.»

Zoolog Petter Bøckman tror ikke måken har drept duen. Foto: Kristian Elster / NRK

Måken har endret diett

Bøckman sier at måken har en ganske kort tarm, med veldig hissig magesaft. Det gjør at de kan spise nærmest hva som helst.

– Det er typisk for dyr som er rovdyr, at de har ganske tøff magesaft. De skal kunne spise dyr som er selvdøde, sier han.

Zoologen forklarer at om du er en løve som har valget mellom å spise en sebra som har ligget på savannen en ukes tid, og en du er nødt til å slå i hjel selv, så er valget enkelt. Du spiser den som er død, for da slipper du å løpe. Ingen dyr svetter mer enn de absolutt må, sier Bøckman.

Han forteller at måken ofte går for døde dyr og annen næringsrik mat når den ikke har tilgang til fisk.

– En død due er midt i blinken, sier han.

Måken må spise noe næringsrikt og lettfordøyelig tilsvarende som fiskekjøtt, ellers så kommer den til å sulte i hjel.

Lite fisk

Årsaken til at måken tyr til due er at det er såpass lite fisk i sjøen om dagen, sier Bøckman.

– Det skyldes i stor grad overfiske, men også klimaendringer. Det er lite måker langs kysten.

Måken har større evner til å spise forskjellig mat enn for eksempel alkefuglen som er høyt spesialiserte fiskespisere. Flere måker har flyttet til byene hvor de spiser annen mat enn fisk, og derfor har de klart seg bedre enn alkefuglene.

Dyr som betakker seg for mat, har det ikke med å ikke overleve, avslutter Bøckman.