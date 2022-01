Ekstremværet Gyda har tatt med seg enorme nedbørsmengder til nærmest hele norskekysten. Det har gjort veiene svært glatte mange steder.

Videoen, som ble fanget og lagt ut på TikTok av Trond Forsaa, kan du se i toppen av saken.

Og nå bør man være ekstra forsiktig på veiene, sier Jørn Larsen, leder av viltnemnda i Målselv i Troms og Finnmark. Larsen har fått flere telefoner om observasjoner av «veldig mye elg», og har selv tatt en observeringsrunde i kommunen.

– På ett sted så jeg blant annet at det sto åtte elg ute på veien.

Larsen sier han tror det har noe med saltinga av veien å gjøre – elgen elsker nemlig salt, sier han.

– Når saltbilen har vært og strødd, og det spruter på småbuskene langs veien kan man kalle det saltstenger for elgen. – Da kan man noen ganger se den ligge på kne og slikke salt på veien.

Jørn Larsen, leder i Målselv viltnemnd Foto: Arild Moe / NRK

Det er flere som har observert elgen skli. Nyttårsaften ble han ringt av folk som hadde observert akkurat det samme.

– Farlig å skli

– Når elgen sklir på isen ute på veien er det farlig, fordi de kan brekke bein i bekkenet, og da blir den liggende, sier Larsen.

– Det er stor sjanse for at den sklir når den for eksempel hopper over et autovern, sier han.

– Det er enorm elgfare i Midt-Troms nå. Elgen er på trekk, og kommer fra fjell og kyst. Jo mer snø det blir i fjellet, desto lavere kommer elgen.

En som har opplevd å kollidere med elg, er Arild Otto Johansen. Kvelden før nyttårsaften måtte han bli henta av ambulanse, og på vei til Tromsø kolliderte utrykningsfartøyet med elg på Skulgammen utenfor Tromsø.

Arild Johansen var pasient i en ambulanse som kolliderte med elg i Troms på nyttårsaften i fjor. Foto: Privat.

– Det var veldig skummelt. Jeg hørte bare lyden, siden jeg lå fastspent i båra. Jeg trodde vi hadde kjørt utfor veien. Både frontruta og skjermen foran på bilen gikk i knas.

Det måtte rekvireres en ny sykebil fra Tromsø. Heldigvis ble ingen ble skadet i sammenstøtet.

Johansen, som bor på Ringvassøya i Troms, har bare kollidert én gang, men elg i veibanen har han opplevd flere ganger.

– Hvis det snør i tillegg, så ser du den jo ikke, sier han.