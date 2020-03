Her sjekker Eli (82) sin egen helse hjemme – slipper lange kjøreturer på værutsatt vei

– Det første jeg må gjøre er å logge meg på nettbrettet. Jeg er plaget av høyt blodtrykk, slik sikkert mange andre på min alder er, forteller Eli Johansen mens hun rigger seg til for den jevnlige helsesjekken.

Hun bor på Kunes i Finnmark, en liten bygd med et 20-tall fastboende. Dersom den jevnlige helsesjekken skulle blitt gjennomført på legekontoret, ville hun brukt en time og et kvarter på å kjøre hver vei.

En blodtrykksmåler og et nettbrett hjemme i godstolen. Slik unngår Eli Johansen timelange kjøreturer på værutsatte finnmarksveier. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

82-åringen måler både blodtrykket og blodsukkeret på egen hånd. Ved hjelp av nettbrettet sender hun resultatene til helsesenteret i Kjøllefjord. Og der følger de med på verdiene hennes og gir tilbakemeldinger:

– Jeg fikk en telefon i går om at nå var blodtrykket blitt for lavt, nå måtte jeg ta kontakt med lege. Så nå ser jeg jo viktigheten av det.

– Målingene blir mer korrekt hjemme

Eli Johansen foretrekker å måle blodtrykket uten stress hjemme hos seg selv, mannen og katten. For der blir målingene blir mer korrekte.

– Her sitter jeg jo i ro ti minutter før jeg tar målingen, og da blir resultatet slik det skal være, sier hun.

Denne typen teknologi har vært brukt i flere kommuner de siste årene, og en rapport fra Helsedirektoratet mener resultatene har vært bra:

Brukerne har en markant bedre følelse av kontroll over egen helse og føler seg tryggere, ifølge rapporten.

Riksvei 888 er en av Finnmarks mest værutsatte veistrekninger og ofte stengt eller kolonnekjørt. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Slipper beryktet vintervei

Veien fra Kunes til kommunesenteret Kjøllefjord er beryktet. Riksvei 888 over Nordkyn er stadig stengt eller kolonnekjørt.

Nettopp de lange veiene og det brutale været er viktige grunner til at Lebesby kommune har satset på ny teknologi, sier Simone Nilsen, prosjektleder og ansatt i hjemmebasert omsorg.

Simone Nilsen er prosjektleder i Lebesby kommune. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

– Fra Lebesby og til Veidnes er det 30 mil. Det tar en hel arbeidsdag å kjøre. Bare det å unngå å kjøre disse milene betyr at man frigjør mye ressurser til andre oppgaver for brukere som kanskje har mer bruk for det, sier hun.

Noen var skeptiske og fryktet at teknologien skulle erstatte pleierne. Men de har oppnådd det motsatte, mener Nilsen:

– Nå har vi mer tid til sosial kontakt og samtaler, sier hun.

Politikerne i Lebesby har heller aldri bedt om færre besøk hos pasientene, understreker Nilsen.

– Vi har ikke kuttet i noe av tilsynet med brukerne såfremt det ikke har vært på grunn av været, sier hun.

16 kommuner samarbeider

Lebesby startet med sitt prosjekt med ny helseteknologi i 2015. Nå har det et nettverk med nesten alle de andre kommunene i Finnmark for å hente inn anbud på utstyr og løsninger. I tillegg til nettbrett med blodtrykk- og blodsukkermålere fra det norske selskapet Dignio, har de blant annet digitale trygghetsalarmer i systemet sitt.

– Alle brukere sier at de ikke vil gå tilbake til den gamle løsningen. De føler at det er trygt slik det er. Å kunne måle hjemme føles trygt, og det er heller ikke alle som ønsker såpass mange tilsyn av hjemmesykepleierne.

Eli Johansen tror målingene hun gjør, bare blir viktigere de neste årene:

– Jeg er ikke noen ungdom lenger. Kroppen svikter, og det kan jo hende at også hjernen svikter, og da er det bra at noen følger med, sier hun.