Her setter de ny verdensrekord: – Det føles godt å være ferdig

Det var tjukk tåke, rein og nesten null grader da to av syv syklister nådde målet om å sykle 250 mil fra Lindesnes til Nordkapp på fem døgn.

Natt til onsdag var Øystein Dahl og Ove Fuglestveit i mål på Nordkapp.

– Det føles godt å være ferdig. Vi har hatt en fantastisk fin tur gjennom hele Norge, sier Øystein Dahl til NRK.

Turen, som startet med sju menn med en gjennomsnittsalder på 50 år, tok fire døgn, 21 timer og 50 minutter å gjennomføre. Det er nesten en halvtime kjappere enn rekorden som ble satt i 2003, den gang den andre retningen fra Nordkapp til Lindesnes.

For å nå målet måtte det sykles fra 40 til 50 mil om dagen, omtrent 19 timer i døgnet. Noe som ga lite tid til hvile og oppladning.

Det gjorde inntrykk på Dahl å se både sin egen og de andres innsats underveis på turen.

– Det står blant annet stor respekt av det utrolige mentale arbeidet som Ove Fuglestveit la ned. Det å kunne grave seg så dypt ned i kjelleren i så mange timer og gjennom så mange forhold og fortsatt komme seg opp, det overgår alt, sier Dahl og legger til:

– Det gjelder jo alle, selv for de som måtte stå av. Det er store prestasjoner, det er det som huskes.

Her sykler Dahl og Fuglestveit de siste milene. Foto: Chris Thomas Ore Johansen / MOSE

Innsamling gav turen ekstra mening

Målet om å samle inn 250.000 kroner på turen ble fort nådd, og syklistene lovte å sykle 12 ektra mil etter målgang dersom de fikk inn 350.000 totalt.

Kronene fortsatte å rulle inn og til sammen ble det samlet inn over én million til forskning på barnekreft og barneavdelingen på Sørlandet sykehus. Det fikk fram følelser i sykkelgjengen.

– Det gav turen en helt ny dimensjon. Fra å gå fra noe som er en egotrip for middelaldrene menn til noe som virkelig betyr noe, og å klare å samle inn over en million, det er vi vannvittige stolte av.

Fredag klokka syv tråkket de syv kameratene, og en hjelperytter, i gang rekordforsøket fra Lindesnes. Foto: Chris Thomas Andersen / MOSE

Proffsyklist: – Det er helt rått

– Gutta har stått for en fantastisk bragd. Det er bare å gratulere, sier tidligere proffsyklist Dag Otto Lauritzen.

Lauritzen er i dag kanskje best kjent som «oberst» i TV2-programmet Kompani Lauritzen og programleder i en rekke TV-serier. Men han er også en merittert proffsyklist. Han deltok åtte ganger i Tour de France og ble 14. juli 1987 første nordmannen til å vinne en etappe i Tour de France.

– Når man sykler Tour de France får man hele tiden restituert kroppen. Man får god mat og hvile. Disse syklistene har syklet 19 timer om dagen, fått mellom fire og fem timers søvn hver natt og sikkert ikke nok næring. Det er ingen tvil om at dette ikke er bra for kroppen, men fy for en prestasjon, sier Lauritzen.

Lauritzen sier det er grunn til å hedre hjelpeteamet rundt de seks sykkelkameratene fra Sørlandet.

– I et så krevende løp er det avgjørende å ha et team som passer på underveis. Som sørger for mat og drikke. De fortjener også ros, sier Lauritzen.

Fra 1984 til 1994 syklet Dag Otto Lauritzen på profesjonelt nivå. Foto: NRK

Hele turen dokumentert på nett

Hele ferden fra Lindesnes til Nordkapp er dokumentert gjennom direktesending på YouTube. Fotograf og Gullruten-vinner Chris Thomas Johansen har styrt seks kameraer fra følgebilen.

– Denne rekorden er et bevis på hva folk er i stand til å gjøre når man bare har viljestyrke. Folk skulle ha forsøkt å gjøre det samme, så ville de fått seg et sjokk over hvor tøft det er, sier Lauritzen.

–Hadde du klart dette selv?

– I dag? Nei, det hadde jeg ikke. Disse gutta har trent knallhardt i forkant og har forberedt seg. Det er helt utrolig at de har fått det til, sier Lauritzen.

Syklistene hviler i Kokelv i Finnmark før det blir feiring med god mat og drikke.