Med ei lengde på 258 meter var det mange som la merke til kjempen USS Kearsarge da den seilte inn mot Grøtsund havn i Tromsø mandag.

Dette er første gang et krigsskip av denne størrelsen besøker byen, og det tilhører den amerikanske styrken 22nd Marine Expeditionary Unit.

Oberstløytnant Ivar Moen. Foto: Forsvaret

– De kommer for å legge forholdene til rette for å utføre samtrening med norske styrker rett over påske, slik at vi sammen blir gode og øker den operative evnen til å forsvare våre verdier og interesser, sier oberstløytnant Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter.

Det er bare ei knapp uke etter en amerikansk atomubåt plutselig dukket opp i Tromsø, og knappe to uker etter den allierte storøvelsen Cold Response ble avsluttet.

– Logisk å øve nå

800 amerikanske soldater skal de nærmeste ukene delta på vintertrening i Indre Troms. Mesteparten av aktiviteten blir å foregå på land, men det blir også aktivitet på sjøen og i lufta.

Ifølge Forsvaret var denne øvelsen planlagt lenge før krigen i Ukraina brøt ut.

Karsten Friis er seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi), og leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar. Han mener det er logisk å opprettholde og øke øvingsaktivitetene selv om vår nabo i øst har gått til krig mot Ukraina.

Karsten Friis, seniorforsker ved Nupi. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Hvis vi slutter å gjøre ting på grunn av krigen i Ukraina, blir jo livet et diktat av Russland. Russlands aktivitet kan ikke sette en demper for våre aktiviteter. Men vi trenger heller ikke opptre på en måte som er unødig provoserende, sier han.

Friis sier at øvelser med allierte verken er nytt eller uvanlig, og at russerne pleier å bli varsla.

– Seiling langt øst i Barentshavet kan være provoserende, men ikke nødvendigvis øvelser på land i Indre Troms.

Med sine 258 meter skapte krigsskipet USS Kearsarge oppsikt da det seilte inn mot Tromsø. Foto: Tonje Rostad

Mer militær aktivitet de siste årene

De siste årene har vi sett mer militær aktivitet i våre området enn det som har vært normalt tidligere. Det starta i 2018 med gigantøvelsen Trident Juncture, hvor det enda større hangarskipet USS Harry S. Truman deltok.

Ståle Ulriksen er høgskolelektor ved Forsvarets høgskole. I likhet med Friis mener han det er desto viktigere å øve nå når det er krig i Europa. Han tror ikke den kommende allierte treninga vil provosere Russland nevneverdig.

Ståle Ulriksen, høgskolelektor ved Forsvarets høgskole. Foto: Sjøkrigsskolen

– Det hadde vært en større provokasjon hvis de hadde kommet med tyngre skyts. Denne styrken har begrenset med langtrekkende ild, for eksempel. I Nord-Norge er det mer grunn til å frykte atomubåtene og bombeflyene som er innom med jevne mellomrom, sier Ulriksen.

Han mener det er viktig å markere fellesskap i alliansen. Selv om russerne sannsynligvis ikke vil føle seg truet av de amerikanske styrkene, tror Ulriksen de ikke lar det gå upåaktet hen.

– Russerne kommer sikkert til å bruke retorikken deres til å påstå at dette er en provokasjon, men noen reell fare for dem er det ikke, sier han.