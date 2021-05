– Vi er klar til å løse oppdraget og gi amerikanerne det de behøver av støtte, sier Elisabeth Eikeland, talsperson for Forsvarets operative hovedkvarter.

Den reaktordrevne amerikanske ubåten dukket opp ved kysten i 07-tiden mandag morgen. Rundt klokken 9 passerte den Karlsøy, og nærmer seg nå Tønsnes havn i Tromsø.

Kystvaktskipet «Harstad» er i området og følger ubåten sammenmed slepebåten «Lupus». Kystvaktskipet skal fungere som eskorteskip for ubåten som skal legge til kai i Tromsø i 12-tiden.

Kim Rune Sørensen

Den amerikanske atomubåten skal legge til kai av logistikkmessige årsaker.

– Blant annet har mannskapet behov for nye forsyninger av mat, sier Eikeland.

Ifølge nettstedet Marine Traffic går ubåten i en hastighet av 9,9 knop.

Fakta om ubåten: Ekspandér faktaboks Atomubåten USS «New Mexico».

Det er en angrepsubåt og tilhører Virginia-klassen.

Atomubåten ble døpt i 2008.

Den er 115 meter lang og kan ha 130 personer om bord.

Foto: Sveinung Åsali / NRK

Ikke ønsket av de lokale

Reaksjonene har vært mange etter at det ble klart at de reaktordrevne fartøyene snart ville legge til havn nært Tromsø.

Flere, blant annet lokalpolitikere, har protestert. Det har også blitt holdt demonstrasjoner utenfor rådhuset i kommunen.

Tromsø kommune har nemlig ikke kompetanse eller utstyr til å kunne håndtere en eventuell ulykke med radioaktivt avfall.

Det er dette som har skapt bekymring.

– Jeg har full forståelse for at befolkningen er skeptisk, fordi det er jo lenge siden et slikt fartøy la til kai i Tromsø sist, sier Eikeland.

– Men amerikanerne har tilbakelagt 149 millioner nautiske mil med reaktordrevne fartøy og til sammen 6600 reaktorår uten uhell slik at vi er veldig trygge på at dette skal gå helt som planlagt.

I forbindelse med at atomubåten skal komme er det innført flyforbud rundt og over Grøtsund kai fra midnatt. Flyforbudet vil vare i tre døgn.

Elisabeth Eikeland, talsperson for Forsvarets operative hovedkvarter, vil ikke si noe om når atomubåten vil komme. Foto: Oda Viken / NRK

Forsvaret allerede på plass

– Vi skal nå støtte amerikanerne i den tiden de ligger ved havna, sier Eikeland.

Personell fra både Hæren, Heimevernet, Sjø- og Luftforsvaret er allerede på plass i havna for å sikre området.

– Vår primære rolle er å gjennomføre styrkebeskyttelse og sikring av det fartøyet som kommer. Det gjør vi koordinert med styrker fra hær, sjø og luft, sier major og sjef for operasjoner i HV-16, Johnny Aronsen.

Forsvaret har også hatt tett dialog med de sivile aktørene.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark sier hun er trygg på at man er klare til å ta imot ubåten.

– Vi har fulgt arbeidet med planverk på militær og sivil side, og vi føler oss trygg på at vi har planlagt godt og at dette skal gå bra. Både kommunen og andre offentlige instanser har planene sine klare for å kunne ivareta befolkningen, sier Elisabeth Vik Aspaker.

Forsvaret skal ha brukt mye tid på å trene sammen med sivile aktører. Foto: Rune N. Andreassen / NRK

Atomulykke er lite sannsynlig scenario

Mellom 2015 og 2019 var det en nær firedobling i anløp av reaktordrevne fartøy i Norge, før anløpene i 2020 igjen gikk ned.

Tromsø er en av byene i landet som har mottaksplikt av allierte båter, og Tønsnes blir dermed en av to anløpshavner i Norge for Nato-alliansens reaktordrevne fartøy.

For at Nato skulle kunne bruke havnen i Tromsø, måtte Forsvaret lage en risiko- og sårbarhetsanalyse. Den skulle blant annet kartlegge konsekvenser av ulykker i tromsøområdet og anbefale tiltak.

I mars i år leverte Forsvaret den 80 siders lange analysen. Rapporten ble holdt hemmelig, men NRK fikk innsyn i en ugradert versjon.

Den røde ringen i Forsvarets egen analyse viser soner det i ytterste konsekvens kan bli aktuelt å evakuere folk dersom en atomulykke skulle skje. Sonen inkluderer store deler av Tromsø med Nord-Norges viktigste sykehus, UNN. Eksemplet her viser en ubåt i transitt på vei til Tønsnes. Foto: Forsvaret

Tidligere ble marinebasen Olavsvern i Ramfjord utenfor Tromsø brukt til anløp av atomubåter. På det meste var det mellom 10 og 12 anløp i året. I tillegg til amerikanske ubåter, var også atomubåter fra Frankrike og England på besøk på Olavsvern. Men det siste anløpet der var i 2007.

Ifølge Forsvaret er en atomulykke et lite sannsynlig scenario. Men det kan skje, og ved en ulykke kan konsekvensene være dødsfall, helseskader over tid eller radioaktive skader på natur og miljø.

Tidligere denne uka ble det holdt et folkemøte i Tromsø, der innbyggerne fikk stille spørsmål til forsvarsministeren.

Forsvarsministeren understreket der at regjeringen aldri ville valgt Grøtsund havn dersom man var i tvil om sikkerheten.