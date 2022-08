Her kjemper måken for livet – forskere uenig om hva som skjer

– Det er vanskelig å se hva som skjer på videoen, men det ser ut til at den har noe i nebbet?

Andreas Meyer Winnem jobber for Birdlife.no og mistenker at måken har fått tak i seg noe den prøver å spise, men sliter med å få det med seg.

Det kan være grunnen til at den ikke kommer seg opp fra vannet.

En annen grunn kan være fugleinfluensa.

– Det ser ikke normalt ut. Det kan se ut som symptomer på fugleinfluensa. Da klarer de ofte ikke å fly fordi de blir for svake, mener Tone Kristin Reiertsen, forsker ved Norsk institutt for naturforskning.

Foto: Elena Berg Hansen / NRK

Det har i sommer blitt registrert tilfeller av fugleinfluensa i hele landet, også i Troms og Finnmark.

Sterkt teori

Audun Rikardsen er professor i arktisk og marin biologi ved UiT Norges arktiske universitet, og han er ikke i tvil om hva han ser på videoen.

– Jeg har ikke observert dette så ofte, men det er nok en mink. Det er vanlig at den gjør slikt, sier han.

Rikardsen mener måken har blitt bitt av en mink og holdes derfor nede i vannet. Ifølge han, hadde nok ikke måken noe sjans i møte med minken.

– De dreper ofte mer enn de trenger. Mink er en svartelistet art og er uønsket i norsk natur. Den gjør stor skade, spesielt i fuglekolonier og er en stor trussel for disse.

Audun Rikardsen er sikker på at det var en mink som skapte trøbbel for måkeungen. Foto: ODD ARNE OLDERBAKK / NRK

Måkene har fått mye negativ oppmerksomhet i løpet av sommersesongen. Dette på grunn av antallet måker, mye støy og ufin oppførsel.

– Mange måkearter trekker inn til byene for å lete etter beskyttelse, fra for eksempel mink. Det er ofte tryggere for dem i byene, og da oppleves det som at det er flere av dem enn det egentlig er, forklarer Rikardsen.

– Selv om vi vet at dette dessverre skjer ofte, er det ikke vanlig at man får sett og filmet det slik som på denne videoen.