Her holder han den aller siste pakken jodtabletter man kan kjøpe i Tromsø

Apotekene i Tromsø er skrapa for jodtabletter etter at den første amerikanske atomubåten la til kai i Tromsø mandag.

– Jeg tror ikke du får tak i jodtabletter i Tromsø i dag. Vi var ikke forberedt på den etterspørselen.

Hans Petter Leer er daglig leder ved Vitusapotek Svanen.

Spesielt etter at Tromsø kommune sendte ut info til foreldre med barn i barnehage og på skole om at en burde ha jodtabletter hjemme, sprengte etterspørselen.

– Jeg er overrasket over reaksjonen i befolkningen. Det er folk som står på venteliste for å få tabletter.

Jod er anbefalt for barn under 18 år, gravide og ammende, men også for folk opptil 40 år.

Apotekene i Tromsø ble tømt i rekordfart for jodtabletter. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Hastelevering til skoler og barnehager

Alle skoler og barnehager skal ha ei beholdning av jodtabletter i tilfelle ei ulykke skulle skje.

Tromsø kommune rakk så vidt å få levert ut tablettene før det første anløpet.

– Vi har vært klar i samordningsmøtene om at vi ikke har rukket å få utdelt jodtabletter, sier beredskapsrådgiver Leikny Bakke Lie.

Hun sier de hadde håpa å få tid til å fullføre beredskapsplanen før det første anløpet. Utdelingen av jodtabletter var det siste de skulle gjøre.

– Men så kom anløpet litt brått, og vi fikk litt dårlig tid, men vi håper å få levert ut de siste tablettene tirsdag, sier hun.

Leder for FAU ved Tromsdalen skole, Guro Lægreid, mener tablettene burde vært utdelt for flere år siden.

– Uhellet kunne vært for lenge siden, og trenger ikke å ha noe med atomubåten å gjøre. Det kunne kommet fra andre plasser. Det burde vært på plass tidligere, sier hun.

Leder for FAU ved Tromsdalen skole, Guro Lægreid. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Forsvaret mener det var riktig å gjennomføre anløpet, selv om Tromsø kommune ikke var helt klar.

Til NRK sier talsperson Elisabeth Eikeland at kommunen i mange år har visst at det på ett eller annet tidspunkt skal komme et anløp.

– Forsvaret har på lik linje med andre sine konkrete roller. Vi kan ikke legge oss opp i hvordan andre etater opererer og planlegger. Det har vært en planprosess som har pågått over lang tid, så det har vel vært anledning til å levere disse tablettene, sier hun.

For at barn skal kunne svelge jodtabletter må foreldrene på forhånd ha gitt godkjenning til det.

Planlagt i mange år

Til NRK opplyser Tromsø kommune at det er sendt ut samtykkeskjema til alle skoler så vel som offentlige og private barnehager tirsdag formiddag. Det er opp til rektor eller enhetsleder hos den enkelte skole eller barnehage å innhente samtykke.

De sier også at dette ikke er knytta til de amerikanske ubåtene.

Kommuneoverlege i Tromsø, Trond Brattland, sier dette inngår i en plan kommunen har for utdeling av jodtabletter som de har hatt i mange år.

Kommuneoverlege i Tromsø, Trond Brattland, sier pandemien har forsinka utdelingen av tablettene. Foto: Marita Andersen / NRK

– Vi starta arbeidet for flere år siden. Vi har hatt tablettene lagra i mange tiår. Men det ble ei endring der vi gikk bort fra de store lagrene og bestemte at folk skulle ha de hjemme.

Han sier at pandemien satte en stopper for å få delt ut jod til skoler og barnehager i kommunen.

– Men når vi nå fikk ubåtene på plass, måtte vi også få planverket på plass, sier Brattland.

Likevel er det ikke amerikanske ubåter som bekymrer kommuneoverlegen mest, men ulykker med de gamle kjerneverkene, blant annet i Russland.

– Jeg er definitivt mye mer bekymra for de gamle kjernekraftverkene, enn for moderne amerikanske båter som aldri har hatt sånne uhell, sier Trond Brattland.