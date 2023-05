Her fjernes reir fra kjøpesenter

I forrige uke leverte dyrevernsorganisasjonen Dyrenes rett anmeldelsen til Troms politidistrikt. Noen har filmet det som ser ut som reir som kostes ned fra taket til kjøpesenteret i Tromsø.

Dyrenes rett mener at videoen viser brudd på dyrevernloven og naturmangfoldsloven.

– Det er åpenbart for oss at her blir krykkjereir feiet vekk. Vi ser også at bygget har blitt spylt for reir, sier leder Jenny Rolness.

Både Nordlys og iTromsø har omtalt saken.

Ulovlig i hekkeperioden

Krykkja er en rødlista og fredet art. Ifølge Miljødirektoratet er unødig skade og lidelse på fuglene og deres reir forbudt under hekkeperioden.

Jenny Rolness, leder av organisasjonen Dyrenes rett. Foto: Jenny Rolness

– Vi går ikke til anmeldelse bare på grunn av krykkjenes status som rødlista art. Alle fugler er vernet i hekketida. Det er forbudt å forstyrre i hekketida for alle fugler, sier Rolness.

NRK har fått bekreftet at Troms politidistrikt har mottatt anmeldelsen.

Senterleder på Nerstranda, Veronica Evertsen, sier at hendelsen som har blitt fanget på film, skjedde i forbindelse med vedlikehold av bygget. De mener selv de har gjort alt etter boka.

De har foreløpig ikke har mottatt den formelle anmeldelsen fra politiet.

– Vi avventer at politiet tar kontakt for videre prosess. Våre intensjoner er å være helt ryddige. Vi godt kjent med retningslinjene fra Miljødirektoratet, sier senterlederen.

Ulovlig i hekkesesongen

Naturvernrådgiver i naturvernorganisasjon Birdlife Norge, Martin Eggen, har sett videoen. Han mener det var riktig av Dyrenes rett å anmelde forholdet.

– Både reir, egg og unger er beskyttet av et tydelig lovverk. Hekkekolonier er freda i hele hekketida til krykkje. Det å fjerne krykkjereir i denne perioden, er ulovlig, sier han.

Fakta om krykkja Ekspandér faktaboks Krykkja er ca. 44 cm lang og veier ca. 400 gram.

Den har blygrå overside, svarte vingespisser, grønngult nebb og svarte bein.

Krykkja er en kolonihekker som oftest hekker i bratte bergvegger, men kan også plassere reiret under broer og på bygninger.

Eggene ruges av begge foreldre i ca. 28 dager, og ungene forlater reiret når de er flyvedyktige i en alder av ca. 30 dager.

Krykkja lever overveiende av små planktoniske krepsdyr og fisk, samt bløtdyr og børsteormer.

Reiret bygges av jord og leire blandet med plantematerialer.

Arten har gått dramatisk tilbake siden begynnelsen av 1980-tallet. Kilde: Artsdatabanken.no

Eggen sier at hekkeperioden starter 15. mars.

– Regelverket rundt krykkjer er veldig klart. Det har vi fått slått fast i en dom mot Hammerfest kommune for kort tid siden. Den sier at når krykkja har samlet seg på hekkeplass og inntatt gamle reir, så er hekkesesongen i gang.

Martin Eggen, naturvernrådgiver i organisasjon Birdlife Norge. Foto: PRIVAT

Ventet ett år med logoskifte

Nerstrandas senterledere sier at de utsatte vedlikehold av fasaden og bytting av logoskilt i fjor. Det nettopp av hensyn til krykkjene.

Da hadde krykkjene reir fram til i begynnelsen av november.

Evertsen sier de ikke vil få malt hele bygget i år, siden det allerede er blitt etablert krykkjekolonier rundt omkring på bygget.

Veronica Evertsen, senterleder på Nerstranda. Foto: Fabian Ubeda

– Når vi i år skal male bygget vil det selvsagt være i dialog med viltnemnda. Vi følger deres anbefalinger, samtidig som vi ikke skal forstyrre krykkjene, sier hun.

Senterlederen sier de har hatt kolonier av krykkjer på kjøpesenterets fasade siden 2021. Siden har de hatt dialog med viltnemnda i Troms for å sikre at følger gjeldende retningslinjer.

Ei krykkje flyr forbi Nerstranda senters logo. Foto: Dyrenes rett

Selv har Evertsen allerede i år telt 30 krykkjereir på bygget.

– På den konkrete anmeldelsen ser man tydelig hvor på bygget vårt det er etablert store reir. De har vi overhodet ikke har gjort noe med.

Krykkjeproblematikk i byer

Nerstranda er ikke det eneste sentrumsbygget i Tromsø som har utfordringer med krykkja.

Tromsø er én av byene som sammen med blant andre Norsk institutt for naturforskning har etablert såkalte fuglehoteller. Det er et prosjekt hvor målet er å få krykkja vekk fra fasader.

Det i fjor ble fuglehotellene en suksess.

I vinter ble et bygg smurt inn med en gele som skal gjøre at fuglene ikke går inn for landing på mønene. For fuglene ser denne geleen ut som flammer.

Miljødirektoratet ønsker ikke å kommentere den konkrete anmeldelsen eller videoen. På generelt grunnlag bekrefter seniorrådgiver Jo Anders Auran at krykkjereir har et sterkt vern. Vernet gjelder fra før det kommer egg i dem.

Her ligger ei krykkje som tok inn på «fuglehotell» i Tromsø i fjor. Foto: Dan Henrik Klausen/NRK

Auran sier at gårdeiere kan gis dispensasjoner fra lovverket for vedlikeholdsarbeid.

– Men unntak bør gis utenfor hekketida. Om vi kan la disse artene få være i fred i den tida de er mest sårbar, så kan man gjøre hva som helst.

– Når ungene har forlatt reiret er man utenfor hekkesesongen. Utpå sommeren en gang kan maling og tiltak på tak og fasade gjøres, sier han.

– Statuerer et eksempel

Dyrenes rett håper nå at politiet starter etterforskning av Nerstranda senters renoveringsarbeid.

– Vi håper at politiet følger dette opp og statuerer et eksempel. Det er viktig med tanke på at det er mange som gjør lignende inngrep i hekketida. Det er viktig å signalisere at dette er et lovbrudd og at loven må respekteres, sier Rolness i Dyrenes rett.