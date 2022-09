Her berges det amerikanske helikopterflyet som har vært strandet i seks uker: – Krevende

En rekke ulykker har rammet flygninger med V-22 Osprey. Her er en oversikt fra wikipedia som omtaler størstedelen av de alvorligste ulykkene med tilsammen 45 omkomne.

Mars 2022

Flystyrt i Gråtådalen i Beiarn i Nordland. Årsaken er ikke klarlagt. Fire besetningsmedlemmer døde.

September 2017

Et fly som deltok i Syria som en del av Operation Inherent Resolve ble totalskadd i forbindelse med en hard landing. To personer ble skadd. Flyet brant opp kort tid etter krasjet.

August 2017

Flyet som tok av fra USS Bonhomme Richard traff et annet amerikansk skip, USS Green Bay og krasjet i vannet ved vestkysten av Australia. 23 personer ble berget og tre ble bekreftet omkommet.

Desember 2016

Et fly landet på et skjær i grunt vann utenfor Okinawa og mistet deler. Alle fem ombord ble reddet og to av besetningen ble skadd. Alle fly av denne typen i Japan ble satt på bakken påfølgende dag. Undersøkelser viser at i forbindelse med tanking av drivstoff i luften fra et HC-.130 (en variant av Lockheads C-130 Hercules), ble påfyllingsslangen truffet av Ospreyens rotor.

Mai 2015

Et av tre Osprey-fly som deltok i en øvelse på Hawaii fikk sand og støv inn i høyre motor. Dette førtet til en hard landing som drivstofflekkasje som førte til at flyet ble antent. To marinesoldater omkom og 20 andre ble skadd. Dette første til forbedringer av luftfilter og krav om redusert tidsbruk i støvete omgivelser fra 60 til 30 sekunder.

Juni 2012

En flymaskin som deltok i øvelse i Florida krasjet på grun av en pilotfeil. Flyet havnet i propellturbulens fra et annet fly. Alle fem ombord ble skadet.

April 2012

En Osprey-maskin krasjet i nerheten av Agadir i Marokko. Flyet deltok i en øvelse. To soldater omkom og tre ble alvorlig skadd. Menneskelig svikt er antatt årsak til denne ulykken.

April 2010

Et fly krasjet i Afghanistan. Tre amerikanske soldater og en sivil omkom, 16 personer ble skadet i krasjet. De amerikanske luftforsvaret har antydet at det var dårlig sikt, en ukeltig innflyvning, tap av situasjonsoppmerksomhet og en uheldig innflyvningsvinkel som var årsak. Den utløsende årsak til ulykken blir kanskje aldri avdekket, fordi alymaskinen og «den sorte boksen» er destruert.

Mars 2006

En uventet akselerasjon mens flyet skulle snu litt over bakkenivå på en flybase i USA førte til skade på styrbord ving. En feilkoblet kontakt var årsaken og flyets skader førte til at det ble kondemnert.

Desember 2000

I nærheten av Jacksonville, North-Carolina, døde fire personer etter en feil under flygning. Vibrasjoner førte til at en kabel laget hull på hydraulikkslange. En tidligere uoppdaget feil i softwaren førte til at flyet ikke reagerte som det skulle på pilotens forsøk på å nullstille flykontrollen. Flyet falt nesten 500 meter og krasjet i en skog.

April 2000

Et fly med marinesoldater i Arizona sank mye raskere enn normalt fra stor høyde. 75 meter over bakken stoppet høyre motor, flyet sullet tundt, krasjet og eksploderte. Alle 19 ombord omkom. Årsaken er klarlagt som såkalt VRS - Vortex Ring State - en tilstand av tubulens rundt rotoren som er godt kjent i helikoptermanøvre og på andre vertikalløftende luftfartøy. Dermed mister maskinen løfteevne. Å innhente seg fra VRS regnes som enklere på et Osprey enn på et helikopter.

Juli 1992

7 personer omkom da et fly i en av de tidligere utgavene av Osprey fikk motorfeil. Dette førte til at flyet falt i Potomac River nær Quantico. Alle maskiner av denne typen ble satt på bakken i 11 måneder og fikk installert en brannvegg av titan som beskytter motoren.

Juni 1991

En maskin krasjet og tok fyr på grunn av en feilkobling i flykontrollsystemet. Hendelsen skjedde i Delaware i USA.

Kilde: Accidents and incidents involving th V-22 Osprey