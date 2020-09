Henlegger sak mot kvinne etter Fagerengtragedien

Politiets etterforskning har gitt påtalemyndigheten grunnlag for å slå fast at hun drepte to av sine barn og forsøkte å drepe det tredje. Riksadvokaten henlegger saken fordi den siktede kvinna er død. Det melder Troms politidistrikt i en pressemelding.

Mandag 2. desember ble det slått full alarm ved Fagereng i Tromsø. Fire personer ble hentet opp av vannet. Ei mor i 20-årene og hennes tre døtre, på syv, fire og halvannet år.

Samme kveld døde moren og jenta som var født i 2012. Tre dager senere døde jenta som var født i 2015.

Obduksjonsrapportene viste at de døde av drukning og alvorlig nedkjøling.

Den yngste jenta, født i 2018 fikk behandling på Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

Forbipasserende varslet politiet om at fotspor ledet ned til sjøen ved Fagereng i Tromsø. Det ble funnet en barnevogn i nærheten, og støvler i vannkanten. Foto: Jonas Høylo Fundingsrud

Hovedteoriene om dødsfallene

Politiet i Tromsø har etterforsket moren for drap, drapsforsøk og selvdrap. Barnas far ble avhørt. Han hadde status som vitne i saken.

Alle de fire var opprinnelig fra Sudan, og hadde midlertidig oppholdstillatelse i Norge. Far til barna kom til Norge i 2015, og mor kom i 2017 etter søknad om familiegjenforening. Familien var ikke kjent av politiet fra før.

Verken statsadvokaten eller politiet har anledning til å kommentere saken fredag morgen, men viser til en pressekonferanse klokka 13. på politihuset i Tromsø.

Ikke overrasket over henleggelsen

– Jeg og de pårørende har vært forberedt på henleggelse hele tiden, så det var ikke noen stor overraskelse. Det sier Erik Ringberg, de etterlattes bistandsadvokat. Han sier faren til barna samtidig er veldig glad for at saken har vært etterforsket bredt av politiet, og at politiet har gjort en så grundig jobb i saken.

– For han er gjennom dette sjekket helt ut av saken, og for han er det viktig. Alle skjønner at dette har vært en forferdelig sak, sier Ringberg.