Henlegger anmeldelse mot norske rederier

– Det er fritt frem å bryte loven uten konsekvenser. Tannløst og uholdbart, sier Terje Hernes Pettersen i Norsk Sjømannsforbund.

I april i fjor anmeldte forbundet ti rederier og enda flere fraktefartøy for brudd på NIS-reglene. Dette er regler som gir rederne anledning til å gi ansatte internasjonale lønns- og arbeidsvilkår.

Det er i utgangspunktet forbudt å seile mellom norske havner med NIS-flagg.

Forbudet skal hindre sosial dumping og at norske arbeidsplasser blir utkonkurrert.

I 2015 innførte regjeringen et unntak.

Dette er NIS-registeret Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK Ekspandér faktaboks Da det norske internasjonale registeret kom på plass, i 1987, var det til store protester.

Mens rederne kappløp til Tinghuset for å få det aller første skipet registrert i NIS, sto sjøfolkene på barrikadene utenfor, beskriver Sjøfartsdirektoratet i en utgave av fagbladet Navigare.

Sjømannsorganisasjonene kalte det et «slaveregister», da det åpnet for at sjøfolk fra andre land kunne lønnes som i hjemlandet på norske skip.

Men av myndighetene ble NIS sett på som en nødvendighet for å sikre sjønasjonens fremtid:

Ønsket var å sikre at norskeide skip ble registrert under norsk flagg og bedre konkurransevilkårene for norske skip i utlandet.

Skipene seiler under norsk flagg og er undergitt norsk jurisdiksjon. Norsk skipslovgivning gjelder.

I det internasjonale registeret er det ikke krav til at eierselskapet er etablert i Norge så lenge den tekniske eller kommersielle driften av skipene skjer fra landet.

De første årene var NIS det hurtigst voksende registeret i verden. Fra 2005 ble registeret aktivt markedsført. Fra 2012 har det vært satset på å få flere skip inn i NIS. Dette skulle skje i tråd med regjeringens maritime strategi.

Loven sier at det er forbudt å seile med NIS utelukkende mellom norske havner gjennom «fartsområdebegrensingen».

Fra 2015 har Solbergs regjering oppmyket NIS-loven via nye forskrifter. Det har betydd at cruiseredere, på visse vilkår, kan lønne sine arbeidstakere ned til internasjonal minstelønn også i norske farvann. Kravet er at skipene anløper minst to utenlandske havner før eller etter anløp av norske havner.

Politiet bekrefter at de har henlagt saken. Dette fordi de ikke har kapasitet til å etterforske den.

– Vurderingen var at saken ville kreve betydelige ressurser – blant annet som følge av at anmeldelsen gjelder ti rederier.

Det sier politiinspektør Pål Jæger-Pedersen i Sør-Vest politidistrikt.

– Vi reagerer sterkt på at politiet ikke prioriterer lovbrudd til sjøs, sier Terje Hernes Pettersen i Sjømannsforbundet.

Forbundet mener vilkårene for å seile med NIS er brutt. Skipene har vært mer i norske enn i utenlandske farvann.

– Rederiene hadde ikke lov til å operere i NIS med billig utenlandsk arbeidskraft over tid, forklarer Pettersen.

Henlegger sak mot Hurtigruten

Forbundet anmeldte nylig også Hurtigruten i en annen sak.

De brukte cruiseskipet MS «Fridtjof Nansen» som hotell på Vestlandet i forbindelse med innspilling av en film. Skipet er registrert i NIS og lønnet mannskapet langt under norske vilkår.

Politiadvokat Mathias Häber i Møre og Romsdal politidistrikt sier Hurtigruten brøt utlendingsloven.

– Saken er henlagt i det en finner at allmenne hensyn ikke krever påtale, sier Häber.

Hurtigruten brøt ifølge politiet loven da de brukte skipet MS «Fridtjof Nansen» som hotell i Hellesylt i Stranda. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Han sier regelverket kan fremstå som noe uklart.

– Forholdet kan, etter vår mening, tilskrives en rettsvillfarelse fra Hurtigrutens side.

Häber viser også til at selskapet tok grep ved å bytte ut skip og besetning på oppdraget.

– Dette bekrefter at bruken av MS «Fridtjof Nansen» lå godt innenfor reglene for NIS-skip. De ansatte er sjøfolk som opererer innenfor rammene som gjelder for besetning på NIS-skip, og det foregår ikke sosial dumping på våre NIS-skip, sier Anne Marit Bjørnflaten.

Hun er direktør for myndighetskontakt i Hurtigruten.

Bjørnflaten avviser at de brukte Hurtigrutens cruiseskip for å spare penger.

– Skipet ble valgt fordi det var best egnet, ikke minst av smittevernfaglige hensyn.

Norsk internasjonalt skipsregister ble innført for å bedre konkurransevilkårene for norske skip i utlandet. Foto: Christian Kråkenes / NRK

Vil ikke gripe inn

Næringsdepartementet kan i dag slette skip fra NIS dersom rederier bryter loven. Sjøfartsdirektoratet kan gi overtredelsesgebyr.

– Vi finner ikke grunnlag til å ilegge gebyr for hendelser som skjedde før rettstilstanden ble klargjort, sier kommunikasjonssjef Dag Inge Aarhus i direktoratet.

Næringsminister Iselin Nybø (V) la nylig frem en ny bestemmelse i forskrift. Den skal gjøre rettstilstanden for NIS-skip tydeligere.

Regjeringen la til rette

NRK har denne uken fortalt hvordan regjeringen har lagt til rette for at Hurtigruten skal kunne bruke billig arbeidskraft på cruise i Norge.

Hurtigruten mener de ikke har brutt loven, og de får støtte fra myndighetene.

