Gøril lever i en helt vanlig familie med to barn i Tromsø. Familien har to gjennomsnittsinntekter.

Men som flere andre merker hun at lån, strøm, mat og andre utgifter har økt kraftig den siste tida.

Å bruke penger på opplevelser og aktiviteter for barna har blitt ei tøff prioritering.

– Inngangsprisen for å dra på badeland for hele familien, tilsvarer månedsbudsjettet for brød og melk, sier Gøril.

Det bidro til at hun har takket ja til kommunens opplevelse- og aktivitetskort for barn og unge.

Kortet gir ungene mulighet til å delta på fritidsaktiviteter gratis.

Når barna kan delta gratis på aktiviteter, kan foreldrene heller bruke penger på nødvendigheter som klær. Foto: Mathias Sommerseth Kjellmo / NRK

For Gøril og familien betyr det at de kan gi barna opplevelser oftere enn de i utgangspunktet ville tatt seg råd til.

– Det betyr mye, sier hun.

Gøril forteller til NRK at særlig eldstebarnet er svært glad for det. Barnet storkoser seg på kino, i alpinbakken og på badeland.

– Det å kunne få det gratis letter mye på økonomien vår. Aktivitetskortet gjør at vi kan glede barna med å ta dem med på aktivitetene de er glad i, sier Gøril.

Flere storbyer uten aktivitetskort

Per i dag finnes det ikke ei nasjonal ordning for aktivitetskort for barn og unge. For Kristelig Folkeparti har det vært en hjertesak i en årrekke.

Det er derfor opp til kommuner å etablere gratisordninger som kan hjelpe barn og unge i familier med presset økonomi.

Adventen er ei tid med mange aktiviteter for familier. Foto: Mathias Sommerseth Kjellmo / NRK

NRK har forespurt storbyene hvordan de løser dette:

Tromsø deler opplevelseskortet ut til barn og unge i alderen 4 til 17 år i familier med vanskelig økonomi. Nav Tromsø tildeler 300 av kortene. De resterende 200 kortene deler helsesykepleiere ut.

deler opplevelseskortet ut til barn og unge i alderen 4 til 17 år i familier med vanskelig økonomi. Nav Tromsø tildeler 300 av kortene. De resterende 200 kortene deler helsesykepleiere ut. Bergen har aktivitetskort. NRK får opplyst at pågangen er stor. I år delte Bergen ut i underkant av 9.000 kort. Det anslås som sannsynlig at pågangen blir minst like stor i 2024.

Stavanger har ordninga « Fritid for alle ». Her kan frivillige lag og organisasjoner søke om støtte for å dekke medlemskontingenten for familier med trang økonomi. Et nytt fritidskort for alle mellom 6 og 18 år ligger som politisk forslag i Stavanger-budsjettet. 18. desember skal Stavanger-budsjettet til behandling.

Trondheim mangler aktivitetskort. I budsjettet for 2024 ligger det inne et politisk forslag om et fritidskort for ungdomsskoleelever. Budsjettet skal til behandling 21. desember.

mangler aktivitetskort. I budsjettet for 2024 ligger det inne et politisk forslag om et fritidskort for ungdomsskoleelever. Budsjettet skal til behandling 21. desember. Oslo har heller ikke aktivitetskort per 2023. Nytt byråd planlegger å innføre ei slik ordning. I budsjetter for 2024 er det satt av penger til fritidskort.

Strøm foran fotball

Etterspørselen etter aktivitetskort i Tromsø har økt.

Kommunen har i år kunnet tilby 200 flere kort i år enn tidligere. De har fått det til med penger fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og sponsing fra kulturinstitusjoner i byen.

Kultursjef i Tromsø kommune, Pål Jentoft Johnsen. Foto: Marita Andersen / NRK

– Kommunen har et mål om at alle barn og unge skal ha ett kultur- og fritidstilbud i uka å delta på. En av årsakene til at vi har aktivitetskortet, er å forhindre utenforskap, sier kultursjef Pål Jentoft Johnsen.

For å fange opp barn og unge som trenger støtte til å delta på fritidsaktiviteter, har kommunen gitt oppgaven til helsesykepleierne.

– Det er mange som opplever trangere økonomi. Det er foreldre som forteller at de må ta seg en ekstra jobb. Da får de også mindre tid med barnet sitt til aktiviteter.

Det sier Siv Gundersen. Hun er avdelingsleder for Langnes og Stakkevollan helsestasjon.

Helsesykepleiere opplever at flere familier må prioritere hardt hvordan pengene skal brukes. Foto: Mathias Sommerseth Kjellmo / NRK

Hun forteller om foreldre som har måttet prioritere bort medlemskontingenten til barnets fotballklubb.

Strømregninga var blitt så stor at de ikke hadde råd til begge utgiftene.

– Dette er situasjoner vi ikke har hørt om før i samme grad, sier Gundersen.

Forstår familien har dårlig råd

Slike historier berører helsesykepleier Michelle Pedersen. Hun sier det er viktig at alle barn og unge får mulighet til å delta i aktiviteter.

Helsesykepleier Michelle Pedersen og avdelingsleder for en av Tromsøs helsestasjoner, Siv Gundersen, møter flere familier med trang økonomi enn før. Foto: Marita Andersen / NRK

– De blir glade av å kunne gjøre noe sammen med familien eller vennene sine, sier hun.

Pedersen forteller at hun har møtt flere barn som sier de ikke har vært på eksempelvis Tromsøbadet.

Flere barn og unge forteller helsesykepleieren at familien trenger hjelp for å kunne ha råd fritidsaktiviteter deres.

– Det er veldig inkluderende å være med på fotball med de andre i klassen, eller begynne med andre aktiviteter de liker å gjøre. Det er bra for deres mentale og fysiske helse. Det er uten tvil viktig for dem, sier Pedersen.

Mottas med stor takknemlighet

Hjemme i stua til Gøril forteller hun at familien har valgt å være åpen overfor eldstesønnen om at de kan dra på flere aktiviteter takket være aktivitetskortet.

Gøril er takknemlig for å bo i en by som tilbyr aktivitetskort for barna. Foto: Mathias Sommerseth Kjellmo / NRK

Hun sier hun har kjent på at det er vanskelig å motta støtten.

Men med åpenhet har hun erfart at det ikke burde være skam- og tabubelagt.

– Man ser flere og flere som sliter i samfunnet. Det bør ikke gå utover barna. Det er viktig at det offentlige tar grep og løser dette, sånn at det ikke blir et klart skille blant barna.

Gøril takker kommunen for at familien hennes fikk aktivitetskortet.

– Vi er glad og letta over at det finnes et slikt tilbud. Det blir en kostnad vi slipper, og det hjelper mye på økonomien vår, sier tobarnsmoren.