Helseministeren griper ikke inn i PCI-striden i nord

En årelang strid mellom fagmiljøene ved Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset har blitt avgjort.

Under et møte mellom helseminister Jan Christian Vestre (Ap), og ledelsen ved sykehusene i Helse Nord onsdag kom det fram at regjeringen ikke griper inn.

Dermed blir vedtaket om at Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø skal ha ansvaret for PCI-behandlingen i nord stående.

Det skal være et dagtilbud i Bodø, og et døgntilbud i Tromsø, og Tromsø skal ha ansvaret.

Dette kommer i kjølvannet av at et ekspertutvalg konkluderte med at opprettelsen av et PCI-senter i Bodø i 2020 ikke hadde hatt noen helsegevinst.

Økt dødelighet og samarbeidsproblemer bekymret utvalget.

Etter mange års dragkamp fikk Nordlandssykehuset et eget PCI-senter i Bodø i 2020.

Tidligere var PCI kun tilgjengelig ved UNN i Tromsø, og mange pasienter måtte flys inn til behandling.

Selv om ekspertutvalget ikke fant noen helsegevinst av tilbudet, trakk de fram fordelen ved at mange pasienter slapp å reise til Tromsø for behandling.

Omfattende samarbeidsproblemer har vært en stor utfordring siden senteret ble etablert i Bodø.