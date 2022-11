Helsedirektoratets råd om hvordan vi skal snakke om krigen

Spørsmålet «blir det krig mellom Norge og Russland?» har nok mange av oss lurt på.

Noen kanskje mer enn andre.

Derfor kommer Helsedirektoratet med råd om hvordan vi kan snakke sammen om frykten for krig.

– Frykt og uro kan påvirke helsa i en negativ retning. Det prøver vi å gjøre noe med i den nye veilederen, sier Bjørn Guldvog, direktør i Helsedirektoratet.

Isak Krane Brox (14), medlem i Tromsø ungdomsråd, sa i oktober til Helgemorgen at unge var bekymret for at de selv kan bli dratt inn i konflikten.

De var også bekymret for at Norge kan bli et militært mål eller en arena for strid mellom stormakter.

Søndag gjestet han igjen Helgemorgen, for å snakke om bekymringene til unge, knyttet til krigen.

– Jeg vil ikke si at jeg er urolig. Jeg er bekymret, sier han.

– Alle familier bør snakke sammen om krigen

Isak mener det er mindre informasjon i media om krigen, og det er jo der de unge får mye av informasjonen sin.

Vår verdensoppfatning kontrolleres av media, sier han.

– Du blir mindre urolig for krigen når du får vite masse om det som skjer?

– Ja, jeg blir mer redd om det er krig ikke altfor langt unna og jeg ikke vet hva det er som skjer der, sier han.

Brox Kran sier at han snakker mye med familien om krigen, og oppfordrer andre familier til å gjøre det samme.

– Å reflektere og snakke om noe er den beste måten for kunne å slutte å bekymre seg.

Mange spørsmål knyttet til redsel

Anne Holter Bentzrød, helserådgiver i Ung.no, sier de har fått mange spørsmål siden krigen i Ukraina brøt ut.

– De fleste som stiller spørsmål om krigen, stiller spørsmål knyttet til redsel. De sier de er redde for krigen, Noen sier de har dårlig samvittighet fordi vi har det så bra her, sier Holter Bentrød.

– Noen sier at det trigger en angst de har fra før. Noen har mer konkrete spørsmål om hva som skjer. Blir det tredje verdenskrig? Blir det atomkrig?

Noen av de anonyme spørsmålene som er sendt inn til Ung.no:

Jente 13 «Ok så nå har jeg sett en video på Dagbladet hvor russland sier at de truer oss!!! Hjelp meg jeg gråter fordi jeg er redd mamma og pappa er ikke redd!! HJELP.. Kommer det krig hit???? Jeg kommer til å flytte til mars eller drepe meg selv snart» Gutt 13 «Jeg er redd de har fått flyalarm på skolen skal det bli krig. Å hvor skal vi hvis det blir det. Svar fort» Gutt 20 «Er det dokumentert at men kan skade på psyken ved å se for mye "gore" eller bilder/video fra krig osv? Jeg har fulgt krigen i Ukraina tett over lengre tid, og har i den sammenheng sett utrolig mye grusomt. Ofte så kan jeg kjenne meg tom eller lettere deprimert i hverdagen over livet og meningen med alt. I tillegg sover jeg dårlig og ser bildene i søvne.» Gutt 15 «Hei. Eg tenker mye på ting og er veldig flink til og overdramatisere ting og leser mye og krig osv om de i Ukraina og fare for 3 verdenskrig osvosv, nå i de siste har de vert litt ekstremt tenker mye på de. Får småe panikkangst ofte også hatt. Tenkt på krig siden jeg var liten. Er de sjangs for at de blir 3 verdenskrig?»

Hun sier at svarene som blir mest lest, knyttet til krigen, handler om de som er redde.

– Vi prøver å ta den redselen unge har på alvor. Vi prøver å forklare følelsen og gi en forklaring som kanskje kan roe, men vi viser også til andre de kan snakke med.

Holter Bentzrød sier at noen spør også om hvorfor myndigheten snakker om beredskap når vi samtidig skal ta det helt med ro. Foto: ung.no

Hun sier at de voksne ikke alltid forstår hva de unge er redde for. Derfor oppfordrer de unge til å forklare hva de er redde for.

– Det er viktig at de voksne får konkrete råd, slik at de vet hvordan de skal snakke om det.

– Erkjenn at barn er forskjellig

Guldvog i Helsedirektoratet, tror mange i befolkningen kjenner på en bekymring for det som skjer i Europa.

Nylig kom Helsedirektoratet med en veileder, i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Veilederen handler om hvordan man kan snakke om krigen og krigsfrykt.

Helsedirektoratets råd: Ekspandér faktaboks Hold deg informert og oppdatert: Direktoratet for strålevern og atomtrygging har oppdatert informasjon om situasjonen.

Når du er trygg, blir barna trygg

Normaliser reaksjonen til barna

Spør hva barna lurer på og svar så godt du kan

Gi pauser fra bekymring – hold på hverdagen

Han understreker at veiledningen ikke betyr at situasjonen er mer kritisk nå.

– Når vi står i slike kriser over lang tid, så er det veldig viktig at vi vet hvordan vi skal snakke med barn og unge.

Helsedirektøren mener at vi bør kunne ha en åpen dialog om det som skjer, med faktagrunnlaget i grunn, samtidig som vi trygger barn og unge. Foto: Terje Pedersen

Det viktigste er å erkjenne at barn og unge kan oppleve dette forskjellig, sier Gulvog.

– Det er normalt å være bekymret og redd i perioder. Også er det viktig for oss voksne å forsøke å trygge barna. Alle barn har behov for trygghet rundt seg.

Flere av de anonyme spørsmålene som er sendt inn til Ung.no:

Jente 14 «Hei, jeg er veldig redd får at det skal bli krig her i Norge. Samtidig vet jeg at det mest sannsynlig ikke skjer. Men jeg tenker på det hele tiden. Og jeg drømmer om det hvær natt, det føles så ekte. Skjelver hvær gang jeg våkner. Vet ikke hva jeg skal gjøre får å slippe å drømme om det.» Annet 17 «Jeg er livredd. Etter mye styr med droner, det norske forsvar som skjerper beredskapen, leste nettopp en artikkel hvor de indikerte at vi ikke skal utelukke at vi kan bli litt påvirket. Hva skjer? Jeg er så redd for at det skal bli krig, jeg vil ikke det skal skje noe med meg eller familien min. Jeg er så redd at jeg ikke vet hvor jeg skal gjøre av meg. Blir det krig i Norge?» Gutt 20 «Hei. Jeg var på sesjon i Hamar når jeg var 18 år gammel. Jeg ønsket å komme inn i militæret men de ville ikke ha meg på grunn av synet mitt. Hvis Norge går til krig kan jeg nekte eller blir jeg innkalt til tjeneste»

Isak (14) er glad for slike tilbud som veilederen blir.

– Jeg tror det beste måten å ikke føle seg bekymret, er å vite hva det er som skjer og forstå om det er en reel situasjon å bekymre seg for.

Hans råd til foreldre er at unge forstår hva det er som skjer, og at de må snakke med barna om det.