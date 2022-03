Det var under festivalen Høstsprell at seks ungdommer betalte for å fly med helikopter over festivalen og området rundt.

Ulykkesturen var den andre flygingen i dette området denne dagen. Etter fem minutter oppe i luften styrtet helikopteret. Alle de seks ungdommene om bord omkom.

Nå – tre år senere – konkluderer Statens havarikommisjon at et krasjbeskyttet drivstoffsystem trolig ville ha forhindret at alle de seks døde.

HELITRANS: Det var et Helitrans AS 350 som styrtet utenfor Alta 31. august 2019. Foto: Airbus, Handout, Tt Nyhetsbyrån / NTB scanpix

Ikke et krav

Helikopteret til selskapet Helitrans var nesten nytt, men var ikke utstyrt med dette drivstoffsystemet. Dette systemet er derimot ikke et europeisk krav for denne helikoptertypen.

Kommisjonen skriver: «Da helikopteret ble anskaffet var det midlertidig mulig å installere dette».

Kommisjonen påpeker også i rapporten at overlevelsesmuligheten ville vært stor dersom det ikke hadde blitt brann i helikopteret kort tid etter det styrtet.

ÅSTED: Politiet og Havarikommisjonen gjør åstedsundersøkelser av stedet hvor helikopteret styrtet. Foto: Erlend Hykkerud / NRK

Fant ikke tekniske feil

Undersøkelsene av helikopteret kom ikke fram til noen tekniske feil på helikopteret som kan være med å forklare ulykken

Kommisjonen konkluderer årsaken til ulykken med fenomenet «servo transparancy». I rapporten står det at dette er en kjent begrensning for helikoptertypen som kan komme uventet på flygere.

Ulykken ved den lille fjelltoppen Skoddevarre i Alta skjedde med helikopteret gikk ned og i en svak høyresving i lav høyde. Kommisjonen presiserer at «helikopteret hadde høy masse og en økende hastighet. Samlet legger dette til rette for at fenomenet kan oppstå».

Når fenomenet oppstår må piloten avlaste rotorsystemet.

HAR FUNNET ÅRSAKEN: Kåre Halvorsen er leder for luftfartsavdelingen i Statens havarikommisjon. Her sammen med kollega Runar Mathiesen og politiadvokat Hanne Bernhardsen. Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

– Måten man gjør det på er å gå ned i høyde for å ikke beholde den store belastningen på rotorsystemet. Når det da er lavt over bakken, så har du ikke så mye høyde å bli kvitt. Så når helikopteret var så lavt som dette ville det være vanskelig å komme seg ut av en slik situasjon i tide, forklarer Kåre Halvorsen som er leder for luftfartsavdelingen i Statens havarikommisjon.

Havarikommisjonen mener at årsaken til at ulykken skjedde var fordi det hydrauliske systemet i helikopteret ble overbelastet på denne måten – og at helikopteret ble vanskelig å kontrollere.

– Og at høyden over bakken var såpas lav at piloten ikke klarte å gjenvinne kontrollen før helikopteret traff bakken.

Halvorsen påpeker at piloten i helikopteret var i ferd med å klare gjenvinne kontrollen på helikopteret. Dermed ble det ikke en «høyenergiulykke».

– Det vil si at det traff ikke bakken med veldig stor kraft, hverken framover eller rett ned.

Kommer med 12 anbefalinger

I alt kommer Statens havarikommisjon med 12 punkter i sin rapport etter den tragiske ulykken.

Rådene handler blant annet om hvordan man skal klare å unngå fenomenet «servo transparancy» og opplæring og sikkerhet ved helikopterturer med passasjerer på arrangementer.

Et spesielt punkt her er at rundflyginger med passasjerer på arrangementer – som festivaler – blir ansett som den enkleste form for flyging for pilotene, og brukes ofte for å gi uerfarne piloter mer trening og erfaring.

«Bransjen synes å ha undervurdert at uerfarne flygere kan bli påvirket og oppleve større arbeidsbelastning under flyging med passasjerer enn erfarne flygere» konkluderes det i rapporten.

Statens havarikommisjon råder Luftfartstilsynet å lage en standard i bransjen for slike passasjerflyginger. I denne burde det stilles krav til veiledning, risikovurdering og beskrivelse av oppdraget med krav til kompetanse og treningsprogram.