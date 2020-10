MDGs oljepolitikk er drøy kost for tradisjonelle Ap-miljøer, men Helga Pedersen vil bygge broer:

– Vi trenger ikke å ha angst for MDG. Vi ser at Arbeiderpartiet og MDG samarbeider godt i mange kommuner. Ikke bare i flere store byer, men også i vår nabokommune Vadsø, sier Pedersen, som nå er ordfører i Tana i Finnmark.

Akkurat nå er det et rødgrønt flertall blant velgerne – selv uten drahjelp fra MDG og Rødt. Det viste meningsmålingen som Norstat gjorde for NRK og Aftenposten denne uka.

Men ting kan fort snu. Venstre og KrF ligger bare noen tideler under sperregrensa. Dermed er det ikke utenkelig at MDG havner på vippen i Stortinget etter valget neste høst.

– Hovedmålet er å vinne valget og stable på beina en flertallsregjering med Senterpartiet og SV. Jeg mener vi også må være åpne for å samarbeide med MDG i regjering, sier Pedersen.

Helga Pedersen var nestleder i Ap i åtte år og parlamentarisk leder i fire. Hun ga seg på Stortinget ved forrige valg.

Skjæran: – Altfor stor avstand

Dagens partiledelse deler ikke Tana-ordførerens åpne holdning til MDG.

– Jeg tror avstanden til MDG er altfor stor for Ap i store deler av landet. Det handler først og fremst om næringspolitikken, sier nestleder Bjørnar Skjæran.

– Regjeringssamarbeid for oss er bare aktuelt med Senterpartiet og SV.

– Du er ikke åpen for å se på det på nytt?

– Nei. Arbeiderpartiet har behandlet saken i alle partiets organer. Vi har en veldig klar strategi, sier Skjæran.

Tidligere har LO-toppene vært klare motstandere av MDG i regjering, mens partileder Jonas Gahr Støre ikke har vært helt avvisende.

Ap-nestleder Bjørnar Skjæran mener MDGs holdning til bruk av naturressursene står i veien for et regjeringssamarbeid. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Både Skjæran og Pedersen gjentar partiets mantra flere ganger når NRK intervjuer dem: Et rettferdig grønt skifte med verdiskapning i bunnen, der klimakuttene blir rettferdig fordelt ut over landet.

– Da må vi ta i bruk naturressursene i en langt større grad enn i dag, og der vil det alltid butte imot, sier Skjæran.

– Når det handler om skogbruk, havbruk, industriutbygging og mineraler, vet vi at vi vil få store utfordringer med MDG.

Skjæran sier at MDG heller ikke har avklart hvilken side i politikken de tilhører.

Krasjer om olje

Helga Pedersen underslår heller ikke skillelinjene mot MDG.

– MDG sier nei til åpning av nye olje- og gassfelt. Vil ikke det bli en konflikt som raskt kommer opp?

– Jo, helt sikkert. Når jeg sier vi bør være åpne for å samarbeide, mener jeg ikke at vi skal kopiere deres partiprogram, sier Pedersen.

– Det er som må være styrende for Arbeiderpartiets klimapolitikk er at tiltakene faktisk virker. Det å for eksempel sette en sluttdato for olje- og gassnæringa gir meg bekjent ingen dokumentert klimaeffekt.

Helga Pedersen er skremt av at kampen mot klimapolitikk blir en valgkampsak for Carl I. Hagen. Han topper lista til Oppland Fremskrittsparti.

– Det gjør meg veldig bekymret at de nominerer ham med det han kaller «klimahysteriet» som en kampsak. Dette må Arbeiderpartiet være en motkraft til. Nå trenger vi en ny regjering som ikke er avhengig av Frp i klimaspørsmålet og kan sette det tungt på dagsordenen.

MDG: De har null ambisjoner

MDGs nestleder Kriss Rokkan Iversen tolker debatten internt i Ap som et forsøk på å tekkes flere deler av velgermassen samtidig.

Hun holder fast ved at MDG er uavhengig av blokkene og vil forhandle med dem som gir dem størst gjennomslag. Bare Frp er i utgangspunktet uaktuelle.

– Det finnes bare ett reelt miljøparti som er villig til å gjøre det forskerne sier vi må gjøre. Jeg tror ikke en slik regjering som Skjæran peker på, vil kunne løse den krisa vi står i, sier hun.

Kriss Rokkan Iversen er nestleder i MDG. Foto: Siri Døsen / MDG

Iversen er også gruppeleder i Troms og Finnmark fylkesting, der nettopp Ap, SV og Sp har makta.

– Min erfaring fra fylkestinget er at den konstellasjonen har null ambisjoner på klima. De vet knapt hva naturkrisa er for noe. De stemmer ned alt. Når det kommer til konkretiseringer, skygger de banen, sier hun.

Hun er ikke optimist med tanke på hva de samme partiene kan få til i regjering.

– Det var denne konstellasjonen som sørget for at Barentshavet sørøst ble åpnet uten at Stortinget hadde all informasjon, påpeker Iversen.

Hun sikter da til avsløringene om at regjeringen holdt tilbake en rapport om at oljen i nord kunne gi milliardtap.