Da landegrensene stengte under koronapandemien, fikk Heimevernet (HV) oppdraget å vokte grenseovergangene.

Haukenes ble kalt inn. Han vokta grensa i fire måneder. Nå kan jobben som fisker ryke, fordi han tjente for mye som HV-soldat denne perioden.

Fiskeridirektoratet vil stryke Haukenes fra fiskermanntallet fra og med 1. januar 2023. Fiskeridirektøren lover å behandle saken på nytt.

Gjorde sin plikt

Ingar Haukenes er en av 40 000 heimevernssoldater i Norge. Han er offiser med kapteins grad. Derfor er 52-åringen vernepliktig til han er 55, mot normalt 44 år for menige.

Da innkallinga til grensevakttjeneste kom, kunne ikke fiskeren fra Porsanger gjøre anna enn å stille.

– Jeg utførte min plikttjeneste som HV-soldat, sier Haukenes.

I fire måneder var han stasjonert i Tanadalen. Der er det to grenseoverganger mot Finland, i Utsjok og i Polmak.

Grensekontrollen pågår døgnet rundt – med mye kvelds-, natt- og helgearbeid som kompenseres med ulike tillegg.

Heimevernet hjalp politiet med grensekontroll under koronapandemien. Bildet er tatt i Neiden i mars 2020. Illustrasjonsfoto. Foto: Sør-Varanger Avis

Passerte «magisk» grense

For å ha fiske som hovedyrke og samtidig ha fartøy med kvote, er det krav om å stå i fiskermanntallet – på «blad B». Deltidsfiskerne er oppført på «blad A».

– Den som står på blad B kan ikke ha mer enn 400 000 kroner i inntekt fra anna virksomhet enn fiske. Det hadde jeg i 2021, forteller Haukenes.

Det aller meste var godtgjørelse for grensevakttjenesten. Dermed passerte inntektene den «magiske» grensa, ei grense som kan «trylle» Haukenes ut av fiskermanntallet.

Brevet med vedtaket om å stryke Haukenes fra blad B i fiskermanntallet er datert 8. november i år.

– Samtidig bortfaller alle rettigheter som er tilknyttet oppføring i fiskermanntallet, heter det i vedtaket.

Plikt eller frivillig?

Fiskeridirektoratet og Haukenes er enige om hvor mye han har tjent i 2021, men de er uenige om hvor stor andel av dette som skal regnes som vanlig lønn.

Haukenes viser til forsvarsloven. Den sier at inntekter fra plikttjeneste ikke skal regnes som vanlig lønn – og heller ikke kan brukes som begrunnelse for å fjerne han fra fiskermanntallet.

Han har også fått dette bekrefta av Forsvaret: «Innkalling til ekstraordinær tjeneste kan ikke sidestilles med ordinært arbeidsforhold fordi det er pliktig tjeneste,» skriver Heimevernet i et brev til Haukenes.

Fiskeridirektoratet er uenig i dette.

– De velger å se bort fra forsvarsloven, sier Haukenes.

Han har anka avgjørelsen til klagesaksenheten i Fiskeridirektoratet. I oversendelsesbrevet til enheten skriver konstituert seksjonssjef Truls Konow at det er «frivillig å ta karriere i Forsvaret og videre i Heimevernet, og at det da vil være en risiko for å bli innkalt til ekstraordinære situasjoner utover det som er normalt hvert år.»

Fiskermanntallet Ekspandér faktaboks Fiskermanntallet er et register over personer som er bosatt i Norge og som har fiske eller fangst i havet som hovednæring (blad B) eller fiske eller fangst som binæring (blad A). Fiskermanntallet blir brukt som grunnlag for tildeling av følgende rettigheter og støtteordninger: - Retter i fiske administrert av Fiskeridirektoratet. - Sosiale retter i fiske og diverse tilskuddsordninger i fiske over statsbudsjettet, administrert av Garantikassen for fiskere. - Basis for pliktig medlemskap i pensjonstrygd for fiskere, der innbetaling av premie og eventuell tvangsinndriving skjer ved Garantikassen. - Sykepenger og trygderetter i fiske, administrert av NAV. Fiskermanntallet er også tillagt betydning på en rekke andre områder både offentlig- og privatrettslig. Kilde: Fiskeridirektoratet

– Jeg har på ingen måte valgt en karriere i Forsvaret. Under førstegangstjenesten fullførte jeg et befalskurs, og som befal har jeg verneplikt til jeg fyller 55 år.

Haukenes viser til at han både har studert og hatt ulike jobber etter førstegangstjenesten, og at han har hatt fiske som hovedyrke i en årrekke.

Mister velferdsgoder

Grensevakttjenesten – og den varsla strykinga i fiskermanntallet – kan påføre Haukenes flere ulemper.

– Jeg fikk ikke utøvd yrket mitt som fisker mens jeg var beordra. Dersom vedtaket opprettholdes, har jeg ikke lenger krav på ytelser fra Garantikassen for fiskere, sier han.

En fisker kan ikke få arbeidsledighetstrygd via Nav. De har egen ordning for dagpenger via Garantikassen dersom båten ikke er i fiske.

– På samme måte mister jeg opptjening av pensjon. Når det gjelder sykepenger for sjølstendig næringsdrivende, så er jeg ikke det etter nyttår.

Haukenes slår ut med armene: – Da er det bare sosialen igjen.

Fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen lover at Ingar Haukenes skal få svar om framtida si som fisker før nyttår. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Bakke-Jensen: – Mesteparten er beordring

Frank Bakke-Jensen var forsvarsminister da Ingar Haukenes fikk innkalling til grensevakttjeneste. I dag er han fiskeridirektør og sjef for ankebehandlinga som saken til Porsanger-fiskeren skal gjennom.

Bakke-Jensen sier det ikke er sammenheng mellom sakene. Samtidig understreker han at det er viktig at fiskermanntallet føres nøyaktig og oppdateres årlig, blant anna fordi kvotene fordeles til dem som er kvalifisert til å stå der.

– At registeret er riktig, handler om mange sitt levebrød.

Bakke-Jensen sier også at det er mange HV-soldater som har hatt lange beordringer, både i forbindelse med grensekontroll, men også på grunn av den økte beredskapen i 2022. Det skal Fiskeridirektoratet også ta hensyn til i saksbehandlinga.

Derfor skal klagesaksenheten gjennomgå denne saken grundig.

– Mesteparten av tjenesten Haukenes har hatt, er beordring. Det er riktig at den ikke er frivillig, Derfor har jeg bedt klagesaksenheten vurdere dette når de behandler ankesaken, sier Bakke-Jensen.

Ingar Haukenes har fått beskjed om at han strykes fra fiskermanntallet 1. januar, sjøl om klagesaken ikke er endelig avgjort. Bakke-Jensen kommer med en liten trøst i julestria:

– Jeg går sterkt ut fra at vi kan gi Ingar et svar lenge, lenge før nyttårsaften.