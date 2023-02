Havnespy kan spre seg helt til Svalbard, ifølge en ny risikovurdering

– Den største risikoen for at havnespy skal spre seg videre er som påvekst på skip, borerigger og andre fartøy.

– Havnespy kan også overleve ved lavere temperaturer, noe som medfører at arten har potensial til å kunne kolonisere hele norskekysten, helt til Svalbard, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro, i en pressemelding.

Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet. Foto: Christopher Isachsen Sandøy / NRK

Havnespy er en invaderende, fremmed art som stammer fra det vestlige Stillehavet, skriver miljødirektoratet.

Ifølge miljødirektoratet har havnespyet et stort potensial til å utkonkurrere andre arter ved å gro over disse, og dermed redusere deres leveområder og vekstmuligheter.

Fakta om havnespy Foto: Erling Svensen Ekspandér faktaboks Vitenskapelig navn: Didemnum vexillum Populærnavn: Japansk sjøpung, også kalt havnespy Artsgruppe: Kappedyr Leveområde: Marin, fra 0-80 meters dybde og -2 til 24℃ Rekruttering: Kjønnet formering - larveproduksjon ved 14-20℃, larvene bunnslår innen 6-24 timer. Ukjønnet formering - ett dyr blir til to (kolonien kan 11-doble størrelsen på 14 dager), i tillegg kan små biter av kolonien snøres av og danne nye kolonier. Opphav: Arten er spredt over store deler av verden, men kommer sannsynligvis opprinnelig fra Japan. Risikovurdering: I 2018 vurderte Artsdatabanken D. vexillum som en dørstokkart. Dette betyr at arten ikke reproduserte i norske farvann, men man regnet med at det ville skje innen 50 år. Arten er nå funnet flere steder utenfor kysten av Norge og kan ikke lengre beskrives som en dørstokkart for Norge. Artsdatabanken har vurdert D. vexillum til svært høy risiko(SE). Kjelde: Statsforvalteren.no

I tillegg kan den fremmede arten true næringsinteresser langs kysten, slik som oppdrettsnæringen, skriver de i pressemeldingen.

Dette kommer frem i en ny rapport fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) som er laget på oppdrag fra Miljødirektoratet.

– Selv om det er svært usannsynlig at havnespy kan utryddes fra norske farvann, viser rapporten at tiltak mot havnespy er viktige for å bremse utviklingen og hindre at den sprer seg til nye områder, sier Hambro.

Mange skip besøker Svalbard. Havnespy kan spre seg helt til Svalbard, ifølge en ny risikovurdering. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

– Tiltak mot havnespy er viktige for å bremse utviklingen

De siste årene er havnespy oppdaget i fem havner på Vestlandet. I pressemeldingen skriver Miljødirektoratet at de derfor satt i gang flere strakstiltak for å forhindre spredning.

Blant annet har småbåteiere blitt oppfordret til å jevnlig sjekke båtene sine for havnespy, og rengjøre både båt og redskaper, skriver de.

For et år siden startet Miljødirektoratet i samarbeid med Havforskningsinstituttet en kartlegging og overvåking av havnespy.

Miljødirektoratet mener at den nye rapporten understreket behovet for å fortsette med tiltakene.

– Den jobben som allerede pågår for å hindre havnespy i å spre seg skaffer oss tid til å få på plass mer omfattende tiltak overfor større skipstrafikk, sier direktøren i Miljødirektoratet.