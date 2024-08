Her er havnesjefen i møte med kontroversiell kinesisk shippinggigant

I mai dro Terje Jørgensen, havnesjef i Kirkenes, for å møte China Ocean Shipping Company, bedre kjent som Cosco, på selskapets kontor i Helsinki.

Møtet ble avtalt etter halvannet år med kommunikasjon mellom partene.

Dette kommer frem fra e-postdialog som NRK har fått tilgang til.

Målet med møtet var blant annet å diskutere en etablering av det kinesiske shippingselskapet i Kirkenes.

Foto: NRK

Samtidig har norske sikkerhetstjenester advart mot den kinesiske shippinggiganten.

De sier samarbeid med en slik aktør kan være en trussel for nasjonal sikkerhet.

Havnesjef Jørgensen jobber på oppdrag fra havnestyret i Kirkenes. Styreleder Terje Hansen (Frp) sier han er klar over advarslene mot kinesiske aktører, og er tydelig på at arealer i havnen ikke skal selges. Han sier likevel det er riktig å tilrettelegge for samarbeid med dem, som for eksempel å la dem leie.

– Det er på sin plass å utfordre norske myndigheter. Dersom det kommer et kinesisk selskap for å drive handel med oss, kommer vi til å dra den helt ut, sier Hansen.

Han er tydelig på at ambisjonen er å få til aktivitet i havna. Alternativet:

– Da må norske myndigheter stoppe oss, sier han.

Kinesiske Cosco er i dialog med Kirkenes havn om å etablere seg i havnen. Samtidig advarer norske sikkerhetsmyndigheter mot kinesisk innflytelse i Arktis. Foto: Ingrid Hjellbakk Kvamstø

Interesse for den nordlige sjøruten

I vår fortalte NRK at flere store kinesiske selskaper har vist interesse for Kirkenes.

Giganten Cosco er ett av disse. Dette er et av de aller største shippingselskapene i verden, under direkte kontroll av den kinesiske stat.

Siden februar 2023 har NRK dokumentasjon som viser at havnesjefen har vært i dialog med shippingselskapet. Dialogen har i hovedsak vært gjennom to kinesiske aktører som er ansatt i et norsk selskap. Men havnesjef Terje Jørgensen har også vært i direkte kontakt med topper i selskapet.

Partene har diskutert og utvekslet planer om hvordan Kirkenes kan bli en sentral del av den nordlige sjøruten.

Denne ruten passerer Russland og er mye kortere enn dagens godsrute via Suezkanalen.

Den nordlige sjøruten går nord for Russland og er opptil 40 prosent kortere enn dagens godsrute via Suezkanalen.

I en e-post til Cosco skriver havnesjef Jørgensen at mulighetene for å frakte varer mellom Asia og Kirkenes gir et godt grunnlag for forretninger som kan være nyttige for begge parter.

Han understreker også at Kirkenes havn vil støtte skipsfart mellom Kina og Kirkenes:

I etterkant av Helsinki-møtet har Terje Jørgensen og de kinesiske mellommennene vært i dialog om hvordan de kan holde en lav profil om et samarbeid med Cosco.

I e-posten skriver blant annet Jørgensen at det vil være politisk svært gunstig å bruke betegnelsen «OCEAN ALLIANCE» selv om samarbeidet kun er med Cosco:

Når NRK spør hvorfor Jørgensen ønsker å omtale samarbeidspartneren som Ocean Alliance, svarer Jørgensen at formuleringen «kanskje ikke er heldig og nok burde vært formulert annerledes».

Han understreker imidlertid at havnens mål er å tiltrekke seg interesse fra alle mulige rederier og logistikkorganisasjoner, men at dialogen i dag i hovedsak er rettet mot Cosco.

– Dette er dels fordi rederiet trolig har de beste forutsetninger for gjennomføring av vellykkede seilaser gjennom russisk farvann – gitt de rådende internasjonale forhold, skriver han.

Den nordlige sjøruten er fortsatt lite brukt, men havnesjefen har tidligere uttalt til NRK at han tror bruken av sjøruten vil øke i årene som kommer på grunn av klimaendringer, uroligheter i Suezkanalen og at Kirkenes trenger alternative inntektskilder etter sanksjoner mot Russland. Foto: NRK / Sebastian Faugstad

Kan drive etterretningsoperasjoner

Shippingselskapet Cosco har de senere årene fått stadig større fotfeste i europeiske havner.

De har etablert seg i Rotterdam og Antwerpen, og styrer også havnen Pireus i Athen, som er en av de viktigste havnene i Europa.

Så sent som i 2022 kjøpte Cosco seg også inn i havnen i Hamburg i Tyskland, til tross for advarsler fra EU-kommisjonen. De fryktet at sensitiv informasjon om aktiviteten i havnen kunne bli oversendt kinesiske myndigheter.

Etterretningstjenesten peker på nettopp dette som noe de advarer mot at skal skje i Norge, i sin åpne trusselvurdering.

Faksimile fra Etterretningstjenestens vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer 2023. Foto: Etterretningstjenesten

Cosco er nemlig ikke bygget opp på samme måte som kjente europeiske selskaper.

– I møte med utenlandske myndigheter og organisasjoner, framstiller Cosco seg selv om en ren forretningspartner, sier Bethany Allen, som leder det australske instituttet for strategisk politikk (ASPI) sin Kina-avdeling til NRK.

Men hun understreker at det er de ikke:

– De er ikke åpne om at de er en forlengelse av kinesisk statsmakt, sier Allen.

Shippingselskapet er statseid og under streng kontroll av Kinas kommunistparti, ifølge ASPI.

Forskerne ved ASPI har publisert en rapport der det kommer frem at Cosco viser en stadig større vilje til å beskytte både sine egne og kommunistpartiets interesser utenlands, blant annet gjennom etterretning.

NRK har forelagt disse påstandne for Cosco, men de har ikke svart.

Kritisk til dialog med Cosco

Richard Utne, leder for maritim sikring i Kystverket, sier at et samarbeid med kinesisk virksomhet vil kunne få konsekvenser for havnen.

– På et generelt grunnlag kan en dialog mellom en havn og en trusselaktør, slik som ASPI viser til, om et mulig samarbeid, medføre sårbarhet både for nasjonal sikkerhet og internasjonale forpliktelser, skriver han i en e-post til NRK.

Richard Utne, leder for maritim sikring i Kystverket. Foto: Privat

En av Kystverkets oppgaver er å vurdere om norske havner får en ISPS-godkjenning (International Ship and Port Facility Security Code).

Dette er en godkjenning havner trenger for at de skal kunne ha internasjonal trafikk, og en del av denne godkjenningen er en såkalt «sikringsrisikoanalyse».

Utne peker på at i en slik analyse er alle risikoer som kan påvirke en havns sikkerhet relevant. Deriblant havnenes eksponering mot fremmede stater og selskaper som opererer i nært samspill med disse.

– Endringer i havnens verdier, endringer i trusselbildet og endringer av sikringstiltakenes evne til å redusere sårbarheter vil kunne få betydning for analysen, sier Utne.

Om Kirkenes havn sin kontakt med kinesiske aktører vil ha noe å si for havnens ISPS-godkjenning, ønsker imidlertid Utne ikke å kommentere.

Kystverket opplyser at et samarbeid med kinesisk virksomhet vil kunne få konsekvenser for en ISPS-godkjenning. Foto: Ingrid Hjellbakk Kvamstø

– Vi er overlatt til oss selv

Det er for mange uklart hva den norske regjering mener om at kinesiske bedrifter etablerer seg nær kritisk infrastruktur. Det til tross for PST og Etterretningstjenesten sine gjentatte advarsler.

Så sent som under årets Kirkeneskonferanse i februar, løftet statsminister Jonas Gahr Støre selv frem den nordlige sjøruten som en positiv satsing. Her viste han blant annet til at det vil skje mye innen utvikling av teknologi, energi og skipsfart.

– Her i nord, hvor de nordlige sjørutene ligger foran oss, så kan vi være i front på det, sa statsministeren. Flere kilder NRK har snakket med, sier de opplevde dette som et grønt lys for kinesisk samarbeid.

Havnesjef Terje Jørgensen sier at havnen ønsker at utenlandske aktører etablerer seg gjennom leieavtaler i Kirkenes.

– Vår jobb er å legge til rette for rederier og logistikkaktører slik at de kan etablere sin egen virksomhet i en kommune som trenger ny næring i omstillingen etter at samarbeid over grensen til Russland blir avviklet, skriver han i en e-post til NRK.

Han får støtte av havnens styreleder:

– Politisk er vi overlatt til oss selv. Vi har et ansvar om å sikre samfunnet med bosetting og arbeidsplasser, sier styreleder Terje Hansen.

Begge understreker samtidig at kritisk infrastruktur i Kirkenes havn skal eies av det offentlige.

– Kina kan påvirke norsk nordområdepolitikk

Næringslivet i Kirkenes har hatt det utfordrende etter Russlands angrepskrig i Ukraina. Sanksjonene mot Russland har blant annet ført til at hundrevis av arbeidsplasser i grensebyen har stått i fare.

Ordfører i Sør-Varanger Magnus Mæland (H) peker på at det derfor kan være lurt å utforske mulighetene for den nordlige sjøruten. Særlig på grunn av Kinas rolle i verdenshandelen.

Mæland sier han ser at det kan være problematisk å bytte ut samarbeid og handel med det totalitære Russland til det autoritære Kina.

– Men ifølge norsk politikk skal vi ha et økonomisk forhold til Kina. Hvor går grensen for hva som er greit?

Ordfører i Sør-Varanger Magnus Mæland (H) utelukker ikke at kinesiske aktører kan leie områder i Kirkenes havn. Foto: Ingrid Hjellbakk Kvamstø

Professor Kåre Dahl Martinsen ved Forsvarets høgskole har forsket blant annet på norsk kinapolitikk. Han sier han forstår havnesjefen og ordførerens dilemma.

– Ja, du kan jo ikke forvente at lokale politikere skal drive norsk sikkerhetspolitikk når myndighetene ikke vil. Det er jo ikke noen respons fra regjeringen når det gjelder Kina, sier Dahl Martinsen.

Videre sier han at et samarbeid med Cosco i Kirkenes Havn kan få konsekvenser for norsk sikkerhetspolitikk, fordi selskapet er en tung aktør med stor økonomisk makt.

– På denne måten kan Kina påvirke norsk nordområdepolitikk. Det har vi sett skje i Hellas, sier Dahl Martinsen.

Derfor advarer de mot Cosco Dette er noen av påstandene som rettes mot Cosco. Økonomisk avhengighet kan utnyttes til kinesisk fordel, skriver australske ASPI og britiske RUSI. Cosco har siden 2009 drevet shippingselskap i den greske havnebyen Pireus, og betaler 100 millioner euro hvert år for å lease havneområder. De brukte innflytelsen til å blokkere Kina-kritiske uttalelser fra EU, mener analytikerne i ASPI og RUSI.

Cosco kan bruke tilgang til en havn til å spionere på trafikk, kommunikasjon og sensitiv informasjon. Det advarte EU-kommisjonen om da de i 2021 frarådet å la Cosco kjøpe seg inn i Hamburg havn.

Havnetilgang i Europa vil kunne støtte den kinesiske marinen i en fremtidig konflikt. «Kinas uttalte mål er å skape verdens mektigste militærmakt», og «da vil sivile havner spille en viktig rolle» for marinen, ble det rapportert til EU-parlamentet i 2023. Kinesiske selskaper har hittil investert i 22 havner i Europa.

Legitim tilgang til informasjon kan «brukes til illegitime formål», skriver Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) til NRK. De advarer om at kinesiske strategiske investeringer gir tilgang til «sensitiv informasjon, teknologi og kompetanse».

Økonomisk aktivitet i nord kan brukes som springbrett for kinesisk kontroll i nordområdene, mener PST. De skriver at mellommenn og press er to av flere virkemidler for «Kinas ønske om økt kontroll over forsyningskjeder og posisjonering i Arktis.»

Sikkerhetstjenestene advarer

PST-sjef ved kirkeneskontoret Johan Roaldsnes advarer mot kinesisk eiendomsaktivitet i nordområdene av flere grunner. Blant annet Kinas ambisjoner om kontroll og innflytelse i Arktis.

– Vi vurderer det som problematisk dersom et stort statseid kinesisk selskap etablerer seg i Kirkenes. Både på grunn av den strategiske beliggenheten og det generelle forholdet til Kina, sier han.

– Vi ser at det er hensyn som taler både for og imot. Det er i all hovedsak en politisk beslutning hvilke forhold som skal veies tyngst i saken, legger han til.

Johan Roaldsnes, PST-sjef ved kirkeneskontoret, sier at det er problematisk dersom et stort statseid kinesisk selskap etablerer seg i nord. Foto: Kristin Humstad

Også hos Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) ses det med bekymring på et eventuelt samarbeid med Cosco. Det er blant annet den økonomiske avhengigheten til kinesiske myndigheter de advarer mot, og mener at dette er en del av kinesisk strategi for å få informasjon og makt.

Seksjonssjef Lars Steinar Bjørkavåg mener at investeringer og utbygginger skaper en økonomisk avhengighet som åpner for politisk press.

– Gjennom et økonomisk samarbeid og tilgang til Kirkenes havn, vil kinesiske aktører kunne få et fotfeste og legge til rette for en tilstedeværelse i regionen, skriver han til NRK.

Invitasjon

Om Helsinki-møtet sier havnesjef Terje Jørgensen at det ble utvekslet informasjon, men at det ikke ble lagt konkrete planer for veien videre. Han benekter også at havna er i forhandlinger med Cosco, og sier at det er snakk om dialog.

I e-postdialogen kommer det likevel frem at partene ønsker å etablere en tidslinje og et formelt rammeverk for veien videre frem mot en mulig Cosco-etablering i Kirkenes. Havnesjefen ytrer også et ønske om å holde kontakt med Cosco i tiden fremover.

Han inviterer dem samtidig til å komme på besøk og befaring i havna i Kirkenes.