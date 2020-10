Harstad: Nye tiltak for å få kontroll på smitten

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Ti personer i Harstad har testet positivt for covid-19 fredag og lørdag. De fleste er nærkontakter i det pågående smitteutbruddet, melder Harstad kommune. Det jobbes videre med å spore nærkontakter og smitteopphav.

Her kommunens fem lokale smittevernforebyggende tiltak de neste sju dagene:

Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer i sosiale sammenhenger, utover husstandsmedlemmer og barnehage- og klassekohorter.

Forsterkede tiltak i sykehjem forlenges. Beboere får kun ett besøk, og da av samme person den neste uka.

Hjemmekontor kan vurderes for arbeidstakere med oppgaver som ikke krever fysisk oppmøte hele eller deler av arbeidsuken.

Holde færre fysiske møter på jobben.

Alle i serveringsbransjen anbefales å føre gjestelister manuelt eller digitalt.

Tror flere må i karantene

– Vi innfører disse tiltakene fordi vi har et pågående smitteutbrudd i Harstad, og etter all sannsynlighet så tror vi at vi har intern smitte i Harstad. Det er uavklart hvor smitten kommer fra, sier Øivind Arvola, kommunikasjonssjef i kommunen.

15 personer i kommunen har i det siste smitteutbruddet fått påvist covid-19, og rundt 80 personer er i karantene.

– At dette antallet kommer til å øke, er vi ganske sikker på, sier Arvola. Kommunen håper innbyggerne i Harstad blir med på dugnaden for å unngå at flere blir smittet.

Møter bygg – og anleggsbransjen

Mandag skal kommuneledelsen ha et digitalt møte med bygg- og anleggsbransjen.

– Vi vet at denne bransjen bruker mye innleid arbeidskraft fra andre land, og vi ønsker å forsikre oss om at de har gode smittevernrutiner, og følger dem.

Arvola har ingen informasjon om at det pågående smitteutbruddet stammer fra denne bransjen, men at kommunen vil ha dialog for å forebygge smitte.

Harstad kommune åpner også pandemitelefonen søndag fra kl. 1400–1800. I tillegg tilpasses testkapasiteten, slik at de aller fleste får testtime så snart det er mulig.