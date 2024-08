Kommunen sliter økonomisk – vil ikke redusere lønnen til politikerne

NRK har stilt ordfører Kari-Anne Opsal flere spørsmål i saken.

1. Hvorfor ønsket ikke dere å støtte Høyres forslag om kutt i godtgjørelse til utvalgsleder og i antall utvalg?

– Saken om utvalgsstrukturer og godtgjørelsesreglement er tidligere behandlet av kommunestyret. Flertallet bestemte da at vi skulle ha den utvalgsstrukturen vi har. Kommunestyret ga også i sitt møte 18.6. sin anvisning på hvordan saken skulle behandles videre, herunder at differensiering av møtegodtgjørelse og møtehyppighet skulle vurderes. Det var denne delen av saken som var oppe nå.

2. Høyre reagerer på at dere stemte mot dette i denne perioden, og betegner dette som «smått utrolig og ganske arrogant» gitt kommunens økonomiske situasjon. Er det arrogant av dere å ikke kutte i politisk godtgjørelse gitt den økonomiske situasjonen?

– Jeg er blitt vant til at Høyre bruker denne type retorikk og karakteriserer andre, bl.a. som arrogante. Se min kommentar til det nedenfor.

3. I møtet sa du at du verken tror matpakke-forslag eller kutt i godtgjørelse er det som hjelper i denne situasjonen, og mente kommunen må se på de store strukturelle tingene. Skal «små» besparelser skjermes for kutt, da disse ikke gir stort uansett?

– Vi skal spare inn mellom 150 til 200 millioner på driftsbudsjettet årlig. Skal vi få det til må alle stramme inn livreima (både politikere og tjenesteenhetene), og det må i tillegg gjøres noen større strukturelle grep. I forbindelse med behandling av tertialen vedtok vi både kortsiktige og langsiktige tiltak. Både små og store tiltak må da bidra til innsparingen, og ingenting er skjermet. Saken som ble fremmet og innstillingen som ble vedtatt bidrar med innsparing – se saksframlegget. Høyre ville gjøre mer og spare mer, herunder endre på utvalgsstrukturen og godtgjøringen til utvalgslederne som er en del av det styrende flertallet. Høyre står fritt til å fremme sine synspunkter på nytt og ta en omkamp. Mitt poeng var at Høyre de virkelig mente alvor om at hele politiske den politiske organiseringen og godtgjørelsesreglementet skulle opp til ny avgjørelse, så bør man jo se på helheten ikke bare Høyre sine forslag. Eksempelvis har man i godtgjøringsreglementet som er vedtatt et opposisjonstillegg på 4 % for hver representant i gruppegodtgjørelse, selv om vi i et formannskapssystem. Vi har også et gruppeledertillegg på 10 % uansett om gruppen har ett medlem eller ti.

– Saken som ble fremmet og innstillingen som ble vedtatt, gjør at man sparer penger også på det politiske området. Saken er en oppfølging av varaordførerens forslag fra kommunestyrets møte i juni – og ikke et forslag fra Høyre. Med andre ord er det flere enn Høyre som er opptatt at det skal spares penger på flere områder, både små og store beløp. Vi kommer nok også i framtiden og være politisk uenige med Høyre i flere saker. Det er ingen grunn til å anse som smått utrolig, at man blir rystet, eller at man karakteriserer andre med andre løsninger som arrogante.

4. Frp fremmet forslag om kutt i antall representanter i kommunestyret. Er dette aktuelt for dere?

– Ja. Det ble enstemmig vedtatt av formannskapet at vi mot slutten av perioden skal få en sak som omhandler både utvalgsstrukturen og antallet kommunestyremedlemmer, så det er aktuelt å se på begge deler i et lengre perspektiv.