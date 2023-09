Styreleder i Harstad pride Jørn Johansen synes det er flott at gangfelt i regnbuefarger pryder byens sentrum.

– Pride er veldig fornøyde og stolte av politikerne i Harstad, sier han.

Hensikten er å vise at Harstad er en inkluderende by og kommune, sier Harstad Venstres Even Aronsen.

– At alle skal ha tilhørighet og føle seg velkommen, sier Aronsen.

På mindre trafikkert deler av Harstad sentrum kan man se glade farger. Foto: Aurora Berg / NRK

Brudd på vegtrafikkloven

Over hele landet prydes gangfelt i regnbuefarger. Men i Vestland ville ikke fylkespolitikerne ha noen fargefest mellom de tverrgående stripene på en fylkesveg i Bergen sentrum, av hensyn til trafikksikkerhet og trafikkregulering.

Til forskjell fra Harstad valgte Bergen å ikke male over de hvite stripene. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Men i Harstad så har man gått enda lenger. Her har tverrgående hvite striper ble erstattet med langsgående fargede striper. Dermed er selve gangfeltet helt borte.

– Dette er nok et brudd på vegtrafikkloven, sier senioringeniør Odd Anders Magnussen i Vegdirektoratet.

– Litt mye Møller's tran

Ved siden av å være arkitekten bak forslaget om regnbuefarger sitter Venstres Even Aronsen i formannskapet i Harstad kommune.

Han sier at i hans forslag var planen å male mellom de hvite stripene, men at administrasjonen i kommunen har tatt det et steg lenger.

– Det er synd om Harstad bryter vegtrafikkloven, og så håper jeg administrasjonen tar tak i det, sier Aronsen.

Even Aronsen (V) sto bak forslaget om regnbuefarger. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Nettopp det varsler kommunikasjonssjef I Harstad kommune Øivind Arvola at blir å skje:

– Vi tok nok litt mye Møller's tran da vi fant ut at vi skulle male regnbuefarger, sier han.

Øivind Arvola, kommunikasjonssjef Harstad kommune. Foto: Frank R Roksøy

– Det er jo veldig mye finere når fargene ligger slik de nå gjør i Harstad. Men så har vi blitt gjort oppmerksomme på at det kanskje ikke er helt etter slik lovene og reglene tilsier.

– Nå skal vi fikse opp i det slik at det blir malt hvite gangfelt, sier kommunikasjonssjefen i Harstad.

Det betyr at Harstad vil følge Bergens eksempel med farger mellom de hvite stripene.

Vil se på regelverket

Det var før sommeren at kommunestyret i Harstad vedtok å fargelegge blant annet byens gangfelt i et mindre trafikkert område av sentrum.

Dette som et ledd i prosjektet City Dressing som skal skape bolyst og trivsel.

Men ifølge Vegdirektoratet er det ikke sikkert slike farger er trafikksikkert.

Og det gjelder også for det store flertallet av kommuner som har valgt å bevare det hvite stripene i gangfeltet, og male regnbuefarger mellom dem. Slik Bergen gjorde.

– Vi vil se på regelverket. Forskriften er en del av det overordnede regelverket, sier senioringeniør Odd Anders Magnussen i Vegdirektoratet.

I Veier24.no viser Magnussen til at regelverket i dag bare sier noe om selve gangfeltet – men ikke hva som skal være rundt det.

Magnussen forklarer hvorfor Vegdirektoratet vurderer å endre dagens regler.

– Funksjonell veioppmerking skal imøtekomme trafikantenes behov, sier han til NRK.

– Det skal for eksempel være synlig i dagslys og mørke. Både tørt og vått. Det skal ha korrekt fargegjengivelse av gul og hvis for å få nok kontrast mot underlaget.

Magnussen mener det skal være lett gjenkjennbart for trafikantene.

– Og for gangfelt generelt er det veldig viktig å ikke ta fokus bort fra kryssende myke trafikanter, sier Magnussen.

Folk samlet for å feire pride i Harstad. Foto: Nils Mehren

– Bør utvise skjønn

Styreleder i Harstad pride, Jørn Johansen, sier han selv ikke kjenner til lovverket. Han håper at fargene ikke forsvinner helt.

– Ut ifra mitt eget personlige ståsted så tenker jeg at det kan vises skjønn i slike saker. Man kan jo løse det ved å sette opp skilt i tillegg, så er det ingen tvil om at dette er en fotgjengerovergang, sier Johansen.

– Vi bor i en landsdel der det halve året er snø og is på veiene. Da vil uansett ikke det på gata vises.