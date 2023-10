Harilas sherpa savnet etter snøskred

Kristin Harila forteller at sherpaen Tenjen Lama Sherpa, som også var med henne på verdensrekorden tidligere i år, er savnet etter et snøskred på Shishapangma lørdag. Det bekrefter hun selv på Facebook.

Harila har nylig annonsert at hun trapper ned på klatringen.

– Det er mange andre ting i livet jeg har lyst til å gjøre, fortalte hun til NRK da.

Harila har tidligere fortalt hvor viktig Tenjen har vært for henne.

Tidligere i år satte Harila mange rekorder, de fleste sammen med sherpa Lama.

– Teamet var ekstremt dyktig og jeg hadde en veldig, veldig bra sherpa – som deler rekorden med meg. Han var ekstremt bra å klarte sammen med, det må jeg bare si, fortalte hun til NRK da.

Harila skriver at hun er på et fly på vei til Katmandu lørdag for å hjelpe til der hun kan.