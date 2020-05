Hareide varsler økt flyaktivitet i nord

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi jobber med å få økt flyaktivitet i tett dialog med flyselskapene, sa Hareide under den muntlige spørretimen på Stortinget onsdag.

Han viser til at enkelte flyruter allerede er styrket, i takt med at behovet har økt. Det gjelder Stokmarknes – Bodø og om kort tid også Alta-Tromsø.

– Vi er godt kjent med spesielt situasjonen for Kirkenes og Alta, behovet for direkteflyginger mellom Oslo og Alta og Oslo og Kirkenes. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Det var Fremskrittspartiet som utfordret samferdselsministeren på flytilbudet. Flere av partiets representanter ville vite om regjeringen nå vurderer å kjøpe flere flyruter for å få styrket tilbudet.

Også Senterpartiet har engasjert seg i problemstillingen med et svært labert flytilbud til Finnmark.

– Regjeringen har pengene til å kunne sikre et bedre flytilbud i nord. Det sier leder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum til NRK.

Han mener regjeringen må kjøpe opp direkteruter fra SAS og Norwegian for å binde Norge sammen.

Norwegian har ikke flydd til Finnmark siden mars. SAS har flydd til både Alta og Kirkenes, men mange flyvninger har blitt kansellert. – Altfor dårlig, sier leder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Erik Waage / NRK

Flere direkteruter

Siden koronautbruddet har flytilbudet til og fra Finnmark vært svært begrenset. Flyselskapet Norwegian har ikke flydd til Alta og Kirkenes siden mars. Mandag antydet selskapet at de ikke blir å fly til Finnmark før tidligst juli, etter først ha hatt som mål å gjenoppta flyvninger fra 1. juni. Kun SAS flyr nå mellom Finnmark og Oslo lufthavn, men med svært få avganger.

Knut Arild Hareide bekrefter at samferdselsdepartementet nå ser på løsninger.

– Vi ser på muligheten til å kjøpe flere flyruter. Vi er godt kjent med spesielt situasjonen for Kirkenes og Alta, behovet for direkteflyginger mellom Oslo og Alta og Oslo og Kirkenes. Det er noe vi vurderer forløpende, sa han.

Leder i Øst-Finnmark regionråd, Wenche Pedersen, legger imidlertid vekt på at flytilbudet den siste tiden har vært så dårlig at det må mer til enn en ekstra rute eller to.

– At Widerøe har satt opp en ny direkterute mellom Tromsø og Alta er langt fra godt nok. Fly er den transport muligheten vi har i Finnmark, så vi trenger tilbud som vi kan leve med, sa Pedersen tidligere denne uka.

Flytilbudet til Oslo fra Finnmark har vært skåret ned til noen få direkteruter i uken den siste tiden. Nå varsler imidlertid regjeringen at de vil styrke tilbudet. Foto: Widerøe

Rammer reiselivet i sommer

LO, NHO, regionrådene og fylkets næringsforeninger og næringshager gikk i midten av mai sammen om en felles uttalelse til samferdselsministeren, der de poengterte at det er uakseptabelt å ikke ha et tilstrekkelig flytilbud i Finnmark.

– Nå når vi ikke har direkterute til Oslo, slik vi pleier å ha fra Kirkenes og Alta, så er det klart at det har store negative konsekvenser for vår region, sier leder av Vest-Finnmark regionråd Marianne Sivertsen Næss til NRK.

– Vi må ha flyrutene på plass, sier Sivertsen Næss. Foto: Allan Klo/NRK

Sivertsen Næss peker på at det er svært problematisk blant annet for reiselivsnæringen i regionen at det så å si er umulig å reise til Finnmark på en rimelig og enkel måte.

Hun mener Finnmark kan miste nesten hele sitt turistgrunnlag i sommer som følge av det dårlige direktefly-tilbudet.