Nanns sjeldne genfeil stopper henne fra å ta koronavaksinen – vil hun likevel få koronasertifikat?

Siden pandemien brøt ut i Norge, har Nann Jovold-Evenmo og familien i stor grad levd i isolasjon for å unngå å bli smittet av covid-19.

Hun er en av dem som ikke har tatt koronavaksinen, fordi hun har en genfeil som gjør at hun kan bli syk av den.

VAKSINE KORONA: Nann Jovold-Evenmo (46) er opprinnelig fra Loppa i Finnmark, men bor nå i Viken fylke. Foto: Nann Jovold-Evenmo

Allerede fra helga kan et gyldig koronasertifikat være gull verdt i enkelte kommuner i Norge med mye smitte.

Gyldig passs håper Jovold-Evenmo også hun vil få, men det er slett ikke sikkert.

Hun mener det bør tas høyde for at noen ikke kan ta koronavaksine, og håper at det kommer en ordning som gjør at også hennes gruppe får grønt pass.

KORONA REGLER: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og statsminister Jonas Gahr Støre innførte en rekke nye koronatiltak forrige uke. Foto: Torstein Bøe / NTB

Kan bli innført koronasertifikat i dag

Helse- og omsorgsministeren sa på pressekonferansen for en uke siden at hun vil innføre en forskrift som gir kommuner mulighet til å vedta lokal bruk av koronasertifikat.

Koronasertifikat Ekspandér faktaboks Sertifikatet viser om du har ein ny negativ test, er vaksinert eller om du er immun etter å ha hatt koronasjukdom.

Dersom du har fått éin av to dosar, vil du få grønt pass når det er gått tre veker etter vaksinasjonen. Dette vil vare 14 veker etter den første dosen.

Dersom du har fått to dosar, vil du få grønt pass når det har gått ei veke etter siste vaksinasjon. Inntil vidare er det ikkje nokon sluttdato for grønt koronasertifikat for fullvaksinerte. Kjelde: helsenorge.no.

Det fordi flere ordførere rundt om i landet nå opplever at smittetallene stiger i sine kommuner.

En av disse kommunene er Tromsø. Ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) er nå klar og venter på lov til å innføre koronasertifikatet.

KORONAPASS NORGE: – Helse- og omsorgsdepartementet har hjemmel til å fastsette forskrift om bruk av koronasertifikat i kommuner som har innført lokale smitteverntiltak, forklarer statssekretær i departementet, Karl Kristian Bekeng. Foto: Esten Borgos / Borgos Foto AS

– Vi jobber nå sammen med FHI og Helsedirektoratet med å få det juridiske og praktiske på plass så raskt som mulig, slik at kommuner kan ta dette verktøyet i bruk, sier Karl Kristian Bekeng i en kommentar til NRK.

– Vi håper å ha dette på plass i løpet av denne uken. Samtidig jobber vi med å se på mer utstrakt bruk av koronasertifikat nasjonalt.

Kan bli veldig syk

Flere i Nann Jovold-Evenmo sin slekt har samme genfeil som henne, og har reagert kraftig på tidligere vaksiner. Hun har derfor ikke fått vaksiner som barn.

Men hun har gitt det et forsøk i voksen alder.

I 1998 fikk Nann og de andre ansatte ved hennes tidligere arbeidsplass tilbud om å ta influensavaksinen gratis. Nann tenkte at hun skulle prøve, men det angret hun sterkt på i ettertid.

– Da tok jeg den, og var syk i seks uker, ler Nann. For hun kan le nå, men der og da var det ingen spøk:

– Det var grusomt.

Å være uvaksinert for flere typer sykdommer, preger livet hennes.

Mens andre får antistoffer i kroppen etter å ha blitt smittet av for eksempel barnesykdommer – utvikler ikke Nann disse stoffene.

– Jeg har hatt meslinger fire ganger i mitt liv, forklarer hun.

KORONASERTIFIKAT: Anne Spurkland er professor i anatomi og spesialist i immunologi og transfusjonsmedisin ved Universitetet i Oslo. Foto: Truls Antonsen / NRK

Anbefaler likevel vaksinen

Anne Spurkland er professor ved Universitetet i Oslo. Hun mener personer med immunsvikt vil få god nytte av at det innføres koronasertifikat i Norge.

– Det er personer som Nann som har nytte av koronasertifikat. Dette er en ordning som nettopp er ment å skulle beskytte de som ikke kan beskyttes tilstrekkelig gjennom vaksinering.

– Koronasertifikat betyr ikke at man er fullstendig immun og ikke kan være smittsom, men det betyr at man har gjort det man kan for å beskytte både seg selv og andre.

Hvor mange dette gjelder, har verken hun, FHI eller Helse- og omsorgsdepartementet svar på.

Men hun mener samtidig at personer som på grunn av genfeil eller medisinsk behandling ikke danner antistoffer, likevel burde ta koronavaksinen.

– Vaksinen gir ikke bare antistoffer. Den gjør også at man får T-celler som reagerer mot viruset. Slike immunceller vil også gi beskyttelse mot alvorlig sykdom om man skulle bli smittet, forklarer Spurkland.

– Hvis man ikke blir vaksinert kan man få covid-19, og det kan være et mye dårligere valg, også for personer som har ulike utfordringer knyttet til immunforsvaret.

– Vil koronapasset inkludere meg?

I starten da det ble snakk om dette sertifikatet, var Nann skeptisk. Hun synes det mangler informasjon om dem som ikke kan vaksineres.

– Blir vi totalt ekskludert, eller vil de gjøre sånn at vi også kan delta i samfunnet?

Nann Jovold-Evenmo mener samtidig at et grønt pass uten vaksine ikke bør gjelde dem som av religiøse-, politiske eller konspirasjonsteoretiske grunner ikke tar vaksinen.

Skulle hun ikke få ta del i sertifikatordningen, vil hun ikke gi seg.

– Da vil jeg ta det via Likestillings- og diskrimineringsombudet, for da går det på diskriminering og manglende likestilling for syke.

KORONAPASS SVERIGE: Sveriges sosialminister Lena Hallengren har bestemt at det blir koronasertifikat fra 1. desember. Her sammen med lederen av Folkhälsomyndighetens sjef Karin Tegmark Wisel (t.h.) på pressekonferanse om koronasertifikatet. Foto: Jessica Gow/TT / NTB

