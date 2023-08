Har fangstet 460 vågehval så langt i år

Norges Råfisklag melder at det har blitt fangstet 460 vågehval etter at fangsten startet 1. april.

Råfisklaget opplyser at sesongen er på hell, men at det fortsatt er et fartøy som fangster i nord.

Det ble i 2022 fangstet 580 vågehval av en kvote på 917 dyr.

Nærings- og fiskeridepartementet har i 2023 økt kvoten til 1.000 vågehval.