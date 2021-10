Han er Norges første faste sykehushumanist: – Må ivareta de som har «presteallergi»

– Så vidt jeg ser er de nødt til å ha noen andre enn prester for å ivareta de som har «presteallergi», og som ikke tillater presten inn døra, sier Emil Faugli.

Han er den nyansatte sykehushumanisten ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø.

Faugli vil være et alternativ til sykehusprestene, og skal blant annet ha eksistensielle samtaler med pasienter og pårørende, bidra i krisearbeid og ha veiledning og samtaler med ansatte ved sykehuset.

– Jeg tenker det er flott å kunne sprenge fordommene om at prester og humanister ikke kan jobbe sammen og at vi har et uforenlig livssyn. Det at vi jobber så bra sammen som vi gjør viser at det er dyp felles grunn vi står på.

Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø blir det første sykehuset som ansetter en sykehushumanist i fast stilling. Foto: UNN

– Et skritt i riktig retning

Norge har lang tradisjon for sykehusprester. Etter hvert har det også blitt ansatt prester ved andre offentlige institusjoner, som for eksempel i fengslene eller i Forsvaret.

I 2017 så Forsvaret også behovet for et mer mangfoldig tilbud for soldatene og befalene, og opprettet for første gang stillinger for en felthumanist og en feltimam.

– Vi har lenge bedt sykehusene om at de også må komme på banen. Endelig har et sykehus vært modig nok til å ta inn en humanist. Det er et skritt i riktig retning, sier generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Trond Enger.

Stillingen er et resultat av et samarbeid mellom Human-Etisk Forbund og Preste- og samtaletjenesten ved UNN.

– Prestene gjør en god jobb, men for mange er det naturlig å kunne henvende seg til noen som har et livssyn som ligger nærmere ens eget.

Generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Trond Enger, håper også flere sykehus vil følge på. Foto: Human-Etisk Forbund

– Ikke konkurranse til prestetjenesten

Torbjørn Askevold er leder for preste- og samtaletjenesten ved UNN. Han sier de lenge har sett at det har vært et behov for en sykehushumanist.

Selv har han opplevd at både pasienter og pårørende ikke har ønsket å snakke med han fordi han er prest.

– Det er mange som forestiller seg at presten sin jobb er å forkynne den kristne tro, for det er jo prestens jobb i ei kirke. Men på sykehuset er det annerledes. Likevel er det ikke alle som vil betjenes av en prest, og det skal vi respektere, sier han.

– Det er helt åpenbart at tros- og livssynstilhørigheten har vært i endring kjempelenge, og derfor er vi nå glade for å ha fått på plass en sykehushumanist.

Preses i Bispemøtet, Olav Fykse Tveit. Foto: Øivind Haugen / NRK

Også preses i Bispemøtet, Olav Fykse Tveit, er positiv til sykehusets nyansettelse.

– Det å få på plass et tilbud for alle er veldig viktig. Vi oppfatter det ikke som en konkurranse til prestetjenesten, men et supplement.

– Det viktigste er å ha noen å snakke med

Preste- og samtaletjenesten ved UNN har allerede blitt kontaktet av andre fagmiljøer for å høre hvordan samarbeidet oppstod.

Human-Etisk Forbund har tro på at flere sykehus vil kopiere UNN i Tromsø.

– Ved St. Olavs i Trondheim har vi hatt et prøveprosjekt med en sykehushumanist som vikarierte for en av prestene, men det har aldri før blitt opprettet en fast stilling som nå. Vi håper flere følger på, sier Trond Enger i Human-Etisk Forbund.

Sykehushumanist Emil Faugli er uansett tydelig på at det aller viktigste er at pasienter og pårørende har noen å snakke med.

– Behovet for å diskutere de eksistensielle utfordringene og å ha noen å stå sammen med i krisen er den samme, uavhengig av tros- og livssyn.