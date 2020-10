Hammerfest: Testet negativt, men begynner å vise symptomer

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Flere som har tidligere har fått negative prøvesvar, har nå begynt å utvikle symptomer. Det sier noe om hvor viktig det er å overholde karanteneplikten, sier ordfører Marianne Sivertsen Næss.

Hammerfest er nå en av de rødeste kommunene i landet med i alt 22 koronasmittede. En av dem er innlagt på sykehuset i byen, der det også er tre pasienter fra andre kommuner.

I hele kommunen er 168 personer satt i karantene.

Nærkontakter

Alle testene som ble tatt i helgen er nå analysert. De tre siste smittetilfellene er alle nærkontakter av folk som allerede var i karantene, sier ordfører Marianne Sivertsen Næss.

– To av de tre er sykehusansatte, den siste er et husstandsmedlem til en som tidligere er bekreftet smittet.

– Derfor er det så viktig presisere karanteneplikten man har. Hvis man testes for tidlig som nærkontakt, kan det være sjanse for at man tester negativt, og så utvikler symptomer senere, sier Næss.

– De oppgir symptomene som en langvarig og kraftig influensa, men det er noe forskjell mellom de 20.

Jobber på spreng

Hammerfest kommunen merker at kapasiteten er sprengt.

– Hammerfest er en av havnene i Finnmark som må ta imot båter hvis det er smitte om bord. Hadde vi fått inn en båt i dag, ville vi mest sannsynlig ikke kunne håndtert det, sier rådmann Leif Vidar Olsen.

Han har meldt fra til Fylkesmannen om situasjonen.

– Det sier litt om hvor mye ressurser vi bruker på smittetilfellene og det som nå skjer i kommunen, sier Olsen.

Vil ikke stenge ned mer

Kommunen har tatt ned noen tilbud og sørget for at for eksempel hjemmetjenesten er delt opp, slik at eventuell smitte ikke skal spre seg.

Foreløpig vil de ikke gå lenger i å stenge ned lokalsamfunnet.

– Det er et lokalt smitteutbrudd, en klynge. Vi ser alt i sammenheng. Skulle det komme mer ut av kontroll ute i samfunnet, må vi gjøre en vurdering av andre tiltak, sier Sivertsen Næss.

Tiltakene blir vurdert på beredskapsmøtet hver morgen klokka 8.

Ordføreren viser til at de lokale utestedene Brygga Mathus, Bowlingen og Slakteriet stengte ned, fordi det var personer med påvist smitte i lokalene.

– Når vi får nye kunnskap, må vi vurdere tiltak deretter, sier hun.

– Hvis vi hadde hatt en situasjonen vi har i dag, i mars, tror jeg vi hadde håndtert situasjonen helt annerledes enn i dag. Da stengte vi ned skoler og barnehager uten at det var mye smitte i Hammerfest. Så man lærer og ser konsekvensen av tiltakene man setter inn, og at det kanskje var litt dramatisk det man gjorde, sier Leif Vidar Olsen.

Rammer sykehuset

Av de 22 smittede er 14 ansatte ved Hammerfest sykehus, både helsepersonell og andre. 112 ansatte er nå i karantene som følge av intern smittesporing.

Det har ført til at medisinsk avdeling er stengt, og at pasienter i stor grad sendes til andre sykehus i landsdelen.

Mandag ble 140 personer testet. De var alle helsearbeidere som verken hadde symptomer eller var identifisert som nærkontakter av smittede.

– Hvert tredje minutt var det altså en som ble testet. Det er ganske effektivt, sier rådmannen om jobben som er gjort.