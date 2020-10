Hammerfest innfører tometersregel og stenger helseinstitusjoner for besøkende

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Kommunen oppfordrer folk til å holde ekstra avstand.

– Med to meter er det mindre sjanse for smitte, sier ordfører Marianne Sivertsen Næss under lørdagens pressekonferanse.

Det er et av de tiltakene som blir innført i kommunen for å begrense spredningen av koronaviruset.

I tillegg blir helseinstitusjonene stengt for besøk i 14 dager framover. Gruppetimer innen fysioterapi blir avlyst i like lang tid. Kommunen ber også innbyggerne om å begrense besøk på private omsorgsboliger.

Har kontaktet alle nærkontakter

Den kommunale smitteoppsporinga har jobbet på spreng med å få tak i nærkontakter av de smittede. De har nå klart å kontakte alle, og de får timer til test, forteller ordføreren.

119 personer er i karantene. Av disse er det 60 personer som er ansatt på sykehuset.

Nå venter kommunen på testsvar for 72 personer. De øvrige skal testes i dag.

– Det er fortsatt en uavklart situasjon, sier Sivertsen Næss.

Stenger ikke barnehagen og skoler

Det er ikke aktuelt å stenge ned barnehager og skoler nå. Det sa kommuneoverlege Aud Marie Tandberg under pressekonferansen.

– Hovedfokuset er nå at vi først og fremst skal beskytte risikogruppene. Men samtidig skal de sørge for at barn og unge skal i minst mulig grad få bli med i tiltaksbildet på grunn av dette her, sa Tandberg.

IKKE AKTUELT: Kommunen skal ikke stenge barnehager og skoler, sier kommuneoverlege Aud Marie Tandberg.

Hun viste til artikkelen som Nasjonalt smittesporingsteam ved Folkehelseinstituttet publiserte i går. I artikkelen konkluderes det med at det er få smittetilfeller med korona i barnehager og på skoler i Norge og i andre land.

Samtidig påpekte hun at smitteveien oftere skjer fra voksen til barn og sjeldent fra barn til voksen.

– Derfor velger vi å holde barnehager og skoler åpne lengst mulig. Det får vi full støtte til fra FHI, sa kommuneoverlegen.

Hele regionen bidrar

Helse Nord sender helsepersonell fra hele regionen for å bistå i Hammerfest.

Fem intensivsykepleiere fra Mo i Rana, en anestesisykepleier fra Mosjøen, en overlege fra Sandnessjøen, tre leger fra UNN og en lege fra Nordlandssykehuset skal til Finnmark for å jobbe. Nordkapp kommune skal også bistå Hammerfest sykehus. I tillegg er det innleid helsepersonell fra bemanningsbyrå.

– Jeg vil berømme Helse Nord for innsatsen de har gjort den siste tiden. Det kommer mer helsepersonell. Tusen takk til alle som stiller opp, sa Sivertsen Næss under pressekonferansen.

– Vær ekstra oppmerksom

Hammerfest kommune ber folk som har vært på disse stedene om å være ekstra oppmerksomme på symptomer:

Brygga Mathus torsdag 8. oktober klokken 18.00 og 10. oktober

Bowlingen i Hammerfest lørdag 10. oktober klokken 17.00

Slakteriet lørdag 10. oktober klokken 17.00

Personer med kjent smitte har vært på de ulike stedene før de visste at de var smittet.

Alle ansatte på disse utestedene som jobbet 8. og 10. oktober, blir testet for koronaviruset.

Rød beredskap

Onsdag kveld ble det først kjent at to av de ansatte på Hammerfest sykehus ble koronasmittet.

Torsdag ettermiddag endret Finnmarkssykehuset beredskapsnivået fra grønt til gult, men sykehuset i Hammerfest ble satt i rød beredskap.

Samme dagen ble alle planlagte behandlinger på sykehuset avlsyt til en ubestemt tid. Helseinstitusjonen vil kun prioritere akutte behandlinger framover.

– Vi tar imot dem som trenger øyeblikkelig hjelp fra de nærmeste kommunene, dvs fra Hammerfest og Måsøy, sier Jonas Valle Paulsen, klinikksjef ved sykehuset.

Ø-HJELP: På Hammerfest sykehus skal øyeblikkelig hjelp prioriteres i tida framover, sier klinikksjef Jonas Valle Paulsen. Foto: Allan Klo / NRK

Iføgle ham blir pasienter tatt imot, stabilisert og sendt videre. Fødetilbudet er også fortsatt i drift på sykehuset.

– Alle pasientene blir ivaretatt. Man skal kontakte helsevesenet på samme måte som før, påpeker Jonas Valle Paulsen.

Hammerfest sykehus hadde allerede hatt besøksrestriksjoner i lengre tid, grunnet covid-19, før koronasmittet oppsto på sykehuset. Disse restriksjonene skal fortsette i tida framover.

Hammerfest kommune skal ha daglige møter med Finnmarkssykehuset for å kunne koordinere tiltak med Finnmarkssykehuset, sa ordfører Marianne Sivertsen Næss.