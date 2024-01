Nattens skred gikk ved Stallogargotunnelen, bare to mil unna det forrige skredet. Skredet ble registrert klokka 01:19.

Bente Nyland ved vegtrafikksentralen nord sier at ingen kom til skade.

– Skredet har gått over vegen, men det er ingen fare for at noen ble tatt. Så vidt vi vet er det ikke skade på noen ting.

I går ettermiddag gikk et større snøskred over riksvei 94 ved Polarbase i Hammerfest,

Dette gjør at den eneste veien til og fra finnmarksbyen er stengt.

Statens vegvesen tar nye vurderinger på begge skredområdene klokka 11.

Dermed er fly eller båt eneste mulighet til å ta seg til sykehus for resten av befolkningen i Vest-Finnmark. Sykehuset i regionen ligger nemlig i Hammerfest.

Finnmarkssykehuset opplyser at de er godt vant til slike situasjoner, og bruker alternativ transport for å frakte pasienter til og fra sykehus.

– Vi har ambulansefly og helikopter tilgjengelig hvis det oppstår noe. Også har vi ambulansebåt, sier Eirik Palm, Kommunikasjonssjef i Finnmarkssykehuset.

Han sier også at de bruker helikopter om det er akutte hendelser.

– Må smøre seg meg tålmodighet

Trafikkoperatør Nyland opplyser om at vegvesenet venter til det er dagslys før de gjør nye vurderinger.

– Dette er en pågående værhendelse siden mildværet er kommet, folk må nok smøre seg med tålmodighet.

Hun anbefaler alle å sjekke vær, føre og trafikkmeldinger før de legger ut på kjøring.

Det er betydelig snøskredfare i Troms og Finnmark i dag.

Snøskredvarslinga har kategorisert forholdene til faregrad 3, der grad fem er det mest alvorlige.