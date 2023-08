I Vadsø er det kommet mange nye politikere inn i lokalpolitikken før årets valg.

Likevel er det ett parti som skiller seg ut fra de andre. Over halvparten av navnene på valglisten til MDG har nemlig innvandrerbakgrunn.

En av dem er Hamid Abdallah Hassan, opprinnelig fra Sudan.

Han kom som flyktning til Vadsø i 2009, og har engasjert seg politisk etter at han ble vadsøværing.

– MDG har gjort en kjempebra jobb der de har klart å få kontakt med oss, og motivere oss til å engasjere oss i politikk, sier Hassan.

Vadsø MDG er et parti som representerer mange ulike kulturer. De mener det er en styrke for partiet. Foto: privat

Demokrati er ingen selvfølge

I Vadsø kommune bor det cirka 6000 personer, og om lag 10 prosent har innvandrerbakgrunn. Valglista til MDG gjenspeiler dermed lokalsamfunnet.

Abdallah Hassan er takknemlig for at han får engasjere seg i lokalpolitikken, for han har fått erfare at demokrati ikke er en selvfølge.

– Særlig når det gjelder demokrati og likestilling. De fleste av oss som kommer fra utlandet, trodde ikke at det fantes et sånt her system.

– Det er bra at flere kommer ut i lokalpolitikken, forstår hvordan landet fungerer, og vil jobbe for å få et bedre lokalsamfunn, sier han.

Sier valglista er unik

Forsker Øyvin Kleven i Statistisk sentralbyrå (SSB) sier til NRK at en partiliste hvor 50 prosent av kandidatene har innvandrerbakgrunn, er ganske spesielt i nasjonal målestokk.

Siden 2003 har SSB laget statistikk over politisk deltagelse for innbyggere med innvandrerbakgrunn.

Statistikken viser at i 2003 var andelen representanter med innvandrerbakgrunn til landets kommunestyrer på 1,8 prosent. I 2019 økte den til 3 prosent.

Andelen listekandidater med innvandrerbakgrunn har også økt litt. I 2019 var 5 prosent av kandidatene på de politiske valglistene innbyggere med en annen bakgrunn enn norsk.

– Det er ingen stor økning i andelen kandidater med innvandrerbakgrunn på listene foran høstens valg, sier Øyvin Kleven.

Leder i Vadsø MDG sier de har jobbet målrettet mot innbyggere med innvandringsbakgrunn for å få dem engasjert i lokalpolitikk. Foto: Sidsel Vik / NRK

Håper andre blir inspirert

Den unike valglista i Vadsø imponerer politikere i andre partier. Marian Hussein, født i Somalia, er nestleder i SV. Hun håper flere politiske partier lar seg inspire av det Vadsø MDG har fått til.

Hussein mener at en valgliste som viser et kulturelt mangfold, er svært viktig for å rekruttere innbyggere som tradisjonelt er lite representert i politikken.

Marian Hussein er nestleder i SV, og har sittet på stortingsrepresentant for Oslo siden 2021. Foto: Tom Balgaard/NRK / NRK

– Det er viktig at folk lar seg inspirer av hverandre. Og dersom lokalpolitikerne er mennesker du kan kjenne deg igjen i, da vil det også kjennes naturlig å delta.

Hussein forteller at hun har opplevd at vektere har trodd at hun har gått feil. Hun mener det derfor er på tide at man slutter å tenke at noen ikke passer inn.

– Jeg håper alle ser at her er det folk som har veldig lyst til å bidra. At disse tilflytterne ønsker å gjøre lokalsamfunnet sitt til et bedre sted å være.

Vil vise mangfold

Leder i Vadsø MDG, Roy Håkon Friskilæ, sier partiet har hatt et ønske om å vise mangfoldet i kommunen.

Partiet har derfor jobbet aktivt for å engasjere grupper som er lite representert i lokaldemokratiet, blant dem flere med innvandrerbakgrunn.

Friskilæ sier mange av listekandidatene deres jobber innenfor helsesektoren, og det å prate om politikk har blitt en del av jobbhverdagen.

– Vi prater mye i lag om hvilke løsninger vi skal få i samfunnet. Vi snakker mye på vaktrommet og ellers, så det har vært naturlig å få med den gjengen vi føler oss vel med. Det er sånn jeg selv ble rekruttert.

– Har diskusjonene blitt annerledes nå når dere får med mange kulturer inn i partiarbeidet?

– Ja, det er klart. Vi får jo inn ting i for eksempel innvandring, inkludering i samfunnet, integrering, og der tror jeg vi har de sterkeste kortene ut av alle partiene i Vadsø, sier Friskilæ.

Må snakke mer om det gode livet i Finnmark

I Vadsø er Hamid Abdallah Hassan satt opp som MDGs 3.-kandidat på valglista.

Integrerings-, helse- og sosialpolitikk er viktige temaer for Abdallah Hassan, men det var bekymringen for klimaet som trigget ham til for å engasjere seg i politikk.

– Det handler om hele verden. Vi ser de siste årene de menneskelige aktivitetene som forstyrrer så mye av planeten, og jeg håper flere kan være med å gjøre verden litt bedre, sier han.

Det å bruke naturen i Vadsø og Finnmark er viktig for MDG-politikeren. Han mener disse godene er noe man må snakke mer om.

– Jeg er den eneste av de mørkhudede som står i elva og kaster fluer til laksen. Jeg vet at det er flere som liker det der, så hvis vi kan få flere til å være med på friluftsaktiviteter så tror jeg vi vil få mange som vil leve og bli her i Vadsø.

Hamid Abdallah Hassan har tatt steget inn i lokalpolitikken. Han håper hans politiske engasjement kan inspirere flere med innvandringsbakgrunn til å delta i politikken. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Håper å inspirer til mangfold

Hamid Abdallah Hassan jobber for at partiet skal komme inn i kommunestyret med flest mulig representanter.

Samtidig håper Hassan at hans parti blir et forbilde på hvordan man inkluderer flere inn i politikken.

– Jeg håper flere partier i hele landet får flere med innvandringsbakgrunn til å være med å ta vare på demokrati og likestilling i hele samfunnet.