Så langt er det funnet og registrert 11.000 døde krykkjer i Vadsø. Hardest rammet er krykkjekolonien på Ekkerøy.

Dette er en av Norges største og viktigste kolonier for den utrydningstruede måkearten krykkje.

– Jeg kjenner ikke til noe lignende de siste hundre år i Norge. Det nivået her, det har vi ikke sett før, sier fugleforsker Geir Helge Systad ved NINA – Norsk institutt for naturforskning.

– Alvorlig for bestanden

Influensaen er et hardt slag for den lokale kolonien, men har også betydning for bestanden på det norske fastlandet.

Offisielt er det 87.000 hekkende par krykkje i Norge. Men tallet er fra 2015, og bestanden har gått kraftig tilbake siden den gang.

Nå er det trolig ikke mer enn 50.000 par igjen, ifølge Geir Systad.

Av dem hekker en tredjedel på Ekkerøy. Nå kan halvparten av disse være døde.

Tallet på døde fugler er nemlig trolig høyere enn de 11.000 registrerte.

– Det er mest sannsynlig en stor andel som er døde som ikke er registeret, eller som er forsvunnet andre steder, sier Systad.

– Det er alvorlig. Det betyr at en stor andel av bestanden på Ekkerøya er syke, døde eller døende.

Refser staten for dårlig beredskap

Mannskap fra Vadsø kommune har de siste ukene ryddet døde fugler på spreng, og det er lite som tyder på at fugleinfluensautbruddet skal minske i omfang med det første.

Kommunen har derfor bedt om hjelp fra myndighetene til å håndtere situasjonen.

– Jeg føler på en måte at Statsforvalteren har lyttet. Men det har ikke skjedd noe konkret. Det er Mattilsynet som etter sigende har hovedansvaret i dette, sier ordfører Wenche Pedersen.

– Hvordan har de tatt det ansvaret?

– Vært for sent ute hele tiden.

Vadsø kommune er også sterkt kritisk til at Mattilsynet og Statsforvalteren ikke hadde bedre beredskap mot en epidemi.

– Jeg tror ikke vi kunne stoppet epidemien. Men jeg tror vi kunne kommet i gang raskere, sier Pedersen.

Hun innrømmer at kommunen ikke har hatt gode nok planer for å håndtere et utbrudd av denne størrelsen.

– Nei, det har vi ikke. Og det er det helt tydelig at staten ikke har hatt heller.

– Vi er ikke eksperter på fugleinfluensa. Men vi har i løpet av disse fjorten dagene blitt eksperter på rydding av død fugl, sier ordfører Wenche Pedersen. Foto: Knut-Sverre Horn

Overrasket over omfanget

– Vi skjønner godt at det er en overveldende jobb når man får så mye død fugl som kommer inn på kommunens område, sier fagdirektør i Mattilsynet, Ole-Herman Tronerud.

Han kjenner seg imidlertid ikke igjen i kritikken fra ordfører Wenche Pedersen.

Tvert imot sier fagsjefen at Mattilsynet har tatt ansvar for det som faller inn under deres ansvarsområder.

– Sånn som å gi råd i forbindelse med hvordan de døde fuglene skal håndteres, sier Tronerud.

Fagsjefen kjenner seg heller ikke igjen i å ikke ha hatt gode nok beredskapsplaner i forkant av utbruddet.

– De tingene som ligger i vårt forvaltningsområde har vi planer for, og vi er vant til å håndtere hendelser. Vi har hatt fugleinfluensa i Norge i to år nå. Men man kunne sikkert vært tidligere ute med mer aktiv informasjon, sier Tronerud.

Han innrømmer at omfanget av utbruddet har overrasket dem.

– Det er viktig å huske at vi har ikke hatt et så stort utbrudd blant villfugl som det vi ser i Finnmark. Det er den tingen som kanskje har vært overraskende for oss og sikkert også for kommune og Statsforvalter.

Det er et omfattende arbeid å håndtere de døde krykkjene. For å minske videre smittespredning, puttes nå én og én fugl inn i egne containere. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Halvdød koloni kan bli mer utsatt

Fugleinfluensaen har spredd seg langs hele norgeskysten, men viruset har altså særlig rammet Vadsø og Øst-Finnmark.

Fugleforsker Geir Systad frykter ytterligere negative konsekvenser på sikt for krykkjekolonien på Ekkerøy, når bestanden der trolig er halvert.

– Det kan bety at kolonien blir mer glissen og mer utsatt for kråke, ravn og havørn. Det har vi sett andre steder, sier Systad.

– Når bestanden går tilbake, så raser den til slutt bare ned, fordi den har ikke beskyttelsen av å være mange i kolonien lenger.

Torsdag skal landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) besøke Vadsø for å bli orientert om arbeidet med å rydde opp fugler som har dødd av fugleinfluensa. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Geir Systad er redd for at andre sårbare fuglearter eller krykkjekolonier nå skal smittes av det pågående fugleinfluensautbruddet.

– Hvis vi får spredning til alkebestandene i Finnmark, så vil det være tragisk. Det vil det også være hvis vi får spredning av smitte til krykkjekoloniene på Bjørnøya og på Svalbard.

Tirsdag ble det klart at det er påvist fugleinfluensa på fire døde fugler på Svalbard.

Men i Vadsøs nabokommuner Vardø og Berlevåg er det håp om at epidemien er i ferd med å roe seg ned i sikte: Der plukkes det nå bare noen titalls fugler.

I Vadsø mener uansett ordfører Wenche Pedersen at statlige myndigheter bør lære av erfaringene fra kommunen.

– Man har sett at fugleinfluensaen kan bli enormt svær. Har man ikke hatt beredskap før, så bør man i alle fall kunne forberede seg med de erfaringene fra det vi har sett nå, sier Pedersen.

Fugleinfluensa - dette er viktig å vite Hva er det? Fugleinfluensa er en smittsom virussykdom hos fugler, som kan føre til en dødelighet i fjørfeflokker på opp til 100 prosent.

Sykdommen er forårsaket av et influensa A virus.

Ulike varianter av fugleinfluensavirus fører til sykdom av forskjellig alvorlighetsgrad.

Fugleinfluensa ble påvist i Norge for første gang i 2020. I 2022 ble den påvist på Svalbard og Jan Mayen. Er det smittsomt? Fugleinfluensa smitter ved dråpesmitte fra øvre luftveier, og gjennom avføring eller støv av avføring som tas opp gjennom nebbet eller pustes inn.

Avføring fra én smittet fugl kan smitte mange tusen fjørfe. Er det smittsomt? Fugleinfluensa smitter svært sjelden fra fugl til mennesker. De som har blitt smittet har så langt man kjenner til vært i svært nær kontakt med syke eller døde fugler.

Man har ikke eksempler på at sykdommen har blitt overført til mennesker via mat eller drikkevann. Hvordan forebygge smitte? Ikke ta på syke eller døde fugler eller andre dyr hvor det er mistanke om smitte. Hvis du likevel må fjerne døde fugler, les råd på Mattilsynets nettsider.

Vask hendene med såpe og vann etter kontakt med fugl, avføring fra fugl eller utstyr som har vært i kontakt med fugl.

Kontakt lege dersom du har hatt kontakt med fugl eller andre dyr med mistenkt eller bekreftet smitte. Dette er spesielt viktig dersom du utvikler influensalignende symptomer (som f.eks. feber og hoste), øyekatarr, oppkast, diaré eller alvorlig sykdom de 10 påfølgende dagene.

Hunder og katter bør holdes unna syke og døde fugler. (Kilder: FHI, Mattilsynet)