Gustav droppet ut av skolen to ganger – fullførte som privatist, med toppkarakterer

– Det startet med at jeg ikke var så glad i fraværsgrensa, og den var ikke så glad i meg, ler Gustav Gleine.

To år på rad droppet 19-åringen fra Alta ut av videregående skole. Overfor Altaposten har han beskrevet seg selv som «mektig lei» skolen.

Til slutt fant han ut at han måtte tenke alternativt om han skulle klare å fullføre.

– Jeg hadde veldig lyst til å begynne på universitetet til høsten, så da måtte jeg bare sette i gang som privatist.

Og da han først satte i gang med å lese, oppdaget han at det faktisk var ganske artig å lære. Ikke minst var det gøy å se at lesingen også ga resultater.

For ved å ta seg selv i nakken har Gustav gjennomført ti eksamener på tre uker i løpet av mai, og resultatmessig har han gått fra bunnkarakterer til både femmere og seksere.

– Å få de sekserne var nesten helt sjokkerende, sier 19-åringen og ler:

– Men gymmen trenger vi kanskje ikke snakke så mye om. Det var en rar opplevelse å ta privatisteksamen der – alene med en ball. Men jeg stod, så jeg er godt fornøyd.

Kameratene til Gustav Gleine gir ham 20 i stil foran Alta videregående skole, som han endelig kan si farvel til. Foto: Privat

Den største fordelen

Gustav sier at noe av det beste med å ha fullført, er nettopp det å fullføre.

– Man får en slags mestringsfølelse, og jeg er glad for å kunne begynne på noe nytt nå. Det er skikkelig deilig.

Nøkkelen til de gode resultatene var iherdig pugging, et par skikkelige skippertak og det å spørre lærere og venner om hjelp.

– Ellers leste jeg så mye som mulig på nett, forteller Gustav.

Men den aller største fordelen var at han kunne styre skolehverdagen selv.

– Tidligere hadde jeg jo hatt problemer med å møte opp og følge timeplanen, men det var ikke et tema nå.

Flere veier til Rom

Ifølge Anette Berger, som er leder i Utdanningsforbundet i Alta, er Gustav et godt eksempel på hvor forskjellige behov ulike elever kan ha.

– Det er viktig å se at det er flere veier til Rom, sier hun.

– Man lærer på forskjellige måter, og man har forskjellige utfordringer og utgangspunkt. Da må vi møte behovene på en god måte og tilpasse opplæringen.

For enkelte, som Gustav, kan det være en god løsning å gjennomføre skolen som privatist, mens for andre vil mer tilrettelagt undervisning være bedre, sier Berger.

Leder i Utdanningsforbundet i Alta, Anette Berger, synes det er utrolig bra at Gustav Gleine klarte å fullføre videregående som privatist, men vil være forsiktig med å anbefale alle å gjøre det samme. – Det er bra å ha flere muligheter, sier hun. Foto: Astrid Krogh

Hun viser til at det i utredningen til ny opplæringslov kommer en anerkjennelse på at det klassiske skolesystemet ikke passer for alle. Derfor åpner den blant annet for muligheten til å ta videregående over flere år, for å få enda flere til å fullføre.

– Vårt ønske er at flest mulig barn og ungdommer skal fullføre opplæringen, slik at de skal få et godt utgangspunkt for veien videre, sier Berger.

– Vi ser i samfunnet at krav til utdanning blir bare større og større, så det er enormt viktig at man får de mulighetene.

Helt utslitt

Selv om Gustav lyktes som privatist, vil han likevel anbefale å gjennomføre normalt, for de som får til det. For det har kostet.

– Helt siden 4. mai har det vært lite søvn, lite mat og mye kaffe. Det var intenst, og da jeg kom hjem etter siste eksamen sov jeg i 14 timer. Jeg var helt utslitt.

Derfor er den umiddelbare planen å nyte late dager med forsømte venner, før håpet er at han får begynt på universitet i Storbritannia til høsten.

– De har en medielinje der som jeg vil gå på. Jeg vet ikke helt hva jeg vil bli, men det må være noe kult!