Gullsjakal lusker i hagen til Odd: Hør dens kraftige hyl her

Sommeren 2020 ble gullsjakalen observert i Finnmark for første gang, til stor overraskelse for både Miljødirektoratet og Statens naturoppsyn (SNO).

Nå forteller sauebonden Odd Fredrik Josefsen fra Lakselv at sjakalen vanker rundt gårdene i området.

Odd Fredrik Josefsen så gullsjakalen for første gang våren 2022. Foto: Privat

Hans første møte med sjakalen var under pløyinga i vår. Gullsjakalen dukket opp av en grøft 100 meter unna.

– Man får isning i kroppen når man ser det dyret der, sier Josefsen.

Naboen Kjell Johansen klarte å fange lyden av gullsjakalen på opptak.

Han skjønte fort at det var snakk om en gullsjakal.

– Det er en kombinasjon av ulv og rev. Det virker som den har vært på treningsstudio, siden den er så kraftig.

Per nå er to individer bekreftet observert i Norge. I tillegg til sjakalen i Lakselv, er ett individ observert i Kåfjord i Troms.

Før den dukket opp i Lakselv, hadde ikke gullsjakalen blitt observert lenger nord enn Oulu i Finland – cirka 500 kilometer lenger sør i luftlinje.

Gullsjakal Ekspandér faktaboks Gullsjakal er en art innen rovpattedyr i hundefamilien.

Pelsfargen varierer mye, også med årstidene, men er vanligvis gul til blekt gullfarget med brune hårspisser.

Kroppen er 84–105 centimeter lang. Skulderhøyden er 38–50 centimeter, og de veier 7–15 kilogram. Halen er 20–40 centimeter lang og busket, og ørene står rett opp.

Gullsjakalen forekommer i Sørøst-Europa og i Sør-Asia til Myanmar. Den nærmeste faste bestanden av sjakaler befinner seg i Estland. Kilde: snl.no / John Linnell, NINA

Hyler

Josefsen sier gården i Lakselv har blitt forvandlet til reine villmarken.

– Man hører hylet rundt her. Det er en kolossal kraftig lyd.

Dette bildet av sjakalen ble tatt på Josefsens viltkamera i august 2022. Foto: Odd Fredrik Josefsen

Selv om gullsjakalen har bydd på en opplevelse for bygda i Lakselv, er imidlertid Josefsen skeptisk til dyret. Han mener den nemlig utgjør en trussel for sauebøndene i området.

– I vår hadde vi en sau som brøyt opp porten, og vi mistet saueflokken. Etter bare en time på jordet hadde sjakalen tatt et lam. Det er helt utrolig.

Individet i Lakselv henger rundt gårdene ved Ildskog.

– Den er frekk som bare juling, og går mellom husene her.

Gullsjakalen er ikke en egentlig sjakal, men tilhører samme slekt som ulv og tamhund. Den er utbredt fra Øst-Europa og østover gjennom Asia, helt til Vietnam. Bestanden har plutselig eksplodert, og økte med 886 prosent på 15 år, skriver Dagens Næringsliv.

Gullsjakalen er nå påvist i alle land på det europeiske fastlandet, unntatt Spania, Portugal, Belgia og Sverige.

Gullsjakalen er bekreftet observert i Lakselv i Finnmark, og i Manndalen i Kåfjord.

Reineiere bekymret

Josefsen er ikke den eneste som bekymrer seg. Tidligere i november tok representanter for reindriftsnæringen til orde for å skyte gullsjakalen.

Leder i Troms reindriftssamers fylkeslag, Per Mathis Oskal, mener reineierne har nok med rovdyrene jerv, bjørn, gaupe og ulv.

– Vi er redde for at den skal få fotfeste her, og blir det femte rovdyret som vi har. Vi mener at den bør tas ut før den etablerer seg.

Per Mathis Oskal tar til orde for å skyte gullsjakalen. – Hvis man ikke tar hånd om den før den etablerer seg, så kan det bli vanskelig senere. Foto: Pressemelding

Oskal sier sjakalen kan skape problemer på flere hold.

– Vi frykter ikke bare at den tar kalv og voksendyr, men vi aner oss konsekvensene av at man får et rovdyr til som jager og uroer reinen. Det kan skape store problemer.

Han mener man må agere nå.

– Hvis ikke man tar hånd om den før den etablerer seg, så kan det bli vanskelig senere.

Jakter ikke i flokk

Zoolog ved naturhistorisk museum, Petter Bøckmann, ble overrasket da gullsjakalen dukket opp i norsk natur.

– Jeg så ikke den komme, for å si det rett ut. Man forventer det ikke så langt i nord, sier Bøckmann.

Petter Bøckmann er zoolog på Naturhistorisk museum. Han mener husdyrnæringa ikke trenger å bekymre seg for gullsjakalen. Foto: Karsten Sund

Han forklarer at bestanden av gullsjakal økte kraftig for noen år siden, og det har ført de ut på vandring. Bøckmann tror ikke klimaendringer er grunnen til at sjakalen har tatt seg til Lakselv.

– Det er nok først og fremst bestandsekspansjonen, men spørsmålet er om ekspansjonen har noe med klimaet å gjøre.

Han mener husdyrnæringa ikke trenger å bekymre seg nevneverdig for dyret.

– Noe stort problem blir det ikke, og de jakter ikke i flokk. Man finner kanskje et par stykker sammen, men det er ikke som en ulveflokk.

Vil ikke skyte

Seniorrådgiver i Miljødirektoratet, Erik Lund, er ikke redd for at sjakalen skal få fotfeste i Norge i nærmeste fremtid.

– Vi har to observasjoner, og med to hanner og 40 mil mellomrom, er ikke sjansen for at det blir flere til stede.

Seniorrådgiver i Miljødirektoratet, Erik Lund. Foto: Privat

Han sier Miljødirektoratet ikke vil skyte sjakalene, som reindriftsnæringen tar til orde for.

– Per i dag har vi ingen holdepunkter om å gjøre noe sånt.

Gullsjakalen er ikke naturlig for norsk natur, men siden den har ankommet uten menneskehjelp, anses det som naturlig utbredelse.

– Vi tenker at de bare får være der enn så lenge. Vi har ingen holdepunkter for at de gjør noe skade, eller kan betraktes som en fremmed art som ikke hører hjemme her, sier Lund.