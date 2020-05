Gruveskjelv i Kiruna: – Hele huset ristet fram og tilbake og gynget

Skjelvet førte til at gruveselskapet LKAB evakuerte gruva. Det var 13 arbeidere på jobb da rystelsene startet. Ingen kom til skade, opplyser selskapets presseansvarlige Fredrik Björkenwall til Aftonbladet.

I Sverige ble skjelvet målt til 4,8 på foreløpige målinger, noe som gjør det til det kraftigste i landet på tolv år.

– I 2008 hadde vi et skjelv på denne størrelsen. Før det må man gå tilbake til 1986, sier seismolog Björn Lund ved Uppsala universitet.

Men det norske forskningsinstituttet Norsar målte skjelvet som rammet klokken 3.13 natt til mandag, til 4,9. Skjelvet ble fanget opp av NORSARs stasjoner Jettan og Karasjok i Troms og Finnmark, henholdsvis 193 og 282 kilometer unna.

– Sterkeste i Skandinavia

– Så langt vi har oversikt over, er dette det sterkeste skjelvet som er målt noen gang i Skandinavia hvor årsaken ligger i menneskelig aktivitet, sier administrerende direktør Anne Strømmen Lycke i forskningsinstituttet Norsar.

– Fordi skjelvet skjedde i gruvene, og dermed var høyt oppe i jordflaten, føltes det sterkt i nærområdet og om lag 40 kilometer i omkrets, opplyser Norsar.

Lund opplyser at skjelvet har sammenheng med gruvedriften. Slike skjelv forverres jo dypere i fjellet man har gruveaktiviteter, forklarer han. Seismisk aktivitet kan oppstå når man bryter malm under bakken.

Malmen i Kirunas gruver blir kalt for Sveriges svarte gull. 6000 mennesker må flytte som følge av at sprekkdannelser i grunnen gjør dagens sentrum ubeboelig på sikt. Foto: Kiruna komune

Hus gynget

Flere personer i Kiruna merket rystelsene, blant dem Per Nilsson, som bor i byen.

– Plutselig begynte hele huset å gynge. Jeg tok tak i dørkarmen fordi jeg ikke klarte å holde balansen, sier Nilsson.

– Hele huset ristet fram og tilbake og gynget, i kanskje 15 sekunder. Jeg trodde en stund at det skulle rase sammen, fordi det var en enorm kraft i bevegelsen, sier han.

Kiruna ble grunnlagt i 1900, få år etter at LKAB startet utvinning av jernmalm i området. Deler av selve byen ligger over gruvene. Fare for at grunnen kan rase ut har ført til at noen boligområder har blitt stengt av, og det er planer om å flytte deler av byen.