– Det er ikke lenger nok å beskytte naturen, vi må også restaurere ødelagt natur, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Den enorme gruvebyen Svea, et område på størrelse med Oslo, skal tilbakeføres til naturen.

De fleste sporene etter over 100 år med gruvedrift er nå borte.

På vegne av naturen mottok klima- og miljøministeren denne uken den offisielle sluttrapporten fra Store norske Spitsbergen kullkompani.

Miljøprosjektet har tatt seks år å gjennomføre:

– Å ta vare på naturen og sette det som har vært bygd ned i stand igjen er viktigere og viktigere i den naturkrisen vi nå skal håndtere, sier Eriksen til NRK.

klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen var denne uken på inspeksjon i Svea på Spitsbergen for å se på restaureringsprosjektet. I forgrunn står prosjektleder i Svea, for Store Norske, Gudmund Løvli. Foto: Katinka Prestøy / Klima- og miljødepartementet / Klima- og miljødepartementet

Inspirasjonskilde

Ryddearbeidet har kostet rundt 1,6 milliarder kroner. Og det har vært mye å rydde opp.

Anleggsbyen innerst i Van Mijenfjorden på Svalbard har opp igjennom årene huset mye og mangt. På det meste var det over 400 mennesker i bosettingen.

Lasting av kull i Svea rundt 1920 fra svenskenes første driftsår i gruva. Omtalt i boken "5 år på Spetsbergen" av Helmer Johanson. Bildet fra Johan Wegin, Helmer Johansons barnebarn. Foto: Helmer Johanson / Svalbard Museum Men etter over 100 år er gruvene i Svea lukket og låst, og nå det meste av det en gang enorme samfunnet satt tilbake til naturen. Foto: Rune N. Andreassen / NRK Det meste av infrastrukturen i Svea er jevnet med jorden. Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK Det har vært et yrende liv i Svea gjennom kulldriftens gode år. Til vanlig var det over 220 personer til enhver tid i gruvesamfunnet. Foto: Idar Nikolaisen Nå står det kun tre, verna hus igjen i Svea. Foto: Jannicke Mikkelsen / NRK Etter oppryddinga er det ikke mange sporene igjen av Sveas lange kullhistorie. Foto: Jannicke Mikkelsen / NRK En gang var det et yrende liv, også langt under bakken i Svea. Her fra gruva i 2012. Foto: Tore Meek / Scanpix Gruvedriften på Svalbard har krevd mange menneskeliv, også i Svea. Bildet fra en storbrann i Svea Nord i 2018, hvor heldigvis ingen liv gikk tapt. Foto: Mikkel Aanderaa / Scanpix

Nå er flyplassen, kraftanlegget, dypvannskaia og nærmere 60 bygg revet.

På grunn av den øde beliggenheten var det til og med en egen kortbaneflyplass i gruvebyen.

Svea hadde et postkontor med et eget tilhørende postnummer: 9175. Det var også en sykestue, samt et variert fritidstilbud med alt fra en egen skytterklubb med tilhørende skytebane, modellflyklubb, bowlingbane, og et moderne treningsrom.

I mars 2020 ble den siste gruva, Svea Nord endelig stengt. Alle gruvene er tømt for utstyr og inngangene plombert.

– Når vi klarer å restaurere en gammel gruveby tilbake til natur i Arktis, med de logistikkutfordringene som er der, kan vi klare det på fastlandet også, sier klima- og miljøministeren.

Kun tre freda bygg fra før andre verdenskrig står igjen i Svea. Foto: Jannicke Mikkelsen

I Svea er bygninger fra før 1945 automatisk fredet. I tillegg finnes det arkeologiske spor både på og under bakken.

– Nå har naturen fått tatt området tilbake, men vi synes det er flott at det står igjen noen spor etter den spennende historia her, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Gruvedrift i Svea I 1917 ble anlegget grunnlagt av det svenske selskapet Aktiebolaget Spetsbergens Svenska Kolfält. Store Norske kjøpte i 1934 Sveagruva for 1 millioner kroner. På det meste var det 400 ansatte i Svea, som ligger innerst i Van Mijenfjorden på Svalbard. Det siste kullet kom ut av Svea Nord 8. april 2016. Da var det totalt hentet ut ca. 32 millioner tonn. Det var i forbindelse med statsbudsjettet for 2018 at Stortinget besluttet å avvikle gruvedriften i Svea og Lunckefjell. Kilde: Store Norske

Oppryddingsarbeidet etter gruvedrifta til Store Norske Spitsbergen Kulkompani i Svea er Norges største tiltak for å restaurere naturen.

– Det er en fantastisk inspirasjon til mange av de andre naturrestaureringsprosjektene som vi og har potensial til å gjennomføre i Norge, sier Bjelland Eriksen til NRK.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) vises rundt i Svea av prosjektleder Gudmund Løvli. Foto: Klima- og miljødepartementet

Store Norske har hatt ansvaret for gjennomføringen av prosjektet. Og mange av de som har vært med på ryddingen har selv jobbet med gruvedrifta i Svea.

– Jeg tror det er mange som synes det har vært vondt. De rydder jo vekk sin egen, tidligere arbeidsplass. Samtidig er det mange som har vært med, som jeg har fått inntrykk av har syntes det var et spennende oppdrag, sier prosjektleder Gudmund Løvli.