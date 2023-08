Nå er det gratis barnehage i Finnmark og Nord-Troms: – Blir mer attraktivt å bo her

– Det er klart. Som trebarnsmors vil det bety veldig mye, sier Suhr.

Hun bor i Alta og har tre barn. Hun er glad for ordningen som gjør at hun slipper å betale for barnehageplass.

– Det vil lette økonomien i hverdagen, og i en etableringsfase er det gull verdt.

– Prisene på alt går opp og rentene er blitt høyere. På en måte vil dette bare nulle det litt ut. Vi er veldig takknemlige for den nye ordningen, sier hun.

Fra 1. august er barnehagen gratis for alle som bor i tiltakssonen i Finnmark og Troms.

Ordningen vil gjelde for alle i tiltakssonen i Troms og Finnmark.

Den omfatter alle kommunene i Finnmark, samt sju kommuner i Nord-Troms; Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Karlsøy, Lyngen og Storfjord.

Tiltakssonen Ekspander/minimer faktaboks Tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms er en sone for økonomiske virkemidler, opprettet i 1990 for å skape en attraktiv region å bo, arbeide og drive næringsvirksomhet i. Virkemidler: Fritak fra arbeidsgiveravgift.

Nedskriving av studielån med inntil 20 prosent av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til 30 000 kroner per år.

Ettergivelse av studielån for kvalifiserte grunnskolelærere som jobber i Finnmark og Nord-Troms. Mer informasjon om ettergivelse av studielån til lærere på www.lanekassen.no.

Fritak for el-avgift på forbruk

Reduksjon i personbeskatningen

Innføring av gratis barnehage fra 1. august 2023 Kilde: Regjeringen.no

Småbarnsfar Mihkkal Buljo sa i fjor at familien kunne spare rundt 60.000 kroner årlig, da forslaget om gratis barnehage ble lagt frem til statsbudsjettet:

Finansminister: – Gjør det billigere å ha unger

Finansministeren Trygve Slagsvold Vedum (Sp) var tirsdag i Alta.

– Nå gjør vi det mer attraktivt å bosette seg i Finnmark og Nord-Troms for å sørge for at vi har utvikling i den nordligste delen av landet.

Han viser til at en familien kan spare mellom 60.000 og 70.000 kroner i året.

Monica Nielsen (Ap) i midten. Sammen med finansministeren og Anita Håkegård Pedersen (Ap). Foto: Stian Strøm / NRK

Finansministeren peker også på at de øker barnetrygden, og at de reduserer prisen på barnehageplass i resten av landet.

– Vi har folk med unger over hele landet og nå gjør vi det billigere å ha unger, forteller Vedum.

Håper flere flytter nordover

Monica Nielsen, ordfører i Alta, sier at ordningen både er bra og viktig.

– Dette er nok det største målrettede tiltaket i nyere tid. At det blir gratis barnehage vil utgjøre en forskjell og det betyr mye for småbarnsforeldre.

– Tror du flere vil flytte hit som følge av dette?

– Jeg tror at dette tiltaket kan bidra til at flere flytter nordover, sier ordføreren.

Hun viser til at småbarnsforeldre gjerne har mange utgifter.

– Det at man får gratis barnehage, det vil bety noe, sier Alta-ordføreren.

– Blir mer attraktivt å bo her

Trebarnsmoren i Alta håper at ordningen bidrar til at flere velger å bli i fylket.

– For meg personlig bidrar denne ordningen til at det er blir mer attraktivt å bo her. Jeg håper at det er flere som ønsker å flytte opp.

– Men jeg håper også at det gjør at flere ønsker å få flere barn. Det tenker jeg er veldig viktig for å holde folktallene oppe og for å skape bolyst og trivsel, sier hun.