Svein Karlsen (65) har kjørt motorsykkel hver sesong siden han fylte 16 år. Opptil flere motorsykler har stått i garasjen til enhver tid. Selv med familielivet på siden.

Han har derfor ikke rukket å ruste helt. Men han innrømmer at alderen merkes.

– Kroppen, kanskje også hjernen, er ikke like smidig når man blir eldre, sier han.

Parkerer sykkelen når barna kommer

Karlsen var en av de mer dedikerte i vennegjengen.

– Vi begynte også med moped litt før vi fylte 16 år. Jeg har ikke gått ett år uten motorsykkel siden da, men noen av oss hadde opphold.

Ifølge Karlsen er disse oppholdene en gjenganger i MC-miljøene.

Flere «velger» å henge opp skinndressen når de får barn og kone i 20-30-års alderen.

– Så bikker de plutselig 50 år. Endelig kan de kjøre litt motorsykkel igjen.

Da har de gjerne råd til noe litt dyrere også. De kan kjøpe drømmesykkelen, «den svære» man ønsket seg som ungdom.

Og selv om det er gått 20 år, er det ingen som kan stanse dem fra å kjøre rett ut i trafikken. Det viser seg også i statistikken.

Utforkjøring i sving

De siste ti årene har 177 personer død i MC-relaterte ulykker på norske veier. Antallet hardt skadde for samme periode er 1.070 personer.

Menn mellom 40 og 60 år er de som oftest omkommer i trafikken. Det samme gjelder MC-ulykker.

I over halvparten av dødsulykkene på MC er fører/passasjer mellom 40 og 60 år. De mest alvorlige ulykkene skyldes utforkjøring i sving.

Ifølge Trygg Trafikk har motorsyklister ikke sett den samme positive nedgangen i antall dødsulykker som de andre trafikantgruppene.

I et studiesamarbeid med Nord Universitet og Sintef, har de kommet frem til at vanlige motorsyklister ofte har dårligere vurderingsevner i kryss og svingsituasjoner.

Seniorrådgiver i Trygg Trafikk Bård Johansen ute med motorsykkelen han kjører på hjemmebane. Foto: Privat

– Vi sammenligner øyebevegelsene deres med proffe MC-sjåfører, altså de som kjører utrykning eller driver opplæring på høyt nivå, sier Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk.

Organisasjonen vil derfor at det innføres oppfriskningskurs for MC-sjåfører i godt voksen alder.

– Ja, det mener jeg. Man er så såbar når man kjører motorsykkel. Men hva det kurset krever er noe annet, sier Johansen.

Han mener det må stilles flere krav til selve kurset. Det skal kunne måle fremgang før og etter, det kan ikke være for kostbart, eller kreve en ny føreropplæring eller -prøve. Kursleder må ha nødvendig kompetanse.

– Det er ikke sikkert vi har riktig kurs for dette i dag, sier han.

Statssekretær i Tom Kalsås (Ap) sier at Samferdselsdepartementet er kjent med problematikken.

– Grunnleggende førerkompetanse gis gjennom føreropplæringen, som kvalitetssikres i førerprøven. Men dette er ferskvare, og svært mange kjører på «gamle» førerkort, ofte da med utdatert kunnskap og svake praktiske ferdigheter etter å ha vært uten jevnlig kjøreerfaring.

Samferdselsdepartementet er kjent med ulykkesstatistikken for motorsyklister. Foto: Henning Rønhovde / NRK

Kalsås sier likevel at de ikke har planer om å innføre obligatorisk oppfriskningskurs.

– Men det jobbes bredt med å gi motorsyklistene et bedre og enklere grunnlag for å finne og velge kompetansehevende tilbud som passer nettopp for dem – i dette tilfellet utformet utelukkende for å gi dem økt sikkerhet ute på veien.

Rust i systemet

Svein Karlsen tenker et obligatorisk oppfriskningskurs er logisk. Men han påpeker også at som voksen med sertifikat må man kunne tenke selv.

– Fra det jeg ser på nyhetene er det mest snakk om utforkjøring. Det handler nok om at man stivner litt til. Så kjører man for fort. Det handler jo selvfølgelig om fart, for kjører man saktere klarer man svingen, sier Karlsen.

Svein Karlsen og kompisene på kjøretur i Troms. Foto: Privat

– Statistikken viser at det skjer en del motorsykkelulykker med godt voksne menn. Hva tror du det kommer av?

– Uten at jeg har forska på det, tror jeg det handler om at vi er rustne. Vi kjører ikke nok. Motorsykkel er ren forlystelse når man har tid. Det er ikke det samme som bilen man bruker hver dag.

– Vinteren i Norge er ganske lang også. Da får man et langt avbrekk fra slutten av september til begynnelsen av mai – og her oppe i nord blir det ofte ikke sommer før Sankthans. Jeg tipper det har noe med det å gjøre, at vi er rustne.