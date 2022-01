Glatte veier og rasfare: ber folk i Troms og Finnmark la bilen stå

– Dette er dagen for å ta i bruk store ord, for dette er nokså ekstremt.

Det sier Siri Veiåker Nilsen som er seksjonsleder for Vegtrafikksentralen Nord.

– Vi forbereder oss på en enda verre situasjon enn det vi har nå. Skredvarslinga er særlig bekymringsfull for oss, men de glatte veiene er også utfordrende, sier Siri Veiåker Nilsen.

I tillegg fører den store snøskredfaren til stengte veier – og flere kan det bli.

Hun har derfor en klar oppfordring til innbyggerne i nord om å la bilen stå dersom man ikke må ut.

– Det generelle trafikkbildet har godt av at det er færrest mulig på veiene. Nødetater må også komme seg dit de må, og da hjelper det at det er færre ute på kjøring, sier Nilsen.

Foto: Rune Andreassen / NRK

Oversvømte veier i Tromsø

I Tromsø har snøværet gått over til mildvær og regn.

Einar Klodiussen i Tromsø bydrift forteller at alt vannet samler seg på veiene som følge av snøbrøytingen som ble gjort i helgen.

– Vannet kommer ikke ut. Da må vi ut med maskinene, håndmakt og måke oss frem til hver enkelt sluk. Jeg har jo vann til over anklene her, så vi har en jobb å gjøre, sier han.

Ifølge driftslederen begynner konsekvensene av været å tære på.

– Vi er slitne alle mann. Men det er dette vi lever av, så vi får bare stå på.

Einar Klodiussen i Tromsø bydrift forteller at maskinene deres ikke rekker å bli kalde om dagen. Foto: Hans Ludvig Andreassen / NRK

Åpnes ikke i løpet av tirsdag

Ifølge Bjørn Leinan, stasjonssjef ved Kvænangsfjellet brøytestasjon, er det uvisst når veien kan åpnes.

Statens vegvesen kan ikke ta en ny vurdering på om det er trygt å kjøre på veien fordi snømassene i fjellsidene er for ustabile.

Det eneste måten å komme seg til eller fra Finnmark nå, er via Finland. Nabolandet har i sin tur gjeldende innreiseregler for folk fra Norge.

Flere veier på Finnmarkskysten er også stengt på grunn av uvær og rasfare.

Isolert i to døgn

Ett av stedene som er isolert på grunn av stengte veier, er Nordkapp kommune. De har måttet klare seg selv i to døgn allerede.

Nordkapp er ofte den første kommunen som blir isolert på grunn av snøskred og uvær.

Ordfører Jan Olsen (SV) forteller at de er vant med stengte veier – også når det ikke er dårlig vær ute.

– Det er det store problemet. Vi har en rapport i kommunen der det står at veiene våre er stengt hver fjerde dag i løpet av vinteren. Det er ikke en regularitet noen andre i Norge ville vært fornøyd med, sier han.

Ordfører i Nordkapp, Jan Olsen (SV), sier det er en svekkelse av den generelle samfunnsberedskapen når veiene blir stengt. Foto: Jo Hermstad Tronsen / NRK

Rakk ikke sykehustime

Jenny Dalvik fra Alta hadde time hos Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø i ettermiddag.

Til tross for at hun og samboeren begynte kjøreturen fra Alta på mandag, hadde hun ikke mulighet til å rekke frem i tide.

– Vi sto og ventet i kolonne over Kvænangsfjellet i et par timer. Da vi endelig skulle få kjøre, fikk vi beskjed om at det hadde gått et ras på sørsida og at veien var stengt for dagen. Da måtte vi bare snu, sier Dalvik.

Kvænangsfjellet, fjellovergangen som binder Finnmark med resten av Norge, har vært stengt siden mandag kveld på grunn av snøskred.

Verken det å reise med fly eller kjøre via Finland ville gjort at hun kom seg frem i tide.

Turen til Tromsø var etterlengtet ettersom Jenny skulle få hjelp med smerter i armen.

– Det er synd at jeg må gå ytterlige flere uker med verk i armen, men sånt skjer. Jeg bruker ikke å ta ting så veldig tungt. Akkurat i dette tilfellet så overlever jeg nok, forhåpentligvis, ler Dalvik.

Jenny Dalvik fra Alta kom seg aldri frem til sykehustimen sin. – Sånn er det å bo i Finnmark. Her er det mye vær, sier hun. Foto: Raymond Karlsen

Ber alle som må kjøre bil om å være forberedt

Om man må ut på kjøretur likevel, er det viktig å passe på at bilen er godt skodd og at man senker farten, ifølge Nilsen.

Spesielt de som bor i de mest utsatte skredområdene må også være forberedt på at veiene kan bli stengt på kort varsel.

Entreprenørene jobber på spreng for å sørge for at de åpne veiene er trygge å kjøre på, forteller Nilsen. Men mye nedbør og glatte veier gir utfordringer.

– De største og viktigste veiene prioriteres. Så må man forstå at det kan ta tid å få fine veier igjen, sier hun.

Hun anbefaler alle som har planer om å ferdes på veiene om å holde seg oppdatert på 175.no.

Nilsen ber også de som er ute på kjøring om å ringe Vegtrafikksentralen om man observerer noe som kan være trafikkfarlig.

– Men ha tålmodighet. Det er mange som ringer inn til oss i dag. Er det virkelig nød, ring nødetatene, sier hun.