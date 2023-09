Gir ikke opp håpet om Nord-Norgebanen

I dag ble konseptvalgutredningene for (KVU) lagt frem i Narvik, KVU Nord-Norgebanen og KVU Nord-Norge.

Jernbanedirektør Knut Sletta fortalte at Jernbanedirektoratet ikke anbefaler bygging av Nord-Norgebanen fra Fauske til Tromsø. I stedet anbefales det en styrkning av de eksisterende jernbanene Nordlandsbanen og Ofotbanen.

Fylkesrådsleder i Troms og Finnmark, Kristina Torbergsen (Ap), reagerer på anbefalingen.

– Det får stå for fagmyndighetenes regning, også vil vi politisk mene at jernbane til nord er utrolig viktig, og at det må bredes ut i et større perspektiv, sier hun.

Torbergsen etterspør en klar ide om hva man ønsker å utvikle Nord-Norge til, og ikke bare opprettholde det landsdelen er i dag.

– For å utvikle vår region er samferdsel, og å knytte regionene tettere sammen, et viktig premiss for å lykkes.

Fakta om Nord-Norgebanen Ekspander/minimer faktaboks Den videre forlengelsen av jernbaneforbindelsen har vært planlagt og foreslått helt fra Nordlandsbanen sto ferdig i 1962. Allerede på 1970-tallet forelå det planer om Nord-Norgebanen helt til Tromsø.

I mars 1989 vedtok Arbeiderpartiet, som da hadde regjeringsmakten, en programformulering om å gjennomføre planleggingen av Nord-Norgebanen i kommende periode. Anleggsarbeidet skal settes i gang når planleggingen gir grunnlag for det, het det i programposten. Samme år vedtok også Senterpartiet at Nord-Norgebanen skulle bygges.

Da jernbanemeldingen for perioden 1990 til 1993 ble diskutert i juni 1989, sa Ap, KrF og Sp at det burde være grunnlag for å legge fram en plan for Nord-Norgebanen innen 1993. Den gang ville man dessuten utrede jernbaneforbindelse fra Kirkenes via Nikel til Murmansk i daværende Sovjet.

I april 1990 opplyste Samferdselsdepartementet at en utbygging av Nord-Norgebanen ville koste 15 milliarder kroner. Dette skulle imidlertid også inkludere elektrifisering av Nordlandsbanen og nytt jernbanemateriell.

I 1993 vedtok et flertall på LO-kongressen å gå inn for at Nord-Norgebanen skulle bygges, med oppstart i løpet av 1997.

25. februar 1994 la daværende samferdselsminister Kjell Opseth (Ap) planene om utvidelse av Nord-Norgebanen ned for godt etter at det ble fastslått at kostnadene ved å forlenge banen ville blitt ti ganger høyere enn nytten.

I 2009 ble Nasjonal transportplan for perioden 2010 til 2019 lagt fram med formuleringen «Regjeringen legger i planperioden ikke opp til planlegging eller bygging av jernbane på strekningen Fauske-Tromsø».

I Nasjonal transportplan for perioden 2019–2029 ble det bestemt at en mulig utbygging av Nord-Norgebanen fra Fauske til Tromsø, med påkobling til Ofotbanen i Narvik, skulle utredes.

1. juli 2019 la Jernbanedirektoratet fram en kostnadsutredning om mulig jernbaneutbygging fra Fauske til Tromsø. I kostnadsanslaget står det at banen vil koste mellom 113 og 120 milliarder kroner. Banen vil ifølge beregningene ikke være samfunnsøkonomisk lønnsom med et netto tap på mellom 46 og 109 milliarder kroner.

Onsdag får samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) rapporten fra Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Avinor og Kystverket om grunnlaget for framtidens transportsystemer i Nord-Norge. Rapporten omhandler transport på vei, jernbane, sjøfart og luftfart i Nord-Norge fram til 2060. (Kilde: NTB)

– Mulig med bedre politiske løsninger

Tross en tydelig anbefaling om å ikke bygge Nord-Norgebanen, er Torbergsen klar på at det finnes andre muligheter enn konseptene som er lag til grunn i KVU Nord-Norgebanen.

Fylkesråd for samferdsel, Agnethe Masternes Hansen og fylkesrådsleder Kristina Torbergsen er kritisk på anbefalingen om å skrote Nord-Norgebanen. Foto: Øystein Arild M Antonsen / NRK

– Det er klart av hvis man kobler sammen de ulike konseptene her, så er det mulig å finne bedre politiske løsninger enn fagmyndighetene har lagt til grunn, sier hun.

Fylkesråd for samferdsel i Troms og Finnmark, Agnethe Masternes Hansen (Ap), mener fylket må være krystallklare på at både Stortinget og regjeringa må levere på ambisjonene de har for å utvikle Nord-Norge i framtida.

– Da er samferdsel en viktig nøkkel, både når det gjelder vei og på utbygging av jernbane, sier Masternes Hansen.

Samferdselsministeren har fortsatt mål om bane

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) vil ikke sette spikeren i kista for Nord-Norgebanen, på tross av Jernbanedirektoratets knusende dom.

Nygård viser til at regjeringen i Hurdalsplattformen at har sagt at de som mål å bygge togtraseen.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) vil ikke sette spikeren i kista for Nord-Norgebanen. Foto: Christine Breivik Øen / NRK

– Det målet forsvant ikke fordi vi fikk en konseptvalgutredning, sier Nygård til NTB.

Han påpeker at utredningen nå skal kvalitetssikres, den skal sendes på høring og han venter debatt om konklusjonene.

– Vi skal gjøre våre vurderinger av hva vi skal lande ned på. Det er for tidlig å sette to streker under svaret i den ene retningen eller det andre, sier han.

Erlend Svardal Bøe, stortingsrepresentant for Høyre i Troms, mener Arbeiderpartiet og Senterpartiet har skapt store forventninger i landsdelen når det gjelder utbygging av Nord-Norgebanen.

Erlend Svardal Bøe, stortingsrepresentant for Høyre i Troms er for jernbane i nord, men mener det ikke skal være øverst på prioriteringslisten. Foto: Stortinget / Stortinget

– De må ta ansvar for løftene som de har gitt til velgerne, men jeg ser at utredningen ikke anbefaler en ny utbygging, men oppgradering av eksisterende jernbane i nord. Jeg er tilhenger av jernbane i nord, men mener at det ikke skal være øverst på prioriteringslisten fra landsdelen, sier han.

Tror ikke toget har gått

Ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen (Ap) sa tirsdag til NRK at han ikke tror at toget har gått for Nord-Norgebanen.

– Det koster mye å bygge Fornebubanen også nå, sier Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen til NTB onsdag morgen, og viser til den 7,7 kilometer lange utbyggingen av T-banen i Oslo som nå ligger an til å koste over 31 milliarder kroner.

Ordfører i Tromsø kommune, Gunnar Wilhelmsen, har fortsatt håp om en Nord-Norgebane. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Han vil ikke gi opp arbeidet med jernbane i nord og begrunner det blant annet med at den geopolitiske situasjonen har endret seg så mye siden forrige utredning kom, og at økt turisme og større fiskeimport- og eksport spiller inn.

– For meg er det avgjørende at Sverige og Finland er blitt Nato-medlemmer. I framtiden kommer vi til å jobbe øst-vest på et helt annen måte, og Finland vil ha tilgang til kysten, sier Wilhelmsen.

Sjømat Norge glad for utbedring

Selv om Sjømat Norge i stor grad benytter seg av jernbanen fra Narvik og Fauske, er de fornøyd med konklusjonene.

Viseadministrerende direktør i Sjømat Norge, Trond Davidsen, er fornøyd med Jernbanedirektoratets anbefalinger. Foto: Siv Dolmen / Sjømat Norge

– Vår umiddelbare reaksjon er at forslaget fra Jernbanedirektoratet svarer godt på de utfordringene sjømatnæringa har, og de synspunktene vi har hatt til videre utvikling av bane i nord, sier viseadministrerende direktør i Sjømat Norge, Trond Davidsen.

Han legger vekt på at deres primære ønske hele tiden har vært å få gjort noe med de banestrekkene som brukes i dag, noe som anbefales i utredningen.

– Vi vil aldri få en bane til Lofoten eller Senja, så det å ha gode tilførselsveier og utbygging av infrastruktur inn til knutepunktene er ønskelig, sier Davidsen.

Sametinget fornøyd

Sametinget er fornøyde med at utredningene nå har konkludert med at det vil være å utbedre og oppgradere eksisterende veier og jernbanenett istedenfor å bygge nytt.

Maja Kristine Jåma i sametinget er glad for anbefalingen om å skrote Nord-Norgebanen.

– Det vil spare mye verdifull natur, myr, matjord og reinbeiteområder fra nedbygging, samtidig som det bidrar til en bedre infrastruktur for transport i Nord-Norge med tanke på fremkommelighet, trafikksikkerhet og beredskap, sier Maja Kristine Jåma



Hun viser til at reindrifta opplever store tap langs vei, og særlig jernbane.

– Derfor er det positivt at det rettes søkelys på tiltak som vil være med å hindre det og samtidig øke sikkerheten for både mennesker og dyr, sier Jåma.