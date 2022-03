– Leting, leting og mer leting! For å finne mer gass, må man lete etter mer gass.

Ordene kommer fra Kjell Giæver, direktør i Petro Arctic. Dette er organisasjonen som representerer leverandørnettverket for olje- og gass i nord.

– Men med økt leting og økt forbruk, hvordan skal Norge oppfylle sin del av Parisavtalen?

– Norge skal nå målene i Parisavtalen, og gass er en viktig del av løsningen på dette. Gass har mye mindre utslipp enn kull. Det er også en perfekt kombo sammen med vind og solkraft i Europa, mener Gievær.

– Dette er et kinderegg som vi har snakket om i mange år, men som nå akselereres, kanskje med Barentshavet i hovedrollen. Dessverre kan det skje med et tragisk bakteppe der en krig danner bakgrunnen, sier direktøren.

– Dette er et kinderegg som vi har snakket om i mange år, men som nå akselereres, kanskje med Barentshavet i hovedrollen, sier direktør i Petro Arctic, Kjell Giæver. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

Melkøya eneste gasskilde

Foreløpig er det kun gass fra Melkøya som er et alternativ for gassleveranser fra Barentshavet.

Akkurat nå er det stillstand på gassanlegget ved Hammerfest etter brannen i slutten av september 2020.

Planlagt oppstart er satt til 17. mai. Ved full produksjon vil dette utgjøre knappe 5 prosent av Norges totale gassleveranser.

Det brant kraftig på Equinors anlegg på Melkøya i september 2020. Foto: Allan Klo / NRK

Da krigen brøt ut i Ukraina 24. februar skapte dette ikke bare militære rystelser i Europa, men også energimessige. EU-landene var kjapt på tråden til Norge.

I Stortingets spørretime 8. mars forklarte Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt hva dette innebærer:

– I lys av den meget alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa er det et uttrykt ønske fra våre allierte og partnere at Norge som et demokratisk land opprettholder – og gjerne også øker – stabile leveranser av gass og olje på et høyt nivå, herunder fra felt nord for Polarsirkelen.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt, her sammen med Sergej Lavrov, utenriksminister i Russland. Foto: Knut Anders Finnset / NRK

Gassrør til Norskehavet

Snøhvitfeltet utenfor Hammerfest er i dag landets nordligste gassproduserende felt. Naturgassen føres til land og transporteres til markedene med tankskip.

Rørledningen som forsyner Europa med gass stopper ved Aasta Hansteen-feltet, som ligger i Norskehavet, vest for Sandnessjøen i Nordland.

Dagens norske gasstransportsystem utgjør 8800 kilometer med rør, noe som tilsvarer avstanden Oslo-Bangkok. I dag stopper røret ved gassfeltet Aasta Hansteen i Norskehavet. Grafikk: Norsk Petroleum

I mars 2020 kom en rapport fra Gassco om nødvendigheten av å forlenge gassrørledningen fra Norskehavet til Barentshavet. Gassco er operatør for gassrørledningen mellom norsk sokkel og Europa.

Selskapet mener en forlengelse ville gitt tilgang på betydelig større gassmengder fra Barentshavet enn tilfellet er i dag. Prislapp: 35,5 milliarder kroner.

– Hvis man ser på løsningen for økt LNG-kapasitet for Melkøya, viser rapporten et spenn på 4,5 til 7,5 millioner kubikkmeter gass i døgnet. Med en rørledning er det potensial for å trekke kapasiteten opp mot 20 millioner kubikkmeter i døgnet, sa Gassco-sjef Frode Leversund til E24 den gang.

På spørsmål om hvor viktig dette er i dag, svarer Gassco i en e-post via kommunikasjonsleder Linda Nordbø:

«– Den pågående krigen mellom Russland og Ukraina, har sendt hele Europa ut i en energikrise. Situasjonen tydeliggjør hvor viktig pålitelige og forutsigbare gassleveranser fra Norge til Europa er nå, og vil være fremover.



Gassco vil jobbe videre med en helhetlig utvikling av hele norsk kontinentalsokkel, inkludert Barentshavet, for å bidra til å finne gode områdeløsninger og langsiktige gassleveranser til Europa.»

Vil ha flere felt i drift

Onsdag morgen melder Olje- og energidepartementet at tre norske gassfelt har fått justert produksjonstillatelsene sine og vil dermed få opprettholde den høye produksjonen sin framover. Det gjelder feltene Oseberg, Troll og Heidrun i Nordsjøen.

Regjeringen har også varslet høyere uttak av gass fra Barentshavet.

Årsaken er at selskapene i begrenset grad har mulighet til å øke leveranse av gass til markedet på kort sikt.

– Det er først og fremst gjennom nye felt og andre prosjekter blir satt i produksjon at leveransene kan øke, sier statssekretær i Olje- og energidepartementet, Amund Vik (Ap).

Bellona maner til alternative løsninger

Leder i Bellona, Frederic Hauge, er skeptisk til økt utvinning av gass i nordområdene. Han mener man først bør se på alternative løsninger.

– De som nå står fram med ønsker om økt produksjon, har ønsket det hele tiden. Vi må ikke glemme at Europa skal gjennom en enorm energiomlegging. De har sagt at de ikke ønsker fossilt brennstoff fra Arktis, sier han.

Hauge viser også til at det fortsatt er store gassressurser igjen på norsk sokkel i sør i landet.

Bellona-sjef Frederic Hauge tror ikke mer gass fra Barentshavet er det som skal til for å hjelpe Europa med energi. Foto: NRK

– Hvorfor ikke Barentshavet?

– Det tar tid å utvikle nye felt, kanskje så mye som 15 år. Innen da skal EU ha trappet ned bruken av fossil energi, uansett hvor den kommer fra. Jeg tror derfor det er viktig å gå inn i en dialog med EU for å finne ut hva de ønsker, understreker Hauge.

LES OGSÅ: Store gass- og oljefelt kan forbli urørt: Johan (25) er bekymret for sin framtid