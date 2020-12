Bygningene på Melkøya er nemlig taksert på nytt. Forfallet har gått sin gang siden oppbyggingen av gassanlegget startet i 2002, og verdien har falt.

– Årene går, og taksten blir lavere. Det er helt vanlig, sier rådmann Leif Vidar Olsen.

Men selv om det er vanlig, har ikke kommunen tatt høyde for at skatteinntektene blir lavere. Nå må de lage nytt budsjett.

– 30 millioner er svært alvorlig. Det er ikke tatt høyde for det i administrasjonens budsjettforslag, og heller ikke i formannskapets budsjettforslag, sier Olsen.

Milliondryss

Gassen fra Snøhvit-feltet kommer i land i Hammerfest, der over 400 mennesker er knyttet til produksjonen.

Arbeidsplassene er bare en del av gevinsten. Eiendomsskatten som strømmer inn, har gitt lokalsamfunnet et voldsomt løft.

De siste årene har kommunen hentet ut nærmere 200 millioner kroner fra Equinors bygninger på Melkøya – hvert år. Samlet nærmer det seg 2 milliarder; et beløp de fleste middels store kommuner bare kan drømme om.

Pengene er investert i nye skoler og kulturhus, og betydelige områder er tilrettelagt for petroleumsindustrien.

Bygger stort

I dag vil formannskapet få beskjed om at de må klare seg med mindre.

– Pengene vi får fra Melkøya fordeler seg med 100 millioner på drift, 60 millioner på investeringer og 40 millioner på å betale renter og avdrag. Nå må vi bestemme oss hvor vi skal ta ned, sier Olsen.

Hammerfest kommunes budsjett for neste år ligger på rundt 1,4 milliarder kroner. Kommunen har nylig tatt på seg store utbyggingsprosjekter.

Blant dem er et nytt oppvekstsenter i Kvalsund, som ble en del av Hammerfest etter kommunesammenslåingen for snart ett år siden.

En ny fotballhall skal bygges, og man får betydelige utgifter i forbindelse med det nye sykehuset, som skal stå klart om fire år.

Elisabeth Rønning, gruppeleder Hammerfest SV. Foto: Allan Klo / NRK

Lav puls og penger på bok

SVs gruppeleder i kommunestyret, Elisabeth Rønning, er foreløpig ikke bekymret for skattetapet.

– Først og fremst skal vi være glad for at vi er godt rustet med fondsbeholdninger, sier Rønning.

Hun viser til at de 30 millionene de taper, utgjør rundt 15 prosent av det som strømmer inn fra Melkøya.

– Det vil likevel ligge langt over det andre kommuner har. Det blir vår oppgave å foreta noen gode prioriteringer. Blant annet må vi være mer nøkterne med investeringer når vi er ferdig med de store investeringene vi har tatt.

Ordfører Marianne Sivertsen Næss. Foto: Allan Klo / NRK

Tross store inntekter er gjelda kommet opp i 2,4 milliarder kroner for Hammerfest kommune.

Jobben med å sy sammen et nytt budsjett starter i dag. Ordfører Marianne Sivertsen Næss fra Arbeiderpartiet sier de har vært forberedt på å trappe ned en dag.

– På et eller annet tidspunkt vil det kanskje ikke være en fabrikk som er i drift; da snakker vi langt frem i tid, kanskje i 2050. Men som ansvarlige politikere må vi planlegge at vi ikke tar den inntekten som en selvfølge. Vi skal ikke gjøre oss så avhengig av den, selv om den har betydd alt for oss i de årene vi har vært gjennom til nå, sier Næss.