Gammeldags moral i seksuelt liberal tid – jenter frykter «hore»-stempel under russefeiringen

– Jenter fortalte oss historier om at det skulle gå andre jenter rundt i skogen på Tryvann og spørre gutter om sex, nærmest som en hulderskikkelse, sier sosiolog Eivind Grip Fjær.

Russetiden er ikke som alle andre feiringer. Iført røde- og blå russedresser får avgangselevene nærmest et frikort, sier forskeren. Det er en veldig seksuelt liberal tid, forteller han.

– De er tydelig på at hvis de ville gjort noe tilsvarende i en annen konteksts så ville de ha blitt stemplet som «hore». Men under russefeiringen så oppfatter de at nærmest hva som helst er lov.

Han la merke til noe spesielt under intervjuene med 25 russejenter og 16 russegutter i forbindelse med doktorgraden sin om fest og moral.

I doktorgraden sin skrev Eivind Grip Fjær om hvordan jenter fokuserer på hva de ikke har gjort, for å ikke fremstå som horer. Foto: Ankita Shrestha / kolonforlag

Gammeldags moral i liberal kontekst

– Russen vi snakket med om «hooking» var opptatt av å snakke om hva de ikke gjorde, at det var noen andre som holdt på med noe mer ekstremt.

Han mender dette er påfallende. Ved å snakke om andre virker det som om de prøver å unnslippe et «hore»-stempel for seg selv.

– Det betyr ikke nødvendigvis at de feller så veldig strenge dommer under feiringen, men at de etterpå kanskje føler at her må de posisjonere seg som mer moderat, eller ikke fremstå som at man har vært veldig ekstrem selv.

Fjær forklarer at det dermed ikke er bestemte personer jentene trekker frem, men heller en moralsk figur de kan posisjonere seg i forhold til.

Han mener det er påfallende at en slik gammeldags moral trekkes inn i en så liberal kontekst.

Kjønnsforskning.no skrev først om doktorgraden hans.

Russejentene fra Tromsø, fra venstre Frida Maria Andersen, Frida Mathea Sørbøe og Simone Pettersen. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Kjenner seg igjen

Forskerens påstander får støtte av russen Simone Pettersen (18) i Tromsø.

– Jeg kjenner meg litt igjen. Det er jo ikke alt jeg føler alle trenger å vite. Det sprer seg jo som ild.

Medruss Frida Mathea Sørbøe skyter inn:

– Spesielt i Tromsø!

Sammen med Frida Marie Andresen er de med i russegruppen «Whiskey Houston» i Tromsø. Deres russefeiring starter 1. juni, andre steder i landet er de allerede i gang.

Tromsørussen Simone Pettersen kjenner seg igjen i Grip Fjærs påstander. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

De opplever festene tilkoblet feiringen som en seksuelt liberal tid.

– Det er ganske åpent for å gjøre ganske mye rare ting, sier Sørbøe.

Likevel synes de det er synd at jenter er mer forsiktig med hva de deler i ettertid.

– Det burde ikke være skam å stå for det man har gjort. De fleste har nok gjort akkurat de samme, sier Pettersen.

De synes det er veldig dumt at man skal være redd for å få et dårlig stempel fordi man har hatt det gøy på fest.

Menn kontrollerer kvinner

Professor i helsepsykologi, Bente Træen, mener at denne måten å unngå negative stempler på speiler hvordan samfunnet kontrollerer folks seksualitet. Det er heller ikke et nytt fenomen.

– I veldig mange hundre år så har det vært sånn at det er menn som kontrollerer hva kvinner gjør, med mekanismer som å stemple noen som hore.

Træen sier at man kan kalle en mann for en horebukk, men at det er noe helt annet enn å kalle en kvinne for en hore.

Professor Bente Træen forklarer at det er noe annet å kalle en mann for en horebukk enn å kalle en kvinne for en hore. Foto: NRK

Også russejentene i Tromsø har merket dette skillet, og sier at det blir mer kult når gutter blir kalt for ting.

Andersen trekker frem at det er rart hvis en gutt ikke har vært med mange, mens det blir rart hvis en jente har vært med mange.

– Jeg har hørt at gutter har skrytt over at å ha vært med de og de jentene. Jentene blir ikke stolt over det, for de blir sett ned på, mens guttene kan være sånn «jeg var med hun i helgen», sier Pettersen.

– Jenter dømmer jenter

Likevel virker det som om den verste dømmingen skjer mellom jenter.

– Det er jenter som dømmer jenter. Det er kjempedumt at man ikke står sammen, men heller går imot hverandre og prøver å dra hverandre ned, sier Pettersen.

Professor Bente Træen forklarer at kvinner også er med på å opprettholde dette systemet av sosial kontroll, ikke bare når det gjelder seksualitet men også andre områder som drikking.

Russejentene fra Tromsø er enige om hva løsningen kan være, jenter må støtte jenter.

– Vi jenter kan jo starte med å støtte hverandre litt mer. For det er ofte der praten begynner. Hvis vi bare tar et standpunkt om at ikke skal si sånne ting, da blir det lettere og bedre for alle sammen å si imot, sier Pettersen.