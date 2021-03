– Forslagene blir oppfattet på en helt annen måte enn det som var min hensikt, sier Torgeir Knag Fylkesnes.

Han foreslo at partiets landsmøte skulle vedta strengere regler for hvordan medlemmene skal oppføre seg.

Nå trekker han to av punktene. Det ene gikk ut på at SV skal kunne ekskludere medlemmer som skader partiet. Det andre var at medlemmer som frivillig har meldt seg ut, bare kan bli medlem på nytt hvis de blir godtatt av sentralstyret.

«Autoritært»

Forslagene ble svært dårlig mottatt etter at VG omtalte dem onsdag.

En rekke nåværende og tidligere SV-politikere oppfattet dem som en klar melding spesielt til Finnmark, men også til Akershus. Begge steder har det vært uro rundt lista til stortingsvalget.

I Finnmark endte striden om nominasjonen med at flere sentrale SV-ere meldte seg ut. Hele styret i Vadsø SV trakk seg i protest – og i solidaritet med lederen av nominasjonskomiteen, som hevdet hun var skjøvet ut i kulden.

Hele SV-styret i Vadsø meldte seg ut av partiet i protest. Fra venstre Robert Lundgren, Ida Huru, Jarand Harila og Tyra V. Mannsverk. Foto: Vadsø SV

Kommunestyrerepresentant Jonas Ali Ghanizadeh var den første som meldte seg ut i Vadsø.

Han viser til at forslaget om en eksklusjonsparagraf ble nedstemt på landsmøtet for to år siden.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Hva er det om har endret seg siden da? Jo, det er konflikten i Finnmark. Jeg tolker forslaget som et svar på den konflikten, sier Ghanizadeh.

– Det er rart at man foreslår det på nytt med en enda mer autoritær dreining, der du må søke deg inn igjen om du har valgt å melde deg ut.

Regjeringsmakt

Ghanizadeh oppfatter forslaget som et forsøk på å skape disiplin når SV nærmer seg regjeringsmakt. Da kan det blir vanskelige kompromisser – i verste fall om å gå i sammen med Nato for å bombe andre land.

Det kunne fått mange til å melde seg ut av SV. Med det nye forslaget ville de ikke kunne komme tilbake uten videre.

– Du må svare for deg til de mektigste i partiet. Hvis ikke det er en måte å skape ro i rekkene og hemme debatten, så vet ikke jeg.

Jonas Ali Ghanizadeh har forlatt SV og meldt seg inn i MDG etter striden i Finnmark. Foto: Torgrim Halvari

Snur etter kritikken

Torgeir Knag Fylkesnes gir nå partiet beskjed om at han trekker to av de tre punktene i forslaget, siden de ble oppfattet feil.

– Det har aldri vært min intensjon å peke på Jonas eller andre i Finnmark, eller at de skal føle seg truffet. For å fjerne enhver tvil trekker jeg forslagene, sier Fylkesnes.

Men det siste punktet mener han er viktig. Han vil fortsatt ha etiske retningslinjer for å håndtere alle slags konflikter i partiet.

Fylkesnes avviser at det er konkrete saker som ligger bak ønsket. Han svarer kontant «nei» når NRK spør om han vil ha regler som rammer noe av det de utmeldte finnmarkingene har sagt.

– Mitt ønske var å sette gode rammer for partikulturen, sier han.

– Jeg merker nå i koronakrisen, der alt er digitalisert, at ting blir satt på spissen. Folk er slitne. Da kan man være tøffere enn man ellers ville vært, sier Fylkesnes.

Han mener partiet må ta debatten om hvordan reglene skal utformes, og vil ikke foreslå noen formuleringer.

– Slike regler vil være med på å ta vare på folk, uansett hvilken side man vil befinne seg på, sier Torgeir Knag Fylkesnes.