18-åringene er forvirret – flere dropper å dra på byen

– Det er jo veldig kjedelig, for det er jo en del av moroa. Å kun sitte ved bordet kan bli veldig kjedelig i lengden, sier avgangselev ved Tromsdalen videregående skole, Kine Sofie Takøy.

Hun er skuffet over at regjeringen ikke fjernet kravet om å holde meteren, på tirsdagens pressekonferanse.

Men kanskje tar noen sjansen likevel.

– Man kan jo danse på avstand og, men det blir ikke like artig. Spesielt hvis man må tenke mye på enmetersregelen. Jeg tror uansett at mange kommer til å bryte regelen når de har drukket, sier Takøy.

Kine Sofie Takøy er skuffet over at meteren ikke ble fjernet. Foto: Marita Andersen / NRK

For det er kanskje ikke alle som foretrekker å danse alene.

– Jeg liker ikke å danse alene. Man vil jo helst danse med flere. Man blir kjent med andre ved å danse, sier klassekamerat, Kristian Wikstrøm.

Han og kompisene synes det er vanskelig å forestille seg å skulle danse med en meters avstand til andre.

– Jeg tenker at mange kommer til å droppe å dra ut på byen når man ikke får lov til å danse. Jeg synes de må lette litt på restriksjonene, sier Wikstrøm.

Dermed blir kanskje 18-åringene å holde seg hjemme inntil videre.

– Jeg danser av og til, men ikke så mye. Hvis jeg først skal danse så blir det litt sånn intimt hvert fall, sier Jamie Grande.

– Men det er jo helst ikke lov til nå?

– Nei, det er det ikke, så da dropper jeg å dra ut.

Jamie Grande tror flere ungdommer velger å droppe å hvis de ikke kan danse tett i tett. Foto: Marita Andersen / NRK

– Det er både frustrerende og forvirrende

Kevin Jacobsen er daglig leder ved utestedet Gründer i Tromsø. Han synes informasjonen regjeringen presenterte under gårsdagens pressekonferanse var uklar.

– Det var tvetydig informasjon fra myndighetene. Det er både frustrerende og forvirrende, sier han.

Han har vært tvunget til å holde store deler av utestedet stengt helt fra pandemien først kom til Norge i mars 2020.

– Kjelleretasjen med dansegulv har vært mer eller mindre stengt under hele koronaperioden. Når myndighetene fortsatt legger opp til et krav om en meter vil vi på langt nær kunne drifte som normalt, sier han.

Dansegulvet åpnes ikke på utestedet Prelaten i Tromsø foreløbig.

– Vi skal legge til rette for godt smittevern, og vi synes ikke åpent dansegulv er godt smittevern, sier innehaver Arthur Mack.

– Men folk kan danse på stolene. Det har vi gjort i snart to år.

Mack synes i det store og hele at informasjonen fra regjeringen var forståelig, men poengterer at det tar litt å lage nye planer.

– Vi må selvfølgelig endre litt på arbeidsoppgavene til de ansatte, men vi er blitt vant til å snu oss rundt på kort tid. Det blir bedre og bedre, og til slutt blir det bra, sier han.

Eier av Prelaten i Tromsø, Arthur Mack, tror det nå går mot lysere tider for utelivsbransjen. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Motstridende signaler

Det har vært mye forvirring etter tirsdagens pressekonferanse. I pressemeldingen regjeringen la ut kan det se ut til at det ikke er lov å danse:

« Serveringssteder skal ikke gjennomføre aktiviteter som naturlig innebærer mindre avstand mellom gjestene enn 1 meter, for eksempel dansing.»

Men like etter kom det motstridende signaler – og en flott dans – fra helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

– Det er lov å danse her og Du trenger javascript for å se video.

Det er kanskje derfor ikke så rart at mange er forvirret. Men her må man skille mellom råd og påbud.

– Jeg skjønner at det kan være litt forvirrende, sier statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap).

– Men det som gjelder er at utestedene er påbudt å legge til rette for at folk kan holde én meter avstand inne i lokalene. Så ligger det samtidig et råd til befolkning om å holde én meter avstand til personer utenfor sin egen husstand.

Utestedene er altså pliktig til å passe på et det er mulig å holde god avstand på dansegulvet, men for danseløvene er det kun en oppfordring om å ikke danse tett i tett.

Bjørkholt håper imidlertid at befolkningen følger rådet om å holde én meter avstand.

– Det er opp til den enkelte å vurdere, men det er et råd vi mener er viktig for at veksten i smitten blir noe mindre enn hva den kan bli, sier han.

Trenger ikke gjete gjestene

Bjørkholt har forståelse for at det kan være litt kronglete å skille mellom råd og påbud, men har tillit til at aktørene i utelivsbransjen klarer å drifte forsvarlig.

– Dette finnes det bransjestandarder for, og dette er noe aktørene er flinke til, sier han.

Regjeringen forventer at aktørene i utelivsbransjen oppfordrer gjestene til å overholde meteren og ikke arrangerer aktiviteter som krever nærkontakt, men de har ikke noe ansvar utover det.

– Det vil ikke være noe som helst forventning om at de gjeter gjestene eller har ekstra vakter som sørger for å skille folk som ikke hører til samme husstand, sier Bjørkholt.

Så dermed bryter verken gjestene eller utestedene loven om det danses Jenka på dansegulvet. Det er bare ikke anbefalt.