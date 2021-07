Det finnes mange måter å få bukt med myggen på. På golfbanen i Alta har de hengt opp mange fargerike fuglekasser. Dette er for å ønske insektspisende fugler velkommen.

Abner Hykkerud er banemester i Alta golfklubb. Han forteller at de startet med myggsamlere som gikk på gass. Da gassen ble årsaken til to branner endret golfklubben taktikk.

Hykkerud sier at det flyr fugler ut og inn av kassene hele dagen for å hente mat.

– En dag så satt jeg og tok tida. Hvor mange insekter tok den på 3–4 minutt? Jeg kom til 200!

Hykkerud forteller at de er godt fornøyde med fuglene og fuglekassene. Det er både gratis og koselig å drifte.

Abner Hykkerud, banemester i Alta golfklubb, er godt fornøyd med de nye innsektsjegerne. Foto: Carolyn Hannigan / NRK

Fugler spiser mygg

Leder for skadedyrseksjonen ved Folkehelseinstituttet (FHI), Mari Steinert, forsker på mygg og andre insekter.

Hun bekrefter at fugler spiser mye mygg og insekter. Spesielt når de skal mate ungene sine om våren og starten av sommeren.

– Det å tiltrekke seg fugler sånn at de kan spise mygg og andre insekter er kjempesmart.

Mari Steinert, leder for skadedyrseksjonen ved FHI, sier at Alta golfklubbs taktikk er kjempesmart. Foto: Gyda Steinert

Utradisjonelle myggbekjempere

Det er mange ulike teorier om hva som funker best mot mygg. Steinert sier at noen er myter, men at noen av teoriene har noe for seg.

Fugler

Ja, en del fugler kan ta en god del mygg og andre insekter generelt.

Planter

Reidar Mehl har forsket på mygg i mange år. Han har tidligere vært forsker i FHI hvor et av områdene han jobbet med var nettopp mygg.

– Planten pors kan brukes på huden for å unngå mygg, men det har liten effekt, forteller Mehl

Han sier at pors blir brukt som en ingrediens i noen typer myggmiddel.

Reidar Mehl er biolog, zoolog og entomolog. Foto: Trond Vestre / NRK

Sitrus

– I noen myggmidler finnes det oljer som kommer fra sitrus og eukalyptus, forteller Steinert.

Hun sier at i USA har Environmental Protection Agency (EPA) bekreftet at dette har en effekt.

Urter

Steinert sier at det nok er noen oljer i ulike urter som myggen ikke liker, men at dette ikke er bevist at har noen effekt.

– Urter og planter er mer kjerringråd og har ikke noe dokumentert effekt, sier Steinert.

Farge på klær

– Myggen tiltrekkes av mørkere farger og noen sterke farger, så det kan være lurt å gå i lysere klær. Det er bevist at den blir tiltrukket av mørkere farger, forteller Steinert.

Røyk

Steinert forklarer at myggen går etter lukt. Brenner man røkelse eller fyrer opp et bål klarer ikke myggen å lukte seg frem.

Klær

Hun avslutter med å si at man kan dekke til kroppen.

Gjerne et plagg som har litt tykkelse på stoffet, slik at myggen ikke kommer til.

Både Steinert og Mehl er enige om at det som fungerer best mot myggen er myggmidler og insektsmidler. Dette har best dokumentert effekt.