Andersen har fritidseigedom på i Leirvåg i Harstad kommune. For nokon veker sidan såg han fleire krykkjer som blei liggande lenge på same stad. Han gjekk bort til nokre av dei for å filme fuglane. Sjølv om han kom tett på, klarte dei ikkje å fly sin veg.

Samstundes begynte han og naboen å finne fuglar som var døde.

– Eg har funne seks på min eigedom, og naboen har funne 16. Eg veit om ein tredje nabo som har funne ti døde fuglar, seier Kjell Arvid Andersen.

Kjell Arvid Andersen ser på video av sjuk krykkje. Foto: Børge Hoseth / NRK

Fleire døde fuglar skal vere observert i området på Bjarkøya. Andersen er oppvaksen på øya.

– Noko som dette har eg aldri opplevd før.

Fleire undersøkast

Dei syntest dette var så merkeleg at dei tok kontakt med Mattilsynet. Tre av dei døde krykkjene blei sendt til Veterinærinstituttet for prøvetaking.

Svaret kom tilbake for ei veke sidan. Alle dei tre fuglane hadde fått påvist fugleinfluensa.

Det bekreftar avdelingssjef i Midtre Hålogaland for Mattilsynet, Lill-Tone Klæboe, overfor NRK. Sjølv om myndigheitene ikkje har pålagt fjørkrebønder nokon restriksjonar, melder avisa Harstad Tidende at bønder i området no tar forholdsreglar.

To døde fuglar blei funnet i kvar sin ende av ei trapp. Foto: Siv Skogholt

Også fuglar frå Kvæfjord og Lofoten blei sendt for prøvetaking for fugleinfluensa på fredag. Mattilsynet opplyser at svar på prøvane her tidlegast vil vere klar om halvanna veke.

FAKTA: Fugleinfluensa Ekspander/minimer faktaboks Fugleinfluensa er en smittsom virussykdom hos fugler, som kan føre til en dødelighet i fjørfeflokker på opp til 100 prosent.

Sykdommen er forårsaket av et influensa A virus.

Ulike varianter av fugleinfluensavirus fører til sykdom av forskjellig alvorlighetsgrad.

Den alvorlige formen av sykdommen betegnes som sterkt sykdomsframkallende (høypatogen) fugleinfluensa.

Det finnes også varianter av fugleinfluensa som ikke er sykdomsframkallende, eller kun gir milde luftveissymptomer når de smitter fjørfe.

Fugleinfluensa smitter ved dråpesmitte fra øvre luftveier, og gjennom avføring eller støv av avføring som tas opp gjennom nebbet eller pustes inn. Avføring fra én smittet fugl kan smitte mange tusen fjørfe.

Fugleinfluensa smitter svært sjelden fra fugl til mennesker. De som har blitt smittet har så langt man kjenner til vært i svært nær kontakt med syke eller døde fugler.

Man har ikke eksempler på at sykdommen har blitt overført til mennesker via mat eller drikkevann. (Kilde: Mattilsynet)

Nytt for sjøfugl

Fugleinfluensa hos ville fuglar blei for første gong påvist i Noreg på ei gås i 2020. Det siste halvåret har 41 tilfall blitt registrert, ifølge Veterinærinstituttet. Sjukdommen har blitt påvist så langt nord som på Nordkapp.

Død fugl funnet på Bjarkøy i Harstad kommune. Foto: Kjell Arvid Andersen

Tilfalla i Harstad er blant dei første for krykkjer.

Bjørnar Ytrehus er professor ved Veterinærinstituttet. Han bekreftar at det er nytt og alvorleg at det no er påvist fugleinfluensa på sjøfugl.

– Det er alvorleg fordi veldig mange av sjøfuglen slit og er i bestandsnedgang. Sjøfuglar trenger ikkje ytterlegare utfordringar. Her kjem sjukdommen og ei økt dødelegheit i tillegg til mange andre utfordringar, seier han.

Fuglane som har fått påvist fugleinfluensa høyrer heime i ein stor krykkjekoloni i Sør-Troms, i Sundsvollsundet naturreservat.

Sundsvollsundet naturreservat på Helløya, sett frå Bjarkøya. Foto: Børge Hoseth / NRK

– Det er veldig alvorleg i hekketida, når fuglane er så nær kvarandre fysisk og bur så tett. Dei har no ein periode kor dei ligg i reir og matar ungar. Dermed kan dei vere stressa og ha eit dårleg immunforsvar.

Han visar til at fugleinfluensa nærmast har tømt fuglekoloniar i Sør-Europa. Ein har mista heile årskull til sjukdommen.

Fryktar smitte til pattedyr

Ytrehus seier dei først og fremst fryktar at fugleinfluensaviruset skal spreie seg til tamme fuglar.

Bjørnar Ytrehus, professor ved Veterinærinstituttet. Foto: Privat

Men dei er også redd for at smitten kan også spreie seg til dyr som eter fuglar, som mink, oter og rev.

– Vi ønskjer ikkje at fugleinfluensa skal bli meir tilpassa pattedyr. Kjem det inn blant pattedyr, er det eit skritt nærmare menneske, seier professoren.

Han oppfordrar folk til å varsle Mattilsynet om dei finn døde fuglar.

– Folk skal ikkje handtere eller undersøke fuglar sjølv. Om du må fjerne ein fugl, vil eg råde folk om å bruke plasthanskar. Ein bør så vrenge ein pose, gripe fuglen med den, og lukke posen, seier han.